छत्तीसगढ़ में लगा अफीम उगाने का स्टार्टअप, मीडिया और सरकार को बताना चाहिए, कौन हैं इनके करीबी: भूपेश बघेल
दुर्ग के समोदा और बलरामपुर में अफीम की खेती पकड़े जाने के बाद कांग्रेस सरकार पर लगातार हमलावर है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 12, 2026 at 3:24 PM IST
रायपुर: बजट सत्र के दौरान भूपेश बघेल ने सदन के बाहर और भीतर दोनों जगहों पर सरकार को जमकर घेरा. पूर्व सीएम ने कहा, ''दुर्ग के समोदा में जिस तरह से अफीम की खेती चल रही थी वो आश्चर्यजनक है. ऐसे ही बलरामपुर में भी अफीम की खेती हो रही थी. दोनों जगह बीजेपी के लोग शामिल हैं, ऐसा पता चला है. पहले अफीम की खेती कैसे होती है कोई नहीं जानता था. ये पता नहीं था कि अफीम का डोडा कैसा होता है. अब लोग जानने लगे हैं. नगरी सिहावा में भी अफीम की खेती हो रही है, ऐसा मुझे पता चला है. आय दोगुनी करने का बीजेपी ने रास्ता निकाला है. बीजेपी को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है.''
बीजेपी का नया स्टार्टअप है: बघेल
पूर्व सीएम ने कहा, ''करोड़ों की कमाई अफीम की खेती से बीजेपी के नेता कर रहे हैं. पांच एकड़ में अफीम की खेती हो रही थी ये बता रहे हैं. एक एकड़ में डेढ़ करोड़ की कमाई हो रही थी. ये बीजेपी का नया स्टार्टअप है. पहले अफीम बाहर से आ रहा था, अब यहीं पर उगाया जा रहा है. अब छत्तीसगढ़ में ये उगाया जा रहा है और इसका संरक्षण भी हो रहा है. ये सरकार का नया स्टार्टअप है. अब छत्तीसगढ़ अफीमगढ़ बन गया है.''
''अफीम की खेती को सरकार ने मान्यता दे दी''
बघेल ने कहा, ''अफीम की खेती को सरकार ने मान्यता दे दी है. सरकार चुप क्यों है. सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है. सरकार और मीडिया को बताना चाहिए कि अफीम उगाने वाले किसके करीबी हैं. मेरे मामले में तो सब लोग बताते थे कि ये भूपेश के करीबी हैं. आप लोगों को थोड़ा साहस दिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि पकड़े गए लोगों का संबंध किन लोगों से है. आपको सांप क्यों सूंघ गया है, बताते क्यों नहीं और लिखते क्यों नहीं इस मुद्दे पर. हम हर जगह प्रदर्शन करेंगे आप चिंता नहीं करें. ''
बीजेपी ने दी आरोपों पर सफाई
बीजेपी विधायक अनुज शर्मा कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा. ''संलिप्तता का आरोप लगाना गलत है. जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी. मजिस्ट्रियल जांच की जाएगी. सभी जिलों में कार्रवाई होगी. ये सुशासन का राज है कोई भी बख्शा नहीं जाएगा. दोषियों पर हम कड़ी कार्रवाई के लिए संकल्पित हैं. पूर्व सरकार में कैसे लोग थे और उनको किनका संरक्षण हुआ करता था किसी से छिपा नहीं है, सब जानते हैं. विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि जहां तक गैस सिलेंडर की किल्लत की बात कही जा रही है उसपर हमारी नजर है.
छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती पर घमासान, भूपेश और बैज ने विष्णुदेव सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
अफीम की खेती पर सियासत तेज: गिरदावरी में ‘अन्य अनाज’ की एंट्री, भूपेश बघेल ने साय सरकार पर कसा तंज
बलरामपुर में अफीम खेती, रातभर निगरानी कर प्रशासन ने की जब्ती, कलेक्टर ने कहा- होगी कठोर से कठोर कार्रवाई