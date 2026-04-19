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चित्तौड़गढ़: प्याज के कट्टों में छिपाकर ले जाई जा रही थी अफीम और हेरोइन, पुलिस ने दो तस्करों को दबोचा

चित्तौड़गढ़ : जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत निंबाहेड़ा सदर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने प्याज के ट्रक में छिपाकर तस्करी की जा रही 3 किलो से अधिक अफीम और 100 ग्राम हेरोइन बरामद की है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस खेप की अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है. मामले में पंजाब निवासी दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे जब्त किए मादक पदार्थ के संबंध में पूछताछ की जा रही है.

पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि निंबाहेड़ा सदर थानाधिकारी संजय शर्मा के सुपरविजन में गठित टीम ने मध्यप्रदेश-राजस्थान को जोड़ने वाले मार्ग पर सदर थाने के सामने यह कार्रवाई की. वंडर पुलिया के पास हाईवे रोड पर टीम की और से नाकाबंदी की जा रही थी. इसी दौरान नीमच की तरफ से एक ट्रक आया, जिसे इशारा करने के बाद भी चालक ने नहीं रोका. पुलिस टीम ने पीछा कर ट्रक को रोका और तलाशी ली, इसमें प्याज के कट्टे भरे हुए थे. तलाशी में प्याज के कट्टों की आड़ में 5 थैलियों में 3 किलो अफीम व एक अन्य थैली में 100 ग्राम हेरोइन छिपाई गई थी. पुलिस ने मादक पदार्थ और ट्रक को जब्त कर लिया है.