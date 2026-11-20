Special: पलामू में अफीम की खेती को रोकना बड़ी चुनौती, 400 एकड़ से अधिक में लहलहाती है फसल
नक्सल के बाद अब 'नशे' की खेती से जूझ रहा पलामू का मनातू. रिपोर्ट- नीरज कुमार
Published : November 20, 2026 at 8:50 PM IST
पलामूः झारखंड के पलामू के मनातू की इलाके में अफीम की खेती को रोकना एक बड़ी चुनौती है. मनातू का इलाका पिछले एक दशक से अफीम की खेती के लिए पूरे देश भर में चर्चित हो रहा है. कभी इलाका नक्सल गतिविधि के लिए चर्चित था अब यह इलाका अफीम की खेती के लिए चर्चित हुआ है. मनातू का इलाका नारकोटिक्स का एक नया रूट के रूप में भी डेवलप हो रहा है. इस इलाके में अफीम की खेती के साथ साथ अफीम की तस्करी भी हो रही है.
600 एकड़ के करीब में अफीम की फसल को नष्ट किया गया
मनातू के इलाके में पहली बार 2016-17 मे अफीम की खेती पकड़ में आई थी. उसे दौरान 20 से 25 एकड़ में खेती पकड़ी गई थी. बाद में अफीम की खेती का दायरा बढ़ता गया. अब पलामू के मनातू में ही सबसे अधिक अफीम की खेती होती है. 2021 और 2022 में 600 एकड़ के करीब में अफीम की फसल को नष्ट किया गया था. 2024 में पुलिस ने 407 और 2025 में 465 एकड़ में अफीम की खेती को नष्ट किया था. यह आंकड़े सिर्फ पुलिस के द्वारा नष्ट किए गए अफीम की फसल का है. जबकि कई जगहों पर पुलिस अफीम की फसल को नष्ट करने में सफल नहीं हो पाई है.
मनातू क्यों बना अफीम की खेती का सुरक्षित ठिकाना
मनातू का इलाका भौगोलिक दृष्टिकोण से जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ है. मनातू के कई गांव बिहार और चतरा से सटे हुए है. अफीम की खेती से प्रभावित कई गांवों और जंगल में जाने के लिए पुलिस एवं प्रशासनिक तंत्र को बिहार और चतरा के इलाके से गुजरना पड़ता है. अफीम की खेती जिन इलाकों में होती है उस इलाके तक पुलिस पैदल ही पहुंच सकती है. तस्कर भौगोलिक जटिलता का फायदा उठाते हैं और जंगलों में खेती करवा रहे हैं. जंगलों में कई छोटे नाले और नदी हैं जिससे अफीम की खेती के लिए पानी आसानी से मिल जाती है. जिस इलाके में खेती हो रही है उस इलाके में आबादी भी बेहद कम है जिस कारण खेती आसानी से नजर में नही आती है. कभी खेती मनातू के ग्रामीण इलाकों में होती थी अब खेती बिहार से सटे हुए कुंडिलपूर, राजखेता, बृजिया टोला और चतरा से सटे हुए सीमावर्ती इलाके में हो रही है. कुंडिलपूर में जाने के लिए बिहार के गयाजी के सलैया से 20 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है.
ग्रामीणों को दिया जाता है लालच, वन भूमि का फायदा उठाते हैं तस्कर
2016-17 से पहले पलामू के पांकी, पिपराटांड़ के इलाके में अफीम की खेती होती थी. उस दौरान पुलिस की कार्रवाई के बाद तस्करों ने मनातू के इलाके के रुख किया. मनातू का इलाका जंगल और पहाड़ से घिरा हुआ है और सिंचाई के अधिक संसाधन उपलब्ध नही हैं. ग्रामीण खेती नहीं कर पा रहे थे. इसी का फायदा तस्करों ने उठाया और ग्रामीणों को लालच दिया. तस्करों ने अफीम की खेती के लिए ग्रामीणों को संसाधन दिया. अफीम बिकने के बाद ग्रामीणों को मोटी रकम मिलने लगी थी जिसके बाद ग्रामीण जुड़ते गए और खेती का दायरा बढ़ता गया. जिस खेत से किसानों को खेती के बाद आमदनी आठ से 10 हजार हुआ करती थी, उसी खेत मे अफीम की खेती कर किसानों को एक से डेढ़ लाख की आमदनी होने लगी. बाद में मुकदमे होने बाद ग्रामीणों ने वन भूमि पर खेती करना शुरू की. 2025 में मनातू में अफीम की खेती की 15 एफआईआर हुई थीं. जिनमें 10 से अधिक एफआईआर वन भूमि से संबंधित थीं.
मनातू में अफीम की खेती को टीएसपीसी का मिलता है संरक्षण
मनातू के इलाके में प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमिटी (टीएसपीसी) के प्रभाव रहा है. 2023 में पलामू पुलिस ने अफीम की खेती के खिलाफ कार्रवाई की थी. इस दौरान पुलिस को अफीम की खेती में टीएसपीसी भूमिका के सबूत मिले थे. पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया था उनका संबंध टीएसपीसी के कमांडरों से था. पुलिस को यह भी जानकारी मिली थी कि अफीम की खेती नष्ट करने के दौरान टीएसपीसी हमला कर सकते हैं. पुलिस को यह भी जानकारी मिली थी कि अफीम के तस्करों से टीएसपीसी के कमांडर लेवी वसूलते हैं.
'अफीम की खेती से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं. ग्रामीण चाहते हैं कि अफीम की खेती नहीं हो. पहले नक्सल का डर था लेकिन अब नक्सल का डर नहीं है. टीएसपीसी भी प्रति व्यक्ति के हिसाब से अफीम की खेती से पैसा वसूलता था. - अरुण उर्फ ललन यादव,ग्रामीण
'अफीम की खेती से डर लगता है कई लोग बेवजह परेशान होते हैं. ग्रामीण बहकावे में अफीम की खेती करने लगे थे शुरुआत में इससे लोगों ने पैसा भी कमाया है. पुलिस की कार्रवाई के बाद कई लोगों ने खेती को छोड़ दिया है. - जागेश्वर यादव, ग्रामीण
अफीम की खेती करने वालों का डाटा खंगाल रही है पुलिस
मनातू समेत पलामू के अन्य इलाके में अफीम की खेती को रोकने के लिए पलामू पुलिस ने योजना तैयार की है. अक्टूबर और नवंबर से ही अफीम की खेती की शुरुआत होती है. पलामू के सभी थाना प्रभारी को ग्राउंड लेवल पर जाने को और सूचना इकट्ठा करने को कहा गया है. पलामू पुलिस वैसे लोगों का डाटा खंगाल रही है जो अफीम की खेती में संलिप्त रहे हैं. पलामू पुलिस उन जगहों का भी भौतिक रूप से सत्यापन कर रही है जहां पर अफीम की खेती का इतिहास रहा है. पुलिस ने अफीम की खेती में इस्तेमाल होने वाले मोटर पंप आदि की खरीद-बिक्री पर भी निगरानी को बढ़ा दिया है. अगले एक सप्ताह में पलामू के डीसी और एसपी अफीम की खेती से प्रभावित इलाकों में जाएंगे और ग्रामीणों के साथ बैठक भी करेंगे. स्थानीय पंचायत जनप्रतिनिधियों पर भी अफीम की खेती रोकने के लिए जिम्मेदारी सौंप गई है.
'अफीम की खेती को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है. अफीम की खेती को लेकर बैठक की गई. मीटिंग में यह तै हुआ है डीसी के साथ प्रभावित इलाकों का दौरा किया जाएगा और ग्रामीणों से बातचीत की जाएगी. अफीम की खेती से प्रभावित लोगों को रोजगार के अवसर सृजित करने की भी योजना है. पुलिस अधिकारियों को कई बिंदुओं पर निर्देश दिए गए हैं. जमीनी स्तर पर सूचना संकलन करने को कहा गया है और कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं. संबंधित पंचायत के मुखिया जनप्रतिनिधि पंचायत सचिव आंगनबाड़ी सेविका एवं अन्य सरकारी कर्मियों से भी मामले में बातचीत करने को कहा गया है और ग्रामीणों को जागरूक करने को कहा गया है.'- कपिल चौधरी, एसपी, पलामू
ये भी पढ़ेंः
खेत से लेकर किंगपिन तक शिकंजा कसेगी झारखंड पुलिस, अफीम के पूरे सिंडिकेट पर प्रहार की तैयारी
चतरा में 20 लाख की अफीम के साथ चार तस्कर गिरफ्तार, 4 लाख रुपये नकद बरामद
झारखंड में अवैध अफीम पर ब्रेक की कवायद, दो सालों में करोड़ों का नुकसान उठा चुके हैं तस्कर, मास्टरप्लान तैयार