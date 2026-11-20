ETV Bharat / state

Special: पलामू में अफीम की खेती को रोकना बड़ी चुनौती, 400 एकड़ से अधिक में लहलहाती है फसल

पलामूः झारखंड के पलामू के मनातू की इलाके में अफीम की खेती को रोकना एक बड़ी चुनौती है. मनातू का इलाका पिछले एक दशक से अफीम की खेती के लिए पूरे देश भर में चर्चित हो रहा है. कभी इलाका नक्सल गतिविधि के लिए चर्चित था अब यह इलाका अफीम की खेती के लिए चर्चित हुआ है. मनातू का इलाका नारकोटिक्स का एक नया रूट के रूप में भी डेवलप हो रहा है. इस इलाके में अफीम की खेती के साथ साथ अफीम की तस्करी भी हो रही है.

मनातू के इलाके में पहली बार 2016-17 मे अफीम की खेती पकड़ में आई थी. उसे दौरान 20 से 25 एकड़ में खेती पकड़ी गई थी. बाद में अफीम की खेती का दायरा बढ़ता गया. अब पलामू के मनातू में ही सबसे अधिक अफीम की खेती होती है. 2021 और 2022 में 600 एकड़ के करीब में अफीम की फसल को नष्ट किया गया था. 2024 में पुलिस ने 407 और 2025 में 465 एकड़ में अफीम की खेती को नष्ट किया था. यह आंकड़े सिर्फ पुलिस के द्वारा नष्ट किए गए अफीम की फसल का है. जबकि कई जगहों पर पुलिस अफीम की फसल को नष्ट करने में सफल नहीं हो पाई है.

जानकारी देते ग्रामीण और एसपी कपिल चौधरी (Etv Bharat)

मनातू क्यों बना अफीम की खेती का सुरक्षित ठिकाना

मनातू का इलाका भौगोलिक दृष्टिकोण से जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ है. मनातू के कई गांव बिहार और चतरा से सटे हुए है. अफीम की खेती से प्रभावित कई गांवों और जंगल में जाने के लिए पुलिस एवं प्रशासनिक तंत्र को बिहार और चतरा के इलाके से गुजरना पड़ता है. अफीम की खेती जिन इलाकों में होती है उस इलाके तक पुलिस पैदल ही पहुंच सकती है. तस्कर भौगोलिक जटिलता का फायदा उठाते हैं और जंगलों में खेती करवा रहे हैं. जंगलों में कई छोटे नाले और नदी हैं जिससे अफीम की खेती के लिए पानी आसानी से मिल जाती है. जिस इलाके में खेती हो रही है उस इलाके में आबादी भी बेहद कम है जिस कारण खेती आसानी से नजर में नही आती है. कभी खेती मनातू के ग्रामीण इलाकों में होती थी अब खेती बिहार से सटे हुए कुंडिलपूर, राजखेता, बृजिया टोला और चतरा से सटे हुए सीमावर्ती इलाके में हो रही है. कुंडिलपूर में जाने के लिए बिहार के गयाजी के सलैया से 20 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है.

पलामू में अफीम की खेती पुलिस के लिए बड़ी चुनौती (Etv Bharat)

ग्रामीणों को दिया जाता है लालच, वन भूमि का फायदा उठाते हैं तस्कर

2016-17 से पहले पलामू के पांकी, पिपराटांड़ के इलाके में अफीम की खेती होती थी. उस दौरान पुलिस की कार्रवाई के बाद तस्करों ने मनातू के इलाके के रुख किया. मनातू का इलाका जंगल और पहाड़ से घिरा हुआ है और सिंचाई के अधिक संसाधन उपलब्ध नही हैं. ग्रामीण खेती नहीं कर पा रहे थे. इसी का फायदा तस्करों ने उठाया और ग्रामीणों को लालच दिया. तस्करों ने अफीम की खेती के लिए ग्रामीणों को संसाधन दिया. अफीम बिकने के बाद ग्रामीणों को मोटी रकम मिलने लगी थी जिसके बाद ग्रामीण जुड़ते गए और खेती का दायरा बढ़ता गया. जिस खेत से किसानों को खेती के बाद आमदनी आठ से 10 हजार हुआ करती थी, उसी खेत मे अफीम की खेती कर किसानों को एक से डेढ़ लाख की आमदनी होने लगी. बाद में मुकदमे होने बाद ग्रामीणों ने वन भूमि पर खेती करना शुरू की. 2025 में मनातू में अफीम की खेती की 15 एफआईआर हुई थीं. जिनमें 10 से अधिक एफआईआर वन भूमि से संबंधित थीं.

मनातू में अफीम की खेती को टीएसपीसी का मिलता है संरक्षण

मनातू के इलाके में प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमिटी (टीएसपीसी) के प्रभाव रहा है. 2023 में पलामू पुलिस ने अफीम की खेती के खिलाफ कार्रवाई की थी. इस दौरान पुलिस को अफीम की खेती में टीएसपीसी भूमिका के सबूत मिले थे. पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया था उनका संबंध टीएसपीसी के कमांडरों से था. पुलिस को यह भी जानकारी मिली थी कि अफीम की खेती नष्ट करने के दौरान टीएसपीसी हमला कर सकते हैं. पुलिस को यह भी जानकारी मिली थी कि अफीम के तस्करों से टीएसपीसी के कमांडर लेवी वसूलते हैं.