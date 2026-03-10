ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती, दुर्ग के बाद बलरामपुर में खुलासा, पुलिस जांच जारी

बलरामपुर : छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती के मुद्दे पर सड़क से सदन तक संग्राम मचा हुआ है. 6 मार्च को दुर्ग के जेवरा सिरसा चौकी के समोदा गांव में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती का खुलासा हुआ. यहां मक्के के खेत के अंदर अफीम की खेती का दुर्ग पुलिस और नारकोटिक्स टीम ने पर्दाफाश किया. इस केस में बीजेपी नेता विनायक ताम्रकार का नाम सामने आया. उसके बाद अब बलरामपुर में अफीम की खेती का खुलासा हुआ है.

दुर्ग के समोदा गांव के बाद अब बलरामपुर में अफीम की खेती का बड़ा खुलासा हुआ है. दुर्ग में पांच एकड़ से ज्यादा में अफीम की खेती का खुलासा हुआ. उसके बाद अब बलरामपुर में तीन एकड़ खेत में अफीम की खेती की बात सामने आ रही है. जानकारी मिलते ही मौके पर बलरामपुर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम पहुंची है. यह पूरी घटना कुसमी थाना क्षेत्र के त्रिपुरी गांव की है. बलरामपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर नियमानुसार जांच और कार्रवाई कर रही है.

बलरामपुर में अफीम की खेती का खुलासा (ETV BHARAT)

लीज पर जमीन लेकर अफीम की खेती

बलरामपुर में अफीम की खेती केस में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने जमीन लीज पर लेकर यह खेती की है. इस केस में दो लोगों के नाम सामने आ रहे हैं. इनमें रुपदेव और कौनशील शामिल हैं. दोनों लोग झारखंड के रहने वाले हैं और दिवाली के समय जमीन लीज पर लिया था. उसके बाद से यहां पर अफीम की खेती कर रहे हैं.

दुर्ग अफीम खेती में एक्शन

दुर्ग अफीम खेती केस में पुलिस ने बीजेपी नेता विनायक ताम्रकार, गोलू ठाकुर औऱ विकास विश्नोई को गिरफ्तार किया है. तीन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद राजस्थान के जोधपुर निवासी अचला राम जाट की तलाश की जा रही है. वह इस खेत का मुख्य प्लॉटर बताया जा रहा है. बीजेपी ने भी इस केस में तुरंत एक्शन लिया और बीजेपी नेता विनायक ताम्रकार को निलंबित कर दिया है.