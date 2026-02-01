ETV Bharat / state

'जलमार्ग से लेकर AI तक..', बजट 2026 को लेकर बिहार के उद्योगपत्तियों ने क्या कहा?

जलमार्ग और आईटी सेक्टर से लाभ: बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े उद्यमी विनोद कुमार ने कहा कि यह एक अच्छा बजट है. बजट में जल मार्ग को विकसित करने की बात कही गई है, जिससे बिहार को काफी फायदा होगा, क्योंकि यहां नदियों का जाल मजबूत है. इसके अलावा सेमीकंडक्टर और आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने की बात कही गई है, जिसमें बिहार के लिए काफी संभावनाएं हैं. हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से भी राज्य को लाभ मिलेगा.

टूरिज्म सेक्टर के लिए बेहतर प्रावधान: कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री से जुड़े विंडसर होटल के डायरेक्टर नरेंद्र कुमार ने कहा कि टूरिज्म सेक्टर के लिए बजट में अच्छे प्रावधान किए गए हैं. 12 सप्ताह का गाइड कोर्स लाया गया है, जो पर्यटक गाइड के लिए जरूरी होगा. बिहार में कई प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, लेकिन गाइडों के पास सही जानकारी का अभाव रहता है. यदि इस कोर्स को पाठ्यक्रम के रूप में विकसित किया जाए तो बिहार का टूरिज्म सेक्टर काफी आगे बढ़ेगा.

एमएसएमई और टेक्नोलॉजी पर फोकस: कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री से जुड़े स्नोबॉल आइसक्रीम के डायरेक्टर प्रिंस रंजन ने बजट को प्रोग्रेसिव और दूरगामी विकास का रोडमैप बताया. उन्होंने कहा कि एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए फंड दिए गए हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट और डाटा सेंटर निर्माण की घोषणा से टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों को फायदा होगा. बजट के प्रावधानों से एफडीआई बढ़ने की उम्मीद है. मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलने से देश की आर्थिक तरक्की होगी.

नया इनकम टैक्स राहतभरा: कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश खेतान ने कहा कि न्यू इनकम टैक्स लॉ लागू होने से लोगों को टैक्स रिटर्न फाइल करने में आसानी होगी. लोग खुद अपना रिटर्न फाइल आसानी से कर सकेंगे. पुराने जटिल प्रावधानों को हटाया गया है, जिससे करदाताओं को राहत मिलेगी. उन्होंने कहा कि बजट सराहनीय है. इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है.

"हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से बिहार को लाभ होगा. शिप रिपेयरिंग सेंटर से वाटर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मजबूत होगा. हेरीटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्किल से जोड़कर युवाओं को प्रशिक्षित करने की पहल सराहनीय है. टियर-2 शहरों को व्यावसायिक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना से बिहार को लाभ मिलने की उम्मीद है." -गौरव शाह, उद्यमी

विकसित भारत की दिशा में बजट: कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष और उद्यमी गौरव शाह ने कहा कि यह एक व्यवस्थित बजट है, जिसे 2047 तक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को ध्यान में रखकर लाया गया है. हर सेक्टर का ध्यान रखा गया है. खासकर लिगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर को विकसित करने की बात से बिहार को फायदा होगा. एमएसएमई ग्रोथ फंड से बाजार में लिक्विडिटी बढ़ेगी.

बिहार के लिए विशेष पैकेज नहीं: इसके अलावा महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना के तहत एमएसएमई को बढ़ावा देने की बात कही गई है. इन घोषणाओं को बिहार के उद्योगपतियों और उद्यमियों ने सकारात्मक रूप में लिया है. हालांकि सभी का कहना है कि बजट में बिहार के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं है, लेकिन यह देश के समग्र विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

पटना: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार नौवीं बार देश का आम बजट पेश किया है. बजट को बिहार के नजरिए से देखा जाए तो इसमें पटना में शिप (पानी के जहाज) रिपेयरिंग सेंटर शुरू करने, पटना-वाराणसी वॉटरवेज को विकसित करने और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा जैसे अहम प्रावधान शामिल हैं.

हस्तकार उद्योग पर जोर: बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े उद्यमी और चार्टर्ड अकाउंटेंट अरुण कुमार ने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप यह बजट लाया गया है. इसमें हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है. एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसी लाई गई है और महात्मा गांधी ग्राम स्वराज के तहत हस्तकार उद्योग को प्रमोट करने की बात कही गई है.

"आम लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 जुलाई और उद्यमियों के लिए 31 अगस्त तय की गई है. यानी एक महीने की अतिरिक्त छूट दी गई है, जिससे उद्यमियों को राहत मिलेगी." -अरुण कुमार, चार्टर्ड अकाउंटेंट

युवाओं और रोजगार पर केंद्रित बजट: बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े उद्यमी अजय गुप्ता ने कहा कि यह बजट युवा शक्ति को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है. इसमें युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने और उन्हें स्किल देने की बात कही गई है. पटना में वाटर शिप रिपेयरिंग सेंटर शुरू होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. सेमीकंडक्टर सेक्टर में बिहार की संभावनाओं पर भी उन्होंने जोर दिया. कैंसर से जुड़ी 17 दवाओं के सस्ती होने से बड़ी आबादी को फायदा होगा.

उद्यमी अजय गुप्ता (ETV Bharat)

राज्य केंद्रित उम्मीदें बेमानी: चैंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े वित्तीय मामलों के अधिवक्ता सुनील सर्राफ ने कहा कि केंद्रीय बजट से राज्य केंद्रित बहुत अधिक उम्मीद करना बेमानी है. बिहार को बड़े निवेश की जरूरत है, लेकिन बजट में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं दिख रहा है. हालांकि टीडीएस की प्रक्रिया को आसान किया गया है. जिन लोगों की विदेश में संपत्ति है और उन्होंने उसका डिस्क्लोजर नहीं किया था, उन्हें कड़ी पेनल्टी से बचने के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है, जो सराहनीय कदम है.

विशेष फंड की कमी खली: बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष और उद्यमी रामलाल खेतान ने कहा कि बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के लिए विशेष फंड की जरूरत थी, लेकिन राज्य को अलग से कुछ नहीं मिला. उन्होंने कहा कि बजट अच्छा है और इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, जिससे पूरे देश का विकास होगा, लेकिन इससे बिहार में अलग से बड़े निवेश आने की संभावना कम दिखती है. बीते चुनाव में किए गए वादों को देखते हुए बिहार को विशेष पैकेज मिलने की उम्मीद थी.

खनिज और सेमीकंडक्टर में संभावनाएं: बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से जुड़े उद्यमी मनीष कुमार तिवारी ने कहा कि यह एक सराहनीय बजट है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पर्याप्त फंड दिया गया है. उन्होंने कहा कि देश के समग्र विकास को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है. सेमीकंडक्टर के संदर्भ में उन्होंने बताया कि बांका और जमुई में रेयर मिनरल्स मिलने की संभावना है.

उद्यमी मनीष कुमार तिवारी (ETV Bharat)

"पीरपैंती के पास मेगा प्लांट बनने की बात है. वहां जमीन के नीचे कोयले के भंडार का भी पता चला है. यदि इन संसाधनों की सही तरीके से खोज और उपयोग किया जाए तो बिहार एक बार फिर खनिज संपदा के कारण संपन्न बन सकता है." -मनीष कुमार, उद्यमी

लॉजिस्टिक लागत घटेगी: बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से जुड़े उद्यमी नरेश नंदन ने कहा कि वाटर ट्रांसपोर्ट को विकसित करने से बिहार को फायदा होगा. और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी. उन्होंने कहा कि यदि केंद्र और राज्य की नदी जोड़ो योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाए तो उत्तर बिहार में बाढ़ और दक्षिण बिहार में सुखाड़ की समस्या कम हो सकती है. इससे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भी ग्रोथ होगी.

बजट में समग्र विकास पर जोर: उद्योग संगठनों और उद्यमियों की राय से साफ है कि आम बजट 2026 को समग्र और संतुलित माना जा रहा है. जलमार्ग, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, एमएसएमई, एआई और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में बिहार के लिए संभावनाएं जरूर दिखती हैं, लेकिन राज्य को लेकर किसी विशेष पैकेज की घोषणा नहीं होने से निराशा भी झलकी है. उद्योग जगत का मानना है कि यदि बजट के प्रावधानों का सही तरीके से क्रियान्वयन हुआ तो बिहार को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ जरूर मिलेगा और निवेश के नए रास्ते खुल सकते हैं.

ये भी पढ़ें: