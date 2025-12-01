ETV Bharat / state

लातेहार में अफीम की खेती के खिलाफ अभियान, 10 एकड़ में लगी फसल को पुलिस ने किया नष्ट

अफीम की खेती को किया जा रहा नष्ट ( Etv Bharat )

लातेहारः जिले में अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई है. लातेहार एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर पुलिस ने गुप्त सूचना पर बरियातू थाना क्षेत्र के अलग-अलग गांव में कार्रवाई करते हुए लगभग 10 एकड़ जमीन में लगाई गई अफीम की फसल को नष्ट कर दिया.

अफीम के पौधों को किया गया नष्ट

दरअसल लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि जिले के बरियातू थाना क्षेत्र के गुरुवे, बघमरी, कोटना सिमर आदि गांव में अफीम तस्करों के द्वारा बड़े पैमाने पर अफीम की खेती शुरू की गई है. सूचना के बाद एसपी के निर्देश पर थाना प्रभारी रंजन पासवान के नेतृत्व में पुलिस की टीम गठित की गई और अफीम की खेती के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई.

इस दौरान पुलिस की टीम ने लगभग 10 एकड़ में लगाए गए अफीम के पौधों को नष्ट कर दिया. इस दौरान पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों को अफीम की खेती से दूर रहने और यदि कोई गांव के आसपास अफीम की खेती करता हो तो उसकी सूचना देने के प्रति भी जागरूक किया.

जानकारी देते एसपी कुमार गौरव (Etv Bharat)

सूचना के तहत हो रही है कार्रवाई

इधर, इस संबंध में लातेहार एसपी कुमार गौरव ने बताया कि सरकार के निर्देश पर पुलिस की टीम अफीम की खेती के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है. उन्होंने कहा कि अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस ने ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान भी चला रखा है. इससे संभावना है कि इस बार अफीम की खेती कम होगी.