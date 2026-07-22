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Explainer: अफीम का काला कॉरिडोर, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, एमपी, बिहार और पंजाब तक फैला अफीम का नेटवर्क, क्या छत्तीसगढ़ तोड़ पाएगा सिंडिकेट की मजबूत कड़ी?

• रायगढ़ जिले में मार्च 2026 के दौरान अवैध अफीम की खेती व भंडारण के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई. तमनार थाना क्षेत्र के ग्राम आमाघाट में 20 मार्च 2026 को दबिश देकर 2877 किलोग्राम अफीम पोस्ता और 3.020 किलोग्राम अफीम बरामद की गई, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 2.05 करोड़ रुपये है. इस मामले में पुलिस ने माथेल साहा (40 वर्ष), एम्मानुएल भेगरा (21 वर्ष) और सिप्रियन भेगरा (25 वर्ष) को गिरफ्तार किया.

इसके लिखित जवाब में गृह विभाग की ओर से बताया गया कि इस अवधि में अवैध अफीम की खेती के कुल 7 मामले दर्ज किए गए हैं और सभी मामलों में कानूनी कार्रवाई की गई है.

विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक चातुरी नंद ने सरकार से पूछा कि वर्ष 2023 से 20 जून 2026 तक प्रदेश में अवैध अफीम और अन्य मादक पदार्थों की खेती के कितने मामले सामने आए? किन जिलों में एफआईआर दर्ज हुई? किन धाराओं के तहत कार्रवाई हुई? कितने आरोपी पकड़े गए और सरकार इस अवैध खेती को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है?

छत्तीसगढ़ की सीमाएं झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना जैसे राज्यों से लगती हैं. राज्य का बड़ा हिस्सा वन क्षेत्र है, जहां कई गांव अब भी मुख्यधारा से दूर हैं. इन्हीं इलाकों का फायदा उठाकर अफीम की अवैध खेती और तस्करी की कोशिशें होती रही हैं. सरकारी एजेंसियों के अनुसार सीमावर्ती जिलों में कभी स्थानीय स्तर पर खेती कराई जाती है तो कभी दूसरे राज्यों से जुड़े नेटवर्क यहां आकर जमीन का इस्तेमाल करते हैं. यही कारण है कि छत्तीसगढ़ केवल ट्रांजिट स्टेट नहीं, बल्कि कई मामलों में उत्पादन और परिवहन दोनों का हिस्सा बनता दिखाई देता है.

भारत में अफीम की खेती केवल वैधानिक लाइसेंस के तहत कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में ही की जा सकती है. लेकिन इसके समानांतर वर्षों से एक अवैध नेटवर्क भी सक्रिय रहा है. झारखंड और ओडिशा के जंगलों में छोटे किसानों या स्थानीय नेटवर्क के जरिए अफीम की खेती कराई जाती है. इसके बाद बिचौलिए इसे इकट्ठा करते हैं. फिर यह माल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के रास्ते बड़े तस्करों तक पहुंचता है, जहां से पंजाब, दिल्ली और अन्य राज्यों के नशे के बाजारों में इसकी सप्लाई होने के आरोप सामने आते रहे हैं. इस पूरे रूट को सुरक्षा एजेंसियां अनौपचारिक रूप से "अफीम कॉरिडोर" मानती रही हैं.इस नेटवर्क की खासियत यह है कि खेती, खरीद, परिवहन और बिक्री, चारों चरण अलग-अलग लोगों के जिम्मे होते हैं. इसलिए किसी एक हिस्से पर कार्रवाई होने के बावजूद पूरा सिंडिकेट खत्म नहीं होता.

विधानसभा में पेश आंकड़े बताते हैं कि पिछले तीन वर्षों में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं, करोड़ों रुपये की फसलें नष्ट की गई हैं और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. लेकिन सवाल वही है-क्या केवल खेत उजाड़ देने से यह सिंडिकेट खत्म हो जाएगा, या इसका असली नेटवर्क अब भी सक्रिय है? देखिए ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता प्रवीण कुमार सिंह की यह खास रिपोर्ट.

रायपुर: झारखंड के जंगलों में उगने वाली अवैध अफीम, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों से गुजरते हुए पंजाब के नशे के बाजार तक पहुंचती है. वर्षों से यह आरोप लगता रहा है कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे एक संगठित सिंडिकेट काम करता है, जो खेती से लेकर तस्करी और वितरण तक की पूरी चेन को नियंत्रित करता है. इस नेटवर्क की एक अहम कड़ी छत्तीसगढ़ भी है. इसकी भौगोलिक स्थिति, घने वन, लंबी अंतरराज्यीय सीमाएं और दूर-दराज के ग्रामीण इलाके तस्करों के लिए अनुकूल माने जाते रहे हैं. हालांकि अब छत्तीसगढ़ सरकार दावा कर रही है कि उसने इस काले कारोबार पर निर्णायक हमला शुरू कर दिया है.

रायगढ़ के तमनार में सब्जी के खेती के बीच अफीम की खेती (ETV Bharat Chhattisgarh)

• इसके बाद 23 मार्च 2026 को लैलूंगा थाना क्षेत्र के ग्राम नवीन घटगांव और मुड़ागांव खुर्डीडीह में तीन अलग-अलग कार्रवाइयां की गईं. ग्राम नवीन पटगांव में 65.100 किलोग्राम अफीम पोस्त (कीमत 1.13 करोड़ रुपये) के साथ आरोपी साधूराम नागवंशी (60 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया. इसी दिन इसी गांव के आरोपी अभिमन्यु नागवंशी (20 वर्ष) के खेत से 14 किलोग्राम अफीम पोस्त (कीमत 80 लाख रुपये) जब्त की गई. वहीं मुड़ागांव खुर्डीडीह (तानसिंह का टिकराबाड़ी) से 04 किलोग्राम अफीम पोस्त (कीमत 20 लाख रुपये) जब्त कर आरोपी तानसिंह नागवंशी को गिरफ्तार किया गया.

दुर्ग जिला: 7.89 करोड़ रुपये से अधिक का अफीम पौधा व डोडा बरामद

• दुर्ग जिले के थाना पुलगांव अंतर्गत चौकी जेवरा सिरसा क्षेत्र में 04 मार्च 2026 को नशीले पदार्थों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक को अंजाम दिया गया. सेमरहिया रोड, फॉल सीलिंग कंपनी के सामने ओखरा क्षेत्र में एनडीपीएस/नारकोटिक्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 62,424.4 किलोग्राम अफीम पौधा, 10 ग्राम अफीम, 115 ग्राम अफीम बीज, 974 ग्राम डोडा चुस्की और 66.33 ग्राम अफीम का फल/डोडा जब्त किया, जिसकी कुल कीमत 7,89,74,372 रुपये आंकी गई है.

दुर्ग भिलाई के समोदा में मक्के की खेती के अंदर अफीम की खेती (ETV Bharat Chhattisgarh)

• इस वृहद अंतरराज्यीय नेटवर्क के मामले में पुलिस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ निवासी 8 आरोपियों—विकास बिश्नोई, मनीष ठाकुर, विनायक ताम्रकार, छोटूराम, मधुराम बिश्नोई, रोहिताश राम उर्फ रंजित आशु, सुनील देवासी और सुखराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया है. मामले के दो अन्य आरोपी श्याम बिश्नोई और आंचलराम (दोनों निवासी राजस्थान) फिलहाल फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है.

बलरामपुर जिला: भारी मात्रा में अफीम जब्त, 13 आरोपी सलाखों के पीछे

• बलरामपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी अफीम की अवैध खेती पर नकेल कसी गई है. 11 मार्च 2026 को कुसमी थानांतर्गत धोसरडांड त्रिपुरी में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर 4344.589 किलोग्राम अफीम जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 4.75 करोड़ रुपये है। इस कार्रवाई में अंतरराज्यीय गिरोह से जुड़े 9 आरोपियों—रूपदेव राम भगत, कौशिल भगत, मनोज कुमार, जिरमल मुण्डा, उपेन्द्र कुमार, बिन्देश्वर गुप्ता, कृष्णा सिंह, पेरु सिंह भोक्ता और रोहन सिंह उर्फ मटूका सिंह भोक्ता को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया.

बलरामपुर के कुसमी में जमीन लीज पर लेकर अफीम की खेती (ETV Bharat Chhattisgarh)

• इसी दिन (11 मार्च 2026) कोरंधा/दोरधा थाना क्षेत्र के ग्राम खजुरी तुर्रीपानी में पुलिस ने दबिश देकर 1883.760 किलोग्राम अफीम जब्त की, जिसकी कुल कीमत 2.00 करोड़ रुपये है। इस मामले में पुलिस ने बहादुर नगेशिया, दुखला नगेशिया, भूपेन्द्र उरांव उर्फ भुपेन्दरा उरांव और राजन यादव नाम के 4 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया.

वर्तमान स्थिति और विवेचना

विधानसभा दस्तावेजों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दर्ज किए गए सभी मामलों में चार्जशीट जारी करने और पुलिस विवेचना की प्रक्रिया जारी है.आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की सख्त धाराओं के तहत न्यायालय में मामला लंबित है.

आंकड़े क्या बताते हैं?

विधानसभा में प्रस्तुत दस्तावेज बताते हैं कि वर्ष 2026 में कार्रवाई सबसे ज्यादा तेज हुई. रायगढ़, दुर्ग और बलरामपुर जैसे जिलों में हजारों किलो अफीम की फसलें नष्ट की गईं. सबसे बड़ी कार्रवाई रायगढ़ जिले में दर्ज हुई, जहां भारी मात्रा में अफीम, डोडा चूरा और अन्य सामग्री जब्त करने का दावा किया गया. इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों में कई लोगों के पते झारखंड, राजस्थान ओर बिहार राज्य के बताए गए हैं. यही तथ्य इस पूरे नेटवर्क के अंतरराज्यीय स्वरूप की ओर संकेत करता है.

राजस्थान, झारखंड और बिहार से है संबंध

जांच एजेंसियों के सामने अक्सर ऐसे मामले आते रहे हैं जिनमें खेती एक राज्य में होती है, फाइनेंसिंग दूसरे राज्य से होती है और खरीदार किसी तीसरे राज्य का होता है. विधानसभा में प्रस्तुत दस्तावेजों में रायगढ़, दुर्ग और बलरामपुर के मामले में राजस्थान, झारखंड और बिहार के आरोपियों का उल्लेख इसी अंतरराज्यीय कनेक्शन की ओर इशारा करता है.

पंजाब तक कैसे पहुंचता है नशे का नेटवर्क?

अफीम की खेती अंतिम लक्ष्य नहीं होती. इसका उद्देश्य बड़े नशा बाजारों तक सप्लाई पहुंचाना होता है.पंजाब लंबे समय से मादक पदार्थों की चुनौती से जूझता रहा है. विभिन्न जांच एजेंसियों की कार्रवाई में कई बार ऐसे नेटवर्क सामने आए हैं जो अलग-अलग राज्यों से मादक पदार्थों की आपूर्ति करते रहे हैं.हालांकि प्रत्येक मामले में यह जरूरी नहीं कि छत्तीसगढ़ या झारखंड से बरामद अफीम सीधे पंजाब ही गई हो. लेकिन सुरक्षा एजेंसियां मानती हैं कि उत्तर भारत के नशा बाजारों तक पहुंचने वाले कई नेटवर्क अंतरराज्यीय चेन के रूप में काम करते हैं.

सरकार की रणनीति क्या है?

विधानसभा में सरकार ने बताया कि अब केवल पुलिस कार्रवाई पर निर्भर नहीं रहा जा रहा है. राजस्व विभाग और वन विभाग के साथ समन्वय बनाकर संदिग्ध क्षेत्रों की पहचान की जा रही है. जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं. इसके अलावा जिला स्तर पर एनसीओआरडी (NCORD) समितियों की बैठकें आयोजित की जा रही हैं. कृषि भूमि का सर्वे कराया जा रहा है और पंचायत स्तर पर लोगों को अवैध खेती के नुकसान के बारे में जागरूक किया जा रहा है. सरकार का दावा है कि सूचना मिलते ही तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाती है.

क्या केवल खेती नष्ट करने से खत्म होगा सिंडिकेट?

यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है.अफीम की खेती केवल इस नेटवर्क की पहली कड़ी है. इसके बाद बिचौलियों, फाइनेंसरों, ट्रांसपोर्टरों, बड़े तस्करों और वितरण नेटवर्क की लंबी श्रृंखला होती है. यदि केवल खेतों को नष्ट किया जाए लेकिन आर्थिक नेटवर्क और सप्लाई चेन को नहीं तोड़ा जाए, तो कुछ समय बाद दूसरे इलाके में फिर खेती शुरू हो सकती है. यही कारण है कि विशेषज्ञ केवल फसल नष्ट करने को पर्याप्त समाधान नहीं मानते. असली चुनौती उन लोगों तक पहुंचने की है जो पूरे कारोबार को वित्तीय और लॉजिस्टिक समर्थन देते हैं.

छत्तीसगढ़ के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां

छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती वन क्षेत्र, लंबी खुली सीमाएं, कम आबादी वाले गांव और कई इलाकों में प्रशासन की सीमित पहुंच कार्रवाई को कठिन बनाती है. इसके अलावा तस्कर अब मोबाइल नेटवर्क, डिजिटल भुगतान, छोटे-छोटे समूहों और स्थानीय संपर्कों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे पूरे नेटवर्क का खुलासा करना और भी मुश्किल हो गया है.

क्या कार्रवाई असर दिखा रही है?

सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले तीन वर्षों में कार्रवाई का दायरा बढ़ा है. कई एफआईआर दर्ज हुई हैं, हजारों किलो अवैध फसल नष्ट की गई है और कई गिरफ्तारियां हुई हैं. लेकिन दूसरी ओर इतने बड़े पैमाने पर फसल मिलने का मतलब यह भी है कि नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है.यानी कार्रवाई तेज हुई है, लेकिन चुनौती भी उतनी ही बड़ी बनी हुई है.

छत्तीसगढ़ ने अवैध अफीम की खेती के खिलाफ अभियान जरूर तेज किया है और विधानसभा में पेश आंकड़े इस सक्रियता की पुष्टि भी करते हैं। लेकिन "अफीम का काला कॉरिडोर" केवल खेतों तक सीमित नहीं है. यह एक ऐसा संगठित नेटवर्क है, जिसकी जड़ें कई राज्यों में फैली हुई हैं. जब तक खेती कराने वालों के साथ-साथ फाइनेंसर, सप्लाई चेन, अंतरराज्यीय तस्कर और खरीददारों तक कानून का शिकंजा नहीं पहुंचेगा, तब तक इस सिंडिकेट को पूरी तरह खत्म करना आसान नहीं होगा.

छत्तीसगढ़ की कार्रवाई ने इस नेटवर्क की एक महत्वपूर्ण कड़ी पर जरूर चोट की है. अब असली परीक्षा इस बात की होगी कि क्या यह अभियान खेतों से आगे बढ़कर पूरे अंतरराज्यीय सिंडिकेट की कमर तोड़ पाता है, या फिर यह काला कॉरिडोर नए रास्ते तलाशकर फिर सक्रिय हो जाता है.