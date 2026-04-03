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डोडा अफीम की तस्करी पर महासमुंद पुलिस का एक्शन, 2 करोड़ से ज्यादा का माल जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार

महासमुंद: जिला पुलिस ने एक बार फिर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. एन्टी नारकोटिक टास्क फोर्स एवं थाना सिंघोड़ा पुलिस की टीम ने अफीम पोस्त डोडा तस्करी करते हुए 2 तस्करों को धर दबोचा है. वहीं जब्त 1432 किलो डोडा की कीमत 2 करोड़ 14 लाख 80 हजार रुपए बतायी जा रही है.

अवैध मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए महासमुंद जिला पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है. इसी कड़ी में एक सूचना मिली की एक पिकअप वाहन में 2 लोग भारी मात्रा में अफीम पोस्त डोडा लेकर ओडिशा से छत्तीसगढ़ की ओर आ रहे हैं. इसी सूचना पर पुलिस ने एनएच 53 रोड रेहटीखोल पर नाकाबंदी कर दी.

हरियाणा के रहने वाले हैं आरोपी

नाकाबंदी के दौरान कुछ समय बाद वही वाहन पहुंचा जिसे रोककर पुलिस ने पूछताछ की. वाहन सवार 2 लोगों की पहचान हरविंदर सिंह और सत्यवान वाल्मीकि के रूप में की गयी, ये दोनों मूलतः करनाल (हरियाणा) के निवासी हैं. पुलिस ने जब इनसे वाहन के पीछे रखे सामान के बारे में पूछताछ की तो दोनों ने बताया कि बोरियों के अंदर अफीम पोस्त डोडा है.

2 करोड़ से ज्यादा का माल जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

2 करोड़ से ज्यादा का माल

आरोपियों ने पूछताछ में ये भी बताया कि वे इसे गुमला झारखंड से रायपुर छत्तीसगढ़ ले कर जा रहे हैं. पुलिस ने तत्काल 1432 किलो ग्राम अफीम डोडा को जब्त कर लिया है. इसकी कीमत 2 करोड़ 14 लाख 80 हजार रुपए बतायी जा रही है. वहीं परिवहन में इस्तेमाल वाहन की कीमत भी करीब 10 लाख रुपए है इसे भी जब्त किया गया है.

कोर्ट में पेशी

पिकअप वाहन के अलावा 20 हजार रुपए के 2 नग मोबाइल भी जब्त किए गए हैं. फिलहाल मामले पर महासमुंद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 18 (ख) एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज करते हुए न्यायिक रिमांड पर कोर्ट में पेश किया है. साथ ही कुल 2 करोड़ 25 लाख रुपए के सामान जब्त किए गए हैं.