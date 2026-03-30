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पहले दिन अफीम के बदले हुआ 45 लाख रुपए का भुगतान, किसान बोले- 20 साल से नहीं बढ़े अफीम खरीद के भाव

नारकोटिक्स विभाग किसानों को अफीम तौल होते ही 90 प्रतिशत भुगतान हाथों-हाथ दे रहा है.

Opium weighing in Chittorgarh
तुलाई के बाद केन में भरकर रखी अफीम (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 30, 2026 at 6:51 PM IST

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चित्तौड़गढ़: यहां नारकोटिक्स विभाग के कार्यालय में अफीम तुलाई की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है. ऐसे में विभाग में किसानों की आवाजाही बढ़ गई. दूसरे दिन सोमवार को सुबह 4 बजे से अफीम तौल की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई. किसान रात से ही अपनी बारी के इंतजार में नारकोटिक्स विभाग में डेरा डाले हुए हैं, ताकि सुबह अफीम का तौल किया जा सके. प्रथम खंड के पहले दिन रविवार को 18 गांवों के 303 किसानों की अफीम का तौल किया गया. इसके बदले किसानों को 45 लाख रुपए का भुगतान बैंक खातों में किया गया.

जिला अफीम अधिकारी बी.एन. मीणा ने बताया कि सोमवार को सुबह 4 बजे से कंटेनर आवंटित होने के साथ ही तौल की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई. अफीम तौल की शुरुआत रविवार को की गई थी. पहले दिन प्रथम खंड में 18 गांवों के 303 किसानों की 2497.890 किलो अफीम का तौल किया गया. इसके बदले में किसानों को 45 लाख रुपए का भुगतान किया गया. किसानों के लिए मुख्यालय के निर्देश पर आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं. यहां सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं.

पढ़ें: 18 गांवों के 303 किसानों की अफीम का तौल, सांसद जोशी बोले, 'सीधे मोबाइल पर लाइसेंस उपलब्ध करवाने की है योजना'

डेढ़ करोड़ खाते में, इसलिए हाथों-हाथ भुगतान: प्रथम खंड के नारकोटिक्स अधिकारी बी.एल. मीणा ने बताया कि विभाग के खाते में करीब डेढ़ करोड़ रुपए हैं. वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर बजट लैप्स हो सकता है. ऐसे में विभाग किसानों को अफीम तौल होते ही 90 प्रतिशत भुगतान हाथों-हाथ दे रहा है. वहीं शेष 10 प्रतिशत भुगतान अफीम फैक्ट्री से जांच रिपोर्ट आने पर किया जाएगा. वहीं एक अप्रैल से भुगतान में बदलाव होगा. अफीम तौल के तीसरे दिन जांच रिपोर्ट आएगी और किसान को पांचवें दिन शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया जाएगा.

Opium weighing in Chittorgarh
अफीम को लेकर लाइन में लगे किसान (ETV Bharat Chittorgarh)

केन में नीमच भेजी जा रही अफीम: पिछले वर्षों में चित्तौड़गढ़ क्षेत्र की अफीम विशेष रेल के माध्यम से झारखंड के गाजीपुर स्थित अफीम फैक्ट्री में भेजी जाती रही है, लेकिन दो-तीन वर्षों से अफीम तौल के बाद हाथों-हाथ कंटेनर लोड कर अफीम नीमच भेजी जा रही है. अब तक 2 चालान अर्थात 200 केन अफीम नीमच भेजी गई है. कंटेनर के माध्यम से भेजी जाने वाली इस प्रक्रिया में 100 केन का एक चालान माना जाता है.

दूसरे खंड में भी तौल होगा शुरू: चित्तौड़गढ़ जिले में अफीम की खेती के बंदोबस्त को तीन खंडों में बांटा गया है. खंड प्रथम में अफीम का तौल शुरू हो गया है. वहीं खंड द्वितीय एवं तृतीय में आने वाले किसानों का तौल दो अप्रैल से होगा. खंड तृतीय में जिले की निंबाहेड़ा एवं बड़ीसादड़ी तहसील के किसानों की अफीम तौल की व्यवस्था निंबाहेड़ा में होगी.

Opium weighing in Chittorgarh
अफीम तुलवाता एक किसान (ETV Bharat Chittorgarh)

किसान बोले — 20 साल से भाव बढ़ने का इंतजार: इस संबंध में चित्तौड़गढ़ तहसील के रोजडा गांव निवासी शंकरलाल ने बताया कि करीब 20 साल से अफीम के भाव नहीं बढ़ाए गए हैं. देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय अफीम खरीद के भाव बढ़ाए गए थे. इन 20 सालों में खेती महंगी हो गई है. अफीम की खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है. किसान ने बताया कि नारकोटिक्स विभाग को नीति में कुछ अहम परिवर्तन करने चाहिए. उनके अनुसार मॉर्फिन और औसत अधिक देने वाले किसान का अफीम बुवाई का रकबा बढ़ना चाहिए. इससे किसानों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा हो और अफीम की ज्यादा उपज मिल सके. वहीं उन्होंने बताया कि औसतन किसान को 2000 से 2200 रुपए प्रति किलो सरकार से भुगतान मिलता है, जो अफीम की खेती के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है.

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