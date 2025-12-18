ETV Bharat / state

पाकिस्तान से मंगवाकर अमेरिका भेजी जा रही थी अफीम, इनामी आरोपी को गुरुग्राम पुलिस ने किया गिरफ्तार

गुरुग्राम : हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस की अपराध शाखा सेक्टर-40 ने पार्सल के जरिए अमेरिका में मादक पदार्थ सप्लाई करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय नशा तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने 5,000 रुपये के इनामी आरोपी लखबीर सिंह को पंजाब के तरण-तारण जिले से गिरफ्तार किया है. आरोपी पाकिस्तान से मादक पदार्थ भारत मंगवाकर खाद्य सामग्री के पैकेट्स में छुपाकर कोरियर कंपनी के जरिए अमेरिका भेजा करता था.

पार्सल से मिला अफीम : दरअसल 25 मई 2023 को उद्योग विहार में कोरियर कंपनी की एक संदिग्ध पार्सल से 842 ग्राम अफीम मिला जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ. पुलिस को जांच में पता चला है कि आरोपी वर्ष 2022 से अंतरराष्ट्रीय तस्कर गिरोह से जुड़ा हुआ था और हर पार्सल भेजने पर उसे 2 से 5 लाख रुपये मिलते थे. आरोपी के बैंक खाते में एक साल में करीब 66 लाख रुपये का संदिग्ध लेन-देन भी सामने आया है.

पाकिस्तान से मंगवाकर अमेरिका भेजी जा रही थी अफीम (Etv Bharat)

आरोपी पुलिस रिमांड में : गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप ने जानकारी देते हुए बताया कि "फिलहाल आरोपी तीन दिन की पुलिस रिमांड पर है. पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों, अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क और वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है. मामले की जानकारी पंजाब पुलिस के एंटी नारकोटिक्स विभाग और खुफिया एजेंसियों के साथ साझा की गई है और आगे मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी."