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अफीम की खेती और महंगाई के मुद्दे पर सिंहदेव ने साय सरकार को घेरा, कहा- बिना लाइसेंस कैसे हो गई इतनी बड़ी खेती?

पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का खैरागढ़ में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया. इस दौरान अफीम की खेती और महंगाई पर उन्होंने बयान दिया.

TS Singhdeo Khairagarh
अफीम की खेती पर टीएस सिंहदेव का बयान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 14, 2026 at 2:35 PM IST

2 Min Read
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खैरागढ़: छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर खैरागढ़ पहुंचे. उनके आगमन पर जालबांधा से खैरागढ़ शहर तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और नारों के साथ उनका भव्य स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने अफीम की खेती, LPG सिलेंडर संकट समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी.

मंदिरों में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना

शहर कांग्रेस अध्यक्ष अरुण भारद्वाज के नेतृत्व में इतवारी बाजार में कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया. दौरे के दौरान सिंहदेव ने दंतेश्वरी मंदिर और रुख्खड़ स्वामी मंदिर में पूजा-अर्चना की और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की. इसके बाद उन्होंने खैरागढ़ के पूर्व विधायक स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की.

सिंहदेव ने साय सरकार को घेरा, कहा- बिना लाइसेंस कैसे हो गई इतनी बड़ी खेती? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शताक्षी देवव्रत सिंह के निवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात

दौरे के दौरान सिंहदेव जिला पंचायत सदस्य शताक्षी देवव्रत सिंह के निवास भी पहुंचे. यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से चर्चा की और देवव्रत सिंह के परिवार के साथ समय बिताया. उन्होंने कहा कि वे देवव्रत सिंह के घर उनके बच्चों से मिलने और उनके साथ समय बिताने आए हैं, जो उन्हें अच्छा लगा.

अवैध अफीम की खेती पर सरकार को घेरा

मीडिया से चर्चा में सिंहदेव ने प्रदेश में सामने आए अवैध अफीम की खेती के मामलों को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि दुर्ग और बलरामपुर में अवैध अफीम की खेती की बात सामने आई है, जो बेहद गंभीर मामला है. उन्होंने सवाल उठाया कि बिना लाइसेंस इतनी बड़ी खेती कैसे हो रही है और पटवारी ने गिरदावरी में इसे दर्ज क्यों नहीं किया.

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महंगाई, गैस पर केंद्र पर निशाना

सिंहदेव ने बढ़ती महंगाई और एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की. उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमले के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल और गैस की कीमतों पर असर पड़ता है, जिससे महंगाई बढ़ती है. उन्होंने यह भी कहा कि भारत को अपनी संप्रभुता के साथ निर्णय लेना चाहिए और किसी दूसरे देश के दबाव में नहीं आना चाहिए.

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