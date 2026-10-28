UP MLC चुनाव परिणाम को लेकर क्या कहते हैं जानकार, आगामी इलेक्शन का लिटमस टेस्ट मान रहीं पार्टियां
कहा- वर्तमान सीईसी के नेतृत्व में जितने भी चुनाव हुए हैं वह कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में हैं
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 4:29 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 4:50 PM IST
मेरठ: उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के परिणाम आ रहे हैं. सियासी तौर पर बीजेपी और सपा आमने-सामने हैं. दोनों ही पार्टियां इसे आगामी चुनावों का लिटमस टेस्ट मानकर काफी गंभीर दिखाई दे रही हैं. दूसरी तरफ ये नतीजे राज्य की सियासी दिशा को लेकर क्या कुछ बयां कर रहे हैं. इसे समझने के लिए ईटीवी भारत ने संबंधित पक्ष-विपक्ष और जानकारों से बातचीत की.
माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुराई गुट) के प्रदेश अध्यक्ष उमेश चंद त्यागी ने कहा कि उन्हें मतगणना की प्रक्रिया पर कोई आपत्ति नहीं है, चुनाव भी ठीक हुआ है, लेकिन वोटर बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह से गैर संवैधानिक है. जब देश के सभी मतदाताओं की SIR प्रक्रिया कर रहे हैं, तो शिक्षकों का भी किया जाए और जो शिक्षक की योग्यता रखते हैं उन्हें मतदाता बनाया जाए, चाहे वह कहीं से भी वेतन पाते हों.
उमेश चंद त्यागी ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने जो भी मानक तय किए हैं उनका पालन किया जाना चाहिए था. उन्होंने आरोप लगाया कि एमएलसी चुनाव मतदाता बनाने के लिए चुनाव आयोग के मानकों का पालन नहीं किया गया. मतदाता बनने के लिए सभी निर्देशों का पालन करते हुए सहायता प्राप्त विद्यालयों के लगभग 8000 शिक्षकों ने आवेदन किया, फिर भी उनका नाम नहीं आया. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और मूल्यों का हनन हुआ है, इसको लेकर आगे संघर्ष किया जाएगा और आगामी चुनाव में इसका असर भी दिखाई देगा.
छीन लिए शिक्षक संघों का अधिकार
उमेश त्यागी का कहना है कि इस सरकार ने तो शिक्षक संघों के पूर्व के अधिकार को भी छीन लिया है. माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड जो प्रधानाचार्यों और अध्यापकों का चयन करता था. सरकार ने उसको भी खत्म कर दिया है, जो कर्मचारी थे वह भी आउटसोर्सिंग कर दिए गए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सीईसी के नेतृत्व में जितने भी चुनाव हुए हैं और जो भी चुनाव से संबंधित प्रक्रिया हुई है, वह कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में हैं.
"शिक्षकों के लिए सीएम योगी ने बहुत कुछ किया"
इधर शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक और बीजेपी से नवनिर्वाचित शिक्षक MLC श्रीचंद्र शर्मा का कहना है कि सरकार ने शिक्षकों के लिए काफी प्रयास किए हैं. आयुष्मान भारत योजना में शिक्षकों को भी कैशलेस उपचार का लाभ मिल रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो प्रयास किया है, वह किसी सरकार ने नहीं किया. यहां तक की दूसरे राज्यों में भी ऐसी स्कीम नहीं है. उन्होंने कहा कि विशेष रूप से प्राइमरी के शिक्षक, शिक्षामित्र और एडिट कॉलेज के शिक्षकों के लिए खास पहल की गई है. अगर किसी एक्सीडेंट में शिक्षक की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को एक करोड़ रुपए दिए जाएंगे. परमानेंट दिव्यांगता पर 30 लाख रुपए देने समेत अन्य योजनाएं हैं.
धीरे-धीरे निष्क्रिय होते चले गए शिक्षक संघ
वहीं, इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार शादाब रिजवी का कहना है कि एक दौर था जब शिक्षक नेताओं के पास मजबूत संख्या बल होता था, जिससे उनकी राजनीतिक और सामाजिक ताकत देखते को मिलती थी, लेकिन समय के साथ आए बदलावों के कारण शिक्षक संघ धीरे-धीरे निष्क्रिय होते चले गए. आपस में मनमुटाव और फूट पड़ गई. ऐसे में एमएलसी स्नातक और एमएलसी शिक्षक चुनावों का भी राजनीतिकरण हो गया. हालांकि उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने भी शिक्षकों के हित में कई बड़े निर्णय लिए हैं, जो स्वागत योग्य हैं.
पत्रकार शादाब रिजवी ने चुनाव परिणाम को लेकर कहा कि जो परिणाम आते दिखाई दे रहे हैं, वह किसी को भी आश्चर्यचकित करने वाले हैं. जब सरकार की तरफ से इतनी कोशिश की गई, उसके बावजूद परिणाम बीजेपी के पक्ष में ही हो ये भी नहीं दिखाई देता. साथ ही विपक्ष की प्रमुख पार्टी समाजवादी पार्टी के भी सांस फूले हुए हैं.
वहीं, शिक्षक संघों की आपसी कलह का परिणाम भी सामने है, जो कभी शिक्षकों की आवाज बुलंद करने और उनके लिए सरकार पर दबाव बनाने में पीछे नहीं रहते थे, उनका अस्तित्व ही इन चुनावों में सिमटता दिख रहा है. यानी सभी दुविधा में दिखाई दे रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि SIR को लेकर शिक्षक संघ ने जो आरोप लगाया है, वह गंभीर है.
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