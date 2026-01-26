UGC के नए नियम पर उठे सवाल, जानें वाराणसी के काशी विद्यापीठ के छात्र क्या कहते हैं
UGC के नए नियम को लेकर बहस छिड़ी हुई है. हर कोई अपनी अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहा है. आइए जानते हैं छात्रों की राय...
Published : January 26, 2026 at 6:12 PM IST
वाराणसी : UGC के नए नियम को लेकर देशभर में चर्चा शुरू हो गई है. विरोध में प्रशासनिक अधिकारी से लेकर बीजेपी के नेता अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं. सामान्य छात्र इसे काला कानून बता रहे हैं. जबकि एससी/एसटी और ओबीसी वर्ग ने नई गाइडलाइन का स्वागत किया है. ऐसे में वाराणसी के छात्र UGC की नई गाइडलाइन को लेकर के क्या सोचते हैं, इसको लेकर ईटीवी की टीम ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अलग-अलग छात्रों से बातचीत की.
ओबीसी छात्रों का कहना है कि सदियों से सामान्य श्रेणी के जरिए ओबीसी, एससी/एसटी छात्रों का शोषण किया जाता रहा है, लेकिन अब यह नया कानून समानता का अधिकार देगा और जो छात्र ग्रुप हमेशा से शोषित होता आया है, वह अब बिना किसी डर के समानता के साथ विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर सकेगा.
वहीं सामान्य श्रेणी के छात्र इस कानून से सहमे हुए हैं, उनका कहना है कि सभी जातियों को शिकायत का अधिकार है, लेकिन सामान्य जाति के पास ना ही कोई शिकायत का अधिकार दिया गया है न ही उनके पास किसी तरीके का कोई संरक्षण है.
यदि कोई भी व्यक्ति सामान्य वर्ग पर झूठा आक्षेप भी लगाता है, तो सामान्य श्रेणी का छात्र बिना किसी गलती के सजा का पात्र हो जाएगा. इसके साथ ही जो कमेटी बनाई जा रही है उसमें सामान्य वर्ग का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए.
उनका कहना है कि सरकार काला कानून लेकर आई है. विश्वविद्यालय में पढ़ने आने वाला कोई भी छात्र किसी जाति धर्म के आधार पर विश्वविद्यालय में नहीं प्रवेश लेता, यहां पर सिर्फ एक ही धर्म होता है वह है छात्र का धर्म और सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए.
जानिए क्या है UGC का नया कानून?
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने और समानता को बढ़ावा देने के नियम, 2026 लागू कर दिए हैं. यह रेगुलेशन 15 जनवरी 2026 से देशभर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रभावी हो गया है. नए रेगुलेशन की सबसे अहम विशेषता यह है कि अब अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) के साथ-साथ अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है.
नए कानून के तहत अब उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले ओबीसी छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी अपने साथ होने वाले जातिगत भेदभाव या उत्पीड़न की शिकायत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दर्ज करा सकेंगे. अब तक जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतों और प्रकोष्ठ मुख्य रूप से एससी-एसटी समुदाय तक सीमित थे. नए रेगुलेशन के बाद प्रत्येक संस्थान में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ स्थापित करना अनिवार्य होगा.
इसके साथ ही यूनिवर्सिटी स्तर पर एक समानता समिति गठित की जाएगी. इसमें ओबीसी, महिला, एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल करना जरूरी होगा. यह समिति हर छह महीने में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे यूजीसी को भेजना अनिवार्य होगा.
जानिए क्यों हो रहा विरोध ?
नियम लागू होते ही देश के कई हिस्सों में अगड़ी जातियों से जुड़े संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है. उनका कहना है कि यह कानून संतुलित नहीं है और इसका दुरुपयोग हो सकता है. सबसे बड़ा डर यह जताया जा रहा है कि झूठे भेदभाव के आरोप लगाकर छात्रों और शिक्षकों को फंसाया जा सकता है, जिससे उनका करियर और सामाजिक छवि खराब हो सकती है. जयपुर में करणी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा और वैश्य संगठनों ने मिलकर 'सवर्ण समाज समन्वय समिति (S-4)' बनाई है, ताकि इस नियम के खिलाफ संगठित आंदोलन किया जा सके.
