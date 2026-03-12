ETV Bharat / state

बलरामपुर में अफीम खेती, रातभर निगरानी कर प्रशासन ने की जब्ती, कलेक्टर ने कहा- होगी कठोर से कठोर कार्रवाई

छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती चर्चा में बनी हुई है. दुर्ग के बाद बलरामपुर में अफीम खेती का पता चला, जिसे प्रशासन ने जब्त किया.

बलरामपुर में अफीम की खेती (ETV Bharat Chhattisgarh)
Published : March 12, 2026 at 10:34 AM IST

बलरामपुर: मंगलवार को कुसमी थाना क्षेत्र में अवैध तरीके से अफीम की खेती करने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया. दुर्ग में अफीम की खेती का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि बलरामपुर में अफीम की खेती का पता चला.

फूलों की खेती के नाम पर अफीम की खेती

बलरामपुर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत त्रिपुरी गांव में जंगल के किनारे अवैध तरीके से नशीले पदार्थ अफीम की खेती की जा रही थी. लगभग दो एकड़ जमीन लीज पर लेकर फूलों की खेती करने के नाम पर अफीम की खेती की जा रही है. मामले का खुलासा होने के बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए. प्रदेश की राजनीति भी अफीम की चर्चाओं के इर्द गिर्द घूमने लगी है.

अफीम के पौधों को उखड़वाता प्रशासन (ETV Bharat Chhattisgarh)

दो एकड़ में अफीम, बलरामपुर प्रशासन ने जब्त किए अफीम के पौधे

अफीम खेती की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे जिले के कलेक्टर और एसपी भी लहलहाती अफीम की फसल देख दंग रह गए. रातभर अफीम की खेती की निगरानी की गई. उसके बाद बुधवार को अवैध अफीम की कटाई और जब्ती कार्रवाई की गई.

बलरामपुर में अफीम खेती पर कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

"होगी कठोर से कठोर कार्रवाई"

मौके पर पहुंचे जिले के कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जैसे ही यहां अफीम की खेती की पुष्टि हुई, प्रशासनिक और पुलिस टीम यहां पर पहुंच गई, अफीम को कस्टडी में लेने के बाद रात भर निगरानी की गई. सभी विभागों से समन्वय कर प्रक्रिया का पालन करते हुए सैंपल भी ले लिया गया है और इसको जब्त कर लिया गया है.

अफीम की खेती से जुड़े जो भी लोग हैं, जमीन मालिक, बिचौलिए मजदूर, उसकी जांच की जा रही है, कुछ लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया है. पूछताछ के बाद पूरा मामला क्लियर होगा, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी -राजेंद्र कटारा, कलेक्टर बलरामपुर

छत्तीसगढ़ में अफीम पर राजनीति गर्म

बीते दिनों छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भी अवैध तरीके से अफीम की खेती करने का खुलासा हुआ था, जिसके बाद से ही छत्तीसगढ़ की राजनीति में अफीम चर्चाओं में बना हुआ है. प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मुद्दे को जमकर उछाल रहा है. अब बलरामपुर में अफीम की खेती का मामला सामने आने के बाद कांग्रेस प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमलावर हो गई है.

