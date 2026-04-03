ETV Bharat / state

डोडा अफीम की तस्करी पर महासमुंद पुलिस का एक्शन, 2 करोड़ से ज्यादा का माल जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार

नाकाबंदी कर पुलिस ने फिर मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई की है. भारी मात्रा में डोडा (अफीम) की तस्करी करते आरोपी पकड़े गए.

doda drug smuggling
डोडा अफीम की तस्करी पर महासमुंद पुलिस का एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 3, 2026 at 3:14 PM IST

|

Updated : April 3, 2026 at 3:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

महासमुंद: जिला पुलिस ने एक बार फिर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. एन्टी नारकोटिक टास्क फोर्स एवं थाना सिंघोड़ा पुलिस की टीम ने अफीम पोस्त डोडा तस्करी करते हुए 2 तस्करों को धर दबोचा है. वहीं जब्त 1432 किलो डोडा की कीमत 2 करोड़ 14 लाख 80 हजार रुपए बतायी जा रही है.

भारी मात्रा में डोडा (अफीम) की तस्करी करते आरोपी पकड़े गए. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ओडिशा से आ रहे थे तस्कर

अवैध मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए महासमुंद जिला पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है. इसी कड़ी में एक सूचना मिली की एक पिकअप वाहन में 2 लोग भारी मात्रा में अफीम पोस्त डोडा लेकर ओडिशा से छत्तीसगढ़ की ओर आ रहे हैं. इसी सूचना पर पुलिस ने एनएच 53 रोड रेहटीखोल पर नाकाबंदी कर दी.

हरियाणा के रहने वाले हैं आरोपी

नाकाबंदी के दौरान कुछ समय बाद वही वाहन पहुंचा जिसे रोककर पुलिस ने पूछताछ की. वाहन सवार 2 लोगों की पहचान हरविंदर सिंह और सत्यवान वाल्मीकि के रूप में की गयी, ये दोनों मूलतः करनाल (हरियाणा) के निवासी हैं. पुलिस ने जब इनसे वाहन के पीछे रखे सामान के बारे में पूछताछ की तो दोनों ने बताया कि बोरियों के अंदर अफीम पोस्त डोडा है.

doda drug smuggling
2 करोड़ से ज्यादा का माल जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

2 करोड़ से ज्यादा का माल

आरोपियों ने पूछताछ में ये भी बताया कि वे इसे गुमला झारखंड से रायपुर छत्तीसगढ़ ले कर जा रहे हैं. पुलिस ने तत्काल 1432 किलो ग्राम अफीम डोडा को जब्त कर लिया है. इसकी कीमत 2 करोड़ 14 लाख 80 हजार रुपए बतायी जा रही है. वहीं परिवहन में इस्तेमाल वाहन की कीमत भी करीब 10 लाख रुपए है इसे भी जब्त किया गया है.

कोर्ट में पेशी

पिकअप वाहन के अलावा 20 हजार रुपए के 2 नग मोबाइल भी जब्त किए गए हैं. फिलहाल मामले पर महासमुंद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 18 (ख) एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज करते हुए न्यायिक रिमांड पर कोर्ट में पेश किया है. साथ ही कुल 2 करोड़ 25 लाख रुपए के सामान जब्त किए गए हैं.

महासमुंद जिला कांग्रेस कार्यालय में जमकर तोड़फोड़, आपस में ही भिड़े कांग्रेसी, पुलिस तक पहुंचा मामला
ऑपरेशन निश्चय: नशे पर महासमुंद पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक, 13 तस्कर गिरफ्तार
तरबूज के नीचे नशे की खेप का खुलासा, 225 किलो मादक पदार्थ जब्त, छह आरोपी गिरफ्तार
Last Updated : April 3, 2026 at 3:21 PM IST

TAGGED:

MAHASAMUND POLICE DRUG ACTION
OPIUM POPPY CAPSULE
डोडा अफीम की तस्करी
2 करोड़ का डोडा
DODA DRUG SMUGGLING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.