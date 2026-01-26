ETV Bharat / state

UGC के नए नियम पर उठे सवाल, जानें वाराणसी के काशी विद्यापीठ के छात्र क्या कहते हैं

UGC पर छात्रों की राय. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : UGC के नए नियम को लेकर देशभर में चर्चा शुरू हो गई है. विरोध में प्रशासनिक अधिकारी से लेकर बीजेपी के नेता अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं. सामान्य छात्र इसे काला कानून बता रहे हैं. जबकि एससी/एसटी और ओबीसी वर्ग ने नई गाइडलाइन का स्वागत किया है. ऐसे में वाराणसी के छात्र UGC की नई गाइडलाइन को लेकर के क्या सोचते हैं, इसको लेकर ईटीवी की टीम ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अलग-अलग छात्रों से बातचीत की. ओबीसी छात्रों का कहना है कि सदियों से सामान्य श्रेणी के जरिए ओबीसी, एससी/एसटी छात्रों का शोषण किया जाता रहा है, लेकिन अब यह नया कानून समानता का अधिकार देगा और जो छात्र ग्रुप हमेशा से शोषित होता आया है, वह अब बिना किसी डर के समानता के साथ विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर सकेगा. UGC पर जानिए छात्रों की क्या है राय. (Video Credit; ETV Bharat) वहीं सामान्य श्रेणी के छात्र इस कानून से सहमे हुए हैं, उनका कहना है कि सभी जातियों को शिकायत का अधिकार है, लेकिन सामान्य जाति के पास ना ही कोई शिकायत का अधिकार दिया गया है न ही उनके पास किसी तरीके का कोई संरक्षण है. यदि कोई भी व्यक्ति सामान्य वर्ग पर झूठा आक्षेप भी लगाता है, तो सामान्य श्रेणी का छात्र बिना किसी गलती के सजा का पात्र हो जाएगा. इसके साथ ही जो कमेटी बनाई जा रही है उसमें सामान्य वर्ग का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए. उनका कहना है कि सरकार काला कानून लेकर आई है. विश्वविद्यालय में पढ़ने आने वाला कोई भी छात्र किसी जाति धर्म के आधार पर विश्वविद्यालय में नहीं प्रवेश लेता, यहां पर सिर्फ एक ही धर्म होता है वह है छात्र का धर्म और सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए.