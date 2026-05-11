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सोना न खरीदने की पीएम के अपील पर सर्राफा कारोबारियों की राय, जानिए बाजार पर कितना होगा असर ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक जनसभा के दौरान देशवासियों से 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है. उन्होंने इसे विदेशी मुद्रा बचाने के लिए देशभक्ति से जोड़ा है, क्योंकि भारत अपनी सोने की जरूरत का अधिकांश हिस्सा आयात करता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है. सोना कम खरीदने से सोने को कम आयात करना पड़ेगा.

रायपुर : ऊर्जा संकट और विश्व के बदले हालात के बीच पीएम मोदी ने देशवासियों से बड़ी अपील की है. उन्होंने रविवार को एक जनसभा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देशवासी एक साल तक सोना न खरीदें. इस बयान पर ईटीवी भारत ने रायपुर के सर्राफा कारोबारियों से बात की है. कारोबारियों का कहना है कि यह अच्छी बात है लेकिन यह नहीं बताया जा सकता कि इसका कितना असर छत्तीसगढ़ के सर्राफा कारोबार और सर्राफा व्यापारियों पर पड़ेगा.

रायपुर में गोल्ड की बिक्री (ETV BHARAT)

पीएम की अपील पर सर्राफा कारोबारियों की राय

रायपुर सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष धरमचंद भंसाली ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोने को लेकर जो बयान दिया है उनका विचार अच्छा है. इसका बाजार पर कितना असर पड़ेगा यह आने वाले समय में पता चल पाएगा. उन्होंने कहा कि बाजार डेढ़ बजे के बाद खुलता है और अभी उनके बयान के आने के बाद पहली बार ऐसा होगा जब बाजार खुलेगा. अभी देखने वाली बात होगी कि बाजार उसे किस रूप में लेता है. लोग खरीदारी करते हैं या नहीं करते हैं. यह महत्वपूर्ण है. हालांकि मैं फिर यही कहूंगा कि जो प्रधानमंत्री ने अपने बयान दिए हैं वह अच्छा है. सर्राफा बाजार में रोजगार पर पड़ने वाले असर को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह सब कुछ भविष्य पर ही निर्भर करता है कि लोगों ने प्रधानमंत्री के बयान को कैसे लिया है.

रायपुर सर्राफा कारोबार (ETV BHARAT)

वही रायपुर सर्राफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरख मालू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सोना न खरीदने को लेकर जो बयान दिया है. उस आधार पर कहा जाए तो सोने का सिक्का और बार में निवेश को कम किया जा सकता है.

शादी विवाह और संस्कृति से जुड़े आयोजनों के लिए लोग सोने की खरीदी करते हैं. ऐसे मामलों में लोग खरीदी नहीं रोकेंगे. रहा सवाल सोना ना खरीदने पर सर्राफा व्यवसाय या सर्राफा करोबारियों पर इसका कितना असर पड़ेगा यह अभी से नहीं कहा जा सकता. सोना भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है. यह आपातकालीन स्थिति का भगवान है. सोना बेचकर तुरंत अपनी रोजमर्रा के जरूरत और आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं. लोग इसे निवेश से जोड़कर भी देखते हैं- हरख मालू, पूर्व अध्यक्ष, रायपुर सर्राफा एसोसिएशन

पीएम मोदी ने बदले आर्थिक परिदृश्य और मौजूदा आर्थिक हालात को लेकर लोगों से सोना नहीं खरीदने की अपील की थी. अब देखना होगा कि इस अपील का छत्तीसगढ़ के लोगों और बाजार पर क्या असर पड़ता है ?