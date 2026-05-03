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रांची के तमाड़ जंगल से सात क्विंटल अफीम-डोडा बरामद, मौके से तस्कर फरार

रांचीः नशा तस्कर पुलिस की नजरों से बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं. हालांकि पुलिस की सतर्कता की वजह से तस्कर डोडे की तस्करी में फेल हो जा रहे हैं. ताजा मामला रांची के तमाड़ इलाके का है. यहां जंगल में डंप करके रखे गए 700 किलो अफीम-डोडा पुलिस ने बरामद किया है.

जंगल में छिपा रखा था डोडा

राजधानी से सटे तमाड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध डोडा की भारी खेप बरामद की है. रुगड़ी मोड़ के समीप पहाड़ी की तलहटी, कदमडीह के पास जंगल में छिपाकर रखे गए 21 बोरा डोडा को पुलिस ने जब्त किया है. बरामद डोडा का वजन करीब सात क्विंटल बताया जा रहा है, जिसकी बाजार कीमत लाखों में आंकी गई है.

तमाड़ जंगल से सात क्विंटल अफीम डोडा बरामद (Etv Bharat)

जंगल का फायदा उठाकर मौके से तस्कर फरार

बुंडू डीएसपी ओम प्रकाश ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि तस्कर जंगल का लाभ उठाकर डोडा का भंडारण कर रहे हैं. सूचना के आधार पर एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व स्वयं डीएसपी ने किया. टीम ने सुनियोजित तरीके से जंगल में छापेमारी की और गड्ढे में छिपाकर रखे गए डोडा को बरामद कर लिया. हालांकि पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही तस्कर घने जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए.