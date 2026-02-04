ETV Bharat / state

चारागाह भूमि पर कर दी अफीम की बुवाई, 22 क्विंटल फसल सहित आरोपी गिरफ्तार

पुलिस का कहना है कि आरोपी ने तय जगह के स्थान पर चारागाह भूमि पर अफीम की बुवाई कर दी.

Police Taking Action
कार्रवाई करती पुलिस (ETV Bharat Jhalawar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 4, 2026 at 5:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

झालावाड़: जिले के अकलेरा थाना पुलिस ने चारागाह भूमि पर कब्जा कर अफीम की खेती करने वाले काश्तकार को गिरफ्तार किया है. वहीं पुलिस ने खेत में खड़ी अफीम के 22 क्विंटल पौधों को जब्त कर मामले में अनुसंधान शुरू किया है.

पुलिस ने बताया कि काश्तकार के द्वारा नियत स्थान पर अफीम की खेती न कर चारागाह भूमि पर कब्जा जमा अफीम की खेती की जा रही थी. फिलहाल पुलिस ने नारकोटिक्स विभाग को भी मामले से अवगत कराया है. वहीं आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिले के समस्त थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. ऐसे में थाना स्तर पर कई टीमों का गठन कर सभी थाना प्रभारी को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

चारागाह भूमि पर अफीम की बुवाई, देखें वीडियो (ETV Bharat Jhalawar)

पढ़ें: घर की छत पर चोरी-छिपे 'नशीली खेती', मकान मालिक पहुंचा जेल

एसपी ने बताया कि थाना क्षेत्र के परपति गांव में चारागाह भूमि पर अफीम की खेती किए जाने की सूचना मिली थी. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तहसीलदार व पटवारी को बुलाकर जमीन की पैमाइश करवाई गई. उन्होंने बताया कि मौके पर आरोपी के द्वारा अफीम की फसल को खुद का होना बताया गया. इसके बाद मामले में आरोपी हरिश्चंद्र को गिरफ्तार कर खेत में लगे अफीम के 2230 किलोग्राम पौधों को जब्त किया गया. अमित कुमार ने बताया कि अफीम काश्तकार के पास नियमानुसार अफीम काश्तकारी का पट्टा मौजूद है. लेकिन काश्तकार के द्वारा अफीम की खेती तय स्थान पर नहीं की जा रही थी. इसके लिए नारकोटिक्स विभाग को सूचना देकर आगे का अनुसंधान किया जा रहा है.

TAGGED:

FARMER ARRESTED FOR OPIUM CROP
22 QUINTAL OPIUM CROP SEIZED
CASE FILED IN NDPS ACT
OPIUM PLANTED ON PASTURE LAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.