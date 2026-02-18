ETV Bharat / state

चूरू: कचरे की आड़ में हो रही थी अफीम तस्करी, दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपियों से 12 किलो 800 ग्राम अफीम बरामद की है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत एक करोड़ रुपए आंकी जा रही है.

Opium smuggling in churu
पुलिस द्वारा जब्त ट्रक (ETV Bharat Churu)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 18, 2026 at 7:43 PM IST

2 Min Read
चूरू: अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सिद्धमुख थाना पुलिस ने कचरे से भरे ट्रक से 12 किलो 800 ग्राम अफीम बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जब्त अफीम की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब एक करोड़ रुपए आंकी जा रही है. पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त ट्रक को भी जब्त कर लिया है.

IPS अभिजीत पाटिल के सुपरविजन में की गई कार्रवाई के तहत यह सफलता मिली है. अभिजीत पाटिल ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह सफलता मिली है. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक के माध्यम से कचरे की आड़ में अवैध अफीम की तस्करी की जा रही है. सूचना के आधार पर सिद्धमुख थाना पुलिस ने नाकाबंदी कर संदिग्ध ट्रक को रुकवाया और उसकी तलाशी ली. तलाशी के दौरान ट्रक में भरे कचरे के बीच छिपाकर रखी गई अफीम बरामद की गई.

IPS अभिजीत पाटिल ने कहा कि अफीम जोधपुर से भरकर पंजाब की ओर ले जा रहे थे. पुलिस ने बालोतरा निवासी मेहराराम और मिश्राराम को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है. सिद्धमुख SHO इमरान खान के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में यह सफलता मिली है.

तस्करी के नेटवर्क की जांच: पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ में अफीम तस्करी के बड़े नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावना है. तस्करी नेटवर्क की जांच जारी है और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि बरामद अफीम कहां से लाई गई थी और इसे कहां सप्लाई किया जाना था. साथ ही तस्करी में शामिल अन्य संदिग्धों की तलाश भी जारी है. पुलिस ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा.

