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पहले दिन अफीम के बदले हुआ 45 लाख रुपए का भुगतान, किसान बोले- 20 साल से नहीं बढ़े अफीम खरीद के भाव

तुलाई के बाद केन में भरकर रखी अफीम ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: यहां नारकोटिक्स विभाग के कार्यालय में अफीम तुलाई की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है. ऐसे में विभाग में किसानों की आवाजाही बढ़ गई. दूसरे दिन सोमवार को सुबह 4 बजे से अफीम तौल की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई. किसान रात से ही अपनी बारी के इंतजार में नारकोटिक्स विभाग में डेरा डाले हुए हैं, ताकि सुबह अफीम का तौल किया जा सके. प्रथम खंड के पहले दिन रविवार को 18 गांवों के 303 किसानों की अफीम का तौल किया गया. इसके बदले किसानों को 45 लाख रुपए का भुगतान बैंक खातों में किया गया. जिला अफीम अधिकारी बी.एन. मीणा ने बताया कि सोमवार को सुबह 4 बजे से कंटेनर आवंटित होने के साथ ही तौल की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई. अफीम तौल की शुरुआत रविवार को की गई थी. पहले दिन प्रथम खंड में 18 गांवों के 303 किसानों की 2497.890 किलो अफीम का तौल किया गया. इसके बदले में किसानों को 45 लाख रुपए का भुगतान किया गया. किसानों के लिए मुख्यालय के निर्देश पर आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं. यहां सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं. पढ़ें: 18 गांवों के 303 किसानों की अफीम का तौल, सांसद जोशी बोले, 'सीधे मोबाइल पर लाइसेंस उपलब्ध करवाने की है योजना' डेढ़ करोड़ खाते में, इसलिए हाथों-हाथ भुगतान: प्रथम खंड के नारकोटिक्स अधिकारी बी.एल. मीणा ने बताया कि विभाग के खाते में करीब डेढ़ करोड़ रुपए हैं. वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर बजट लैप्स हो सकता है. ऐसे में विभाग किसानों को अफीम तौल होते ही 90 प्रतिशत भुगतान हाथों-हाथ दे रहा है. वहीं शेष 10 प्रतिशत भुगतान अफीम फैक्ट्री से जांच रिपोर्ट आने पर किया जाएगा. वहीं एक अप्रैल से भुगतान में बदलाव होगा. अफीम तौल के तीसरे दिन जांच रिपोर्ट आएगी और किसान को पांचवें दिन शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया जाएगा.