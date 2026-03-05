ETV Bharat / state

काले स्कॉर्पियो से 7 किलो अफीम दूध जब्त, राजस्थान-झारखंड के 3 तस्कर गिरफ्तार

इमामगंज पुलिस अनुमंडल क्षेत्र में मिली सफलता : इमामगंज SDPO कमलेश कुमार को गुप्त सूचना मिली थी, कि अफीम के दूध की तस्करी की जा रही है. सूचना मिलने के बाद इमामगंज पुलिस अनुमंडल क्षेत्र के कोठी थाना अंतर्गत नकटी पुल के पास विशेष टीम की कार्रवाई चली. इस कार्रवाई में काले स्कॉर्पियो से तस्करी किये जा रहे अफीम का दूध बरामद किया गया. इसकी कीमत 10 लाख से अधिक की बताई जा रही है. हालांकि पुलिस के द्वारा अधिकारिक तौर पर इसका अनुमानित मूल्य जारी नहीं किया गया है.

मादक पदार्थ तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा : गया में मादक पदार्थ की तस्करी में जुटे अंतरराज्यीय तस्कर गिरोह का खुलासा हुआ है. पुलिस की कार्रवाई में राजस्थान और झारखंड के तस्करों को गिरफ्तार किया है. स्कॉर्पियो से 7 किलो 178 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया गया. साथ ही पुलिस ने मौके से 1 लाख 42 हजार 500 रूपए नकद भी जब्त किए हैं. सप्ताह भर के भीतर यह दूसरी बार है, जब अफीम के दूध की बरामदगी की गई है.

गया : बिहार के गया जी में मादक पदार्थ बरामद हुआ है. एक काले रंग की स्कॉर्पियो से तस्करी के लिए ले जाया जा रहा 7 किलो से ज्यादा अफीम का दूध बरामद हुआ है. जिसकी कीमत लाखों की बताई जाती है. मौके से राजस्थान और झारखंड के तीन तस्करों को दबोचा गया है.

''बड़े पैमाने पर इस बार अफीम के दूध की बरामदगी की गई है. पुलिस पूरे नेटवर्क का पता लगा रही है. मोबाइल कॉल डिटेल, लेनदेन और टेक्निकल साक्ष्यों से पूरे मामले की जांच हो रही है. पिछले सप्ताह भी अफीम का दूध 3 किलोग्राम से अधिक मात्रा में बरामद किया गया था. मादक पदार्थों की तस्करी में जुटे गिरोह का पूरी तरह से भंडाफोड़ किया जाएगा.'' - कमलेश कुमार, SDPO, इमामगंज

राजस्थान- झारखंड से मिला कनेक्शन : वहीं, मौके से गिरफ्तार तस्करों की पहचान हुई है, जिसमें राजस्थान के भीलवाड़ा निवासी सुरेंद्र चंद्र और राजस्थान के बाड़मेर का मगराज और झारखंड का रहने वाला संतोष यादव शामिल हैं. पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्कर नेटवर्क का संकेत मिला. यह खेप बिहार से दूसरे राज्य में पहुंचाने की तैयारी थी. हालांकि ऐन वक्त पर पुलिस सक्रिय हुई और फिर इस मादक पदार्थ अफीम का दूध की बरामदगी करते हुए तीन को गिरफ्तार किया गया.

गया में तीन दशक हो रही अफीम की खेती : बिहार के गया का अफीम कनेक्शन कई राज्यों से है. पिछले तीन दशक से गया जिले के नक्सल प्रभावित और बिहार- झारखंड के बॉर्डर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती होती रही है. इस बार भी अफीम की खेती लगाई गई. वहीं, इसका विनष्टीकरण भी सुरक्षा बलों द्वारा किया जाता रहा. फिरभी मादक पदार्थ की खेती करने वाले नेटवर्क इसकी खेती लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं. हालांकि, इस बार अफीम की खेती में कुछ कमी देखी गई.

बिहार के गया का अफीम कनेक्शन कई राज्यों से : वहीं, पुलिस प्रशासन काफी सक्रिय रहा, जिसके कारण व्यापक स्तर पर अफीम की खेती का विनष्टीकरण भी हुआ. बिहार के गया की अफीम की खेती का कनेक्शन राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, यूपी, झारखंड तक है. सोर्स बताते हैं, कि कश्मीर होते हुए यह मादक पदार्थ पाकिस्तान तक पहुंचता है.

इमामगंज में हुई यह कार्रवाई कई सवाल भी छोड़ती है.अंतरराज्यीय तस्करी का रूट कौन सा है? सप्लाई किसे दी जानी थी? क्या इसके पीछे बड़ा गिरोह है? पुलिस अब इन बिंदुओं पर जांच आगे बढ़ा रही है.

