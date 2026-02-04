ETV Bharat / state

चारागाह भूमि पर कर दी अफीम की बुवाई, 22 क्विंटल फसल सहित आरोपी गिरफ्तार

कार्रवाई करती पुलिस ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़: जिले के अकलेरा थाना पुलिस ने चारागाह भूमि पर कब्जा कर अफीम की खेती करने वाले काश्तकार को गिरफ्तार किया है. वहीं पुलिस ने खेत में खड़ी अफीम के 22 क्विंटल पौधों को जब्त कर मामले में अनुसंधान शुरू किया है. पुलिस ने बताया कि काश्तकार के द्वारा नियत स्थान पर अफीम की खेती न कर चारागाह भूमि पर कब्जा जमा अफीम की खेती की जा रही थी. फिलहाल पुलिस ने नारकोटिक्स विभाग को भी मामले से अवगत कराया है. वहीं आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिले के समस्त थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. ऐसे में थाना स्तर पर कई टीमों का गठन कर सभी थाना प्रभारी को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.