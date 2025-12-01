ETV Bharat / state

लातेहार में अफीम की खेती के खिलाफ अभियान, 10 एकड़ में लगी फसल को पुलिस ने किया नष्ट

लातेहार पुलिस ने अफीम की खेती के खिलाफ अभियान शुरू किया है. इस दौरान 10 एकड़ में लगी अफीम की फसल नष्ट किया गया.

OPIUM CULTIVATION IN LATEHAR
अफीम की खेती को किया जा रहा नष्ट (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 1, 2025 at 12:27 PM IST

3 Min Read
लातेहारः जिले में अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई है. लातेहार एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर पुलिस ने गुप्त सूचना पर बरियातू थाना क्षेत्र के अलग-अलग गांव में कार्रवाई करते हुए लगभग 10 एकड़ जमीन में लगाई गई अफीम की फसल को नष्ट कर दिया.

अफीम के पौधों को किया गया नष्ट

दरअसल लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि जिले के बरियातू थाना क्षेत्र के गुरुवे, बघमरी, कोटना सिमर आदि गांव में अफीम तस्करों के द्वारा बड़े पैमाने पर अफीम की खेती शुरू की गई है. सूचना के बाद एसपी के निर्देश पर थाना प्रभारी रंजन पासवान के नेतृत्व में पुलिस की टीम गठित की गई और अफीम की खेती के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई.

इस दौरान पुलिस की टीम ने लगभग 10 एकड़ में लगाए गए अफीम के पौधों को नष्ट कर दिया. इस दौरान पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों को अफीम की खेती से दूर रहने और यदि कोई गांव के आसपास अफीम की खेती करता हो तो उसकी सूचना देने के प्रति भी जागरूक किया.

जानकारी देते एसपी कुमार गौरव (Etv Bharat)

सूचना के तहत हो रही है कार्रवाई

इधर, इस संबंध में लातेहार एसपी कुमार गौरव ने बताया कि सरकार के निर्देश पर पुलिस की टीम अफीम की खेती के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है. उन्होंने कहा कि अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस ने ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान भी चला रखा है. इससे संभावना है कि इस बार अफीम की खेती कम होगी.

लेकिन कुछ स्थानों पर अफीम की खेती की सूचना मिल रही है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अफीम की खेती के खिलाफ अभियान चलाकर उसे नष्ट कर दिया है. उन्होंने कहा कि लातेहार-चतरा तथा लातेहार- पलामू जिले के बॉर्डर इलाके के सुदूरवर्ती इलाकों में कहीं-कहीं अफीम की खेती की सूचना मिली थी, वहां भी उसे नष्ट कर दिया गया है.

पिछले वर्ष 800 एकड़ भूमि में की गई थी अफीम की खेती

एसपी कुमार गौरव ने बताया कि पिछले वर्ष लातेहार जिले में पुलिस के द्वारा लगभग 800 एकड़ भूमि में अफीम की फसल को नष्ट किया गया था. पुलिस की कार्रवाई से अफीम तस्करों को बड़ा नुकसान हुआ था. इस कारण संभावना है कि लातेहार जिले में अफीम की खेती पर अंकुश लगेगा. उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी सूरत में अफीम की खेती न करें. इसकी खेती से जमीन की उर्वरा शक्ति तो नष्ट होती ही है, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी नष्ट हो जाएगा.

