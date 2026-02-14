सरसों खेती की आड़ में अवैध अफीम की खेती, दो गिरफ्तार, 2 करोड़ के हरे पौधे जब्त
पुलिस के अनुसार आरोपियों ने सरसों की खेती के बीच में अफीम के पौधे बो रखे थे.
Published : February 14, 2026 at 6:12 PM IST
करौली: पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो नशे के सौदागरों को गिरफ्तार करने के साथ सरसों के खेत की आड़ में उगाई जा रही अफीम की खेती का शनिवार को पर्दाफाश किया. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ 2 करोड रुपए कीमत के अफीम के हरे पौधों को भी जब्त किया है.
पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने बताया कि कैलादेवी और सपोटरा थाना पुलिस ने सयुंक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम देते हुए आरोपियों के कब्जे से 6067 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम के हरे पौधों को जब्त किया. जब्त अवैध अफीम की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब दो करोड़ रुपए है. उन्होंने बताया कि आरोपियों ने कैलादेवी इलाके के धौरेरा हार में अपने–अपने सरसों के दो खेतों में अवैध रूप से अफीम की खेती बो रखी थी. पुलिस टीमों ने दबिश देते हुए अवैध अफीम की खेती करने के आरोपी चौरसिंह मीना और मनकेश उर्फ पिन्टू मीना, निवासी धौरेरा, थाना कैलादेवी को मौके से ही गिरफ्तार किया है. पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ में जुटी हुई है.
ऐसे दिया कार्रवाई को अंजाम: पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने बताया कि शुक्रवार को सूचना मिली कि घनश्याम उर्फ घासू मीना और चौरसिंह मीना ने धौरेरा गांव में अपने दो खेतों में अवैध रूप से अफीम के पौधों की खेती कर रखी है. वे अफीम के पौधों बेचने का काम करते हैं. इस पर सपोटरा और कैलादेवी थाना पुलिस की दो टीमों का गठन किया गया. दोनों टीमों ने आरोपियों के खेतों पर दबिश दी. जहां पर दो खेतों में सरसों की फसल के बीच में अफीम के हरे पौधे उगे हुए मिले. साथ ही आरोपी भी खेतों पर काम करते मिलते, जो पुलिस टीम को देखकर भागने लगे. पुलिस टीम ने दोनो आरोपियों को पीछा कर पकड़ लिया. अवैध अफीम के पौधौं को भी जब्त कर लिया गया. दोनों आरोपियों ने अपने खेत में स्वंय अफीम की खेती करना कबूल किया है.