अब रायगढ़ में अफीम की अवैध खेती, मुख्य आरोपी पुलिस हिरासत में
छत्तीसगढ़ के हर जिले में अफीम की खेती की जांच पड़ताल की जा रही है, इसी दौरान तमनार में अफीम फसल का खुलासा हुआ.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 20, 2026 at 2:37 PM IST
रायगढ़: छत्तीसगढ़ अफीम का गढ़ बनता जा रहा है. ताजा मामला रायगढ़ से सामने आया है, जहां अफीम की अवैध फसल का पता चला है. राज्य शासन के निर्देश पर जिले में अवैध अफीम की खेती की जांच पड़ताल की जा रही थी. इसी दौरान पता चला कि नदी किनारे एक स्थान पर अवैध अफीम की फसल तैयार की जा रही है.
मुखबिर से मिली थी पुलिस को सूचना
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर तमनार क्षेत्र में आमाघाट में पुलिस ने कार्रवाई की है. यहां एक खेत में छापेमारी की गई. जांच के दौरान पाया गया कि सुषमा खलखो पति मार्शल संगा, झारखंड निवासी द्वारा अपने खेत में सब्जी की खेती के साथ अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही थी.
पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया है. पूछताछ में एक एकड़ में यह खेती पाई गई है. आरोपी से मामले में गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि इस अवैध गतिविधि से जुड़े अन्य पहलुओं का भी खुलासा हो सके. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है और इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों की भी पहचान की जा रही है.
जांच के बाद होगा पूरे मामले का विस्तृत खुलासा
अफीम की अवैध खेती के सामने आने के बाद रायगढ़ जिले में हड़कंप जैसा माहौल है. मुख्य आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ की जा रही है. रायगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध अफीम की खेती जैसे मामलों में संलिप्त पाए जाने वाले आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिला पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे इस प्रकार की अवैध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.