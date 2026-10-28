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UP MLC चुनाव परिणाम को लेकर क्या कहते हैं जानकार, आगामी इलेक्शन का लिटमस टेस्ट मान रहीं पार्टियां

MLC चुनाव परिणाम ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के परिणाम आ रहे हैं. सियासी तौर पर बीजेपी और सपा आमने-सामने हैं. दोनों ही पार्टियां इसे आगामी चुनावों का लिटमस टेस्ट मानकर काफी गंभीर दिखाई दे रही हैं. दूसरी तरफ ये नतीजे राज्य की सियासी दिशा को लेकर क्या कुछ बयां कर रहे हैं. इसे समझने के लिए ईटीवी भारत ने संबंधित पक्ष-विपक्ष और जानकारों से बातचीत की.

MLC चुनाव परिणाम (Video Credit; ETV Bharat) माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुराई गुट) के प्रदेश अध्यक्ष उमेश चंद त्यागी ने कहा कि उन्हें मतगणना की प्रक्रिया पर कोई आपत्ति नहीं है, चुनाव भी ठीक हुआ है, लेकिन वोटर बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह से गैर संवैधानिक है. जब देश के सभी मतदाताओं की SIR प्रक्रिया कर रहे हैं, तो शिक्षकों का भी किया जाए और जो शिक्षक की योग्यता रखते हैं उन्हें मतदाता बनाया जाए, चाहे वह कहीं से भी वेतन पाते हों.

उमेश चंद त्यागी ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने जो भी मानक तय किए हैं उनका पालन किया जाना चाहिए था. उन्होंने आरोप लगाया कि एमएलसी चुनाव मतदाता बनाने के लिए चुनाव आयोग के मानकों का पालन नहीं किया गया. मतदाता बनने के लिए सभी निर्देशों का पालन करते हुए सहायता प्राप्त विद्यालयों के लगभग 8000 शिक्षकों ने आवेदन किया, फिर भी उनका नाम नहीं आया. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और मूल्यों का हनन हुआ है, इसको लेकर आगे संघर्ष किया जाएगा और आगामी चुनाव में इसका असर भी दिखाई देगा. उमेश चंद त्यागी, प्रदेश अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुराई गुट) (Photo Credit; ETV Bharat) छीन लिए शिक्षक संघों का अधिकार उमेश त्यागी का कहना है कि इस सरकार ने तो शिक्षक संघों के पूर्व के अधिकार को भी छीन लिया है. माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड जो प्रधानाचार्यों और अध्यापकों का चयन करता था. सरकार ने उसको भी खत्म कर दिया है, जो कर्मचारी थे वह भी आउटसोर्सिंग कर दिए गए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सीईसी के नेतृत्व में जितने भी चुनाव हुए हैं और जो भी चुनाव से संबंधित प्रक्रिया हुई है, वह कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में हैं. "शिक्षकों के लिए सीएम योगी ने बहुत कुछ किया"