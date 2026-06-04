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खान सर बनाम रोशन आनंद विवाद, क्यों याद आई 16 साल पुरानी घटना?

बैनर और होर्डिंग के विवाद के कारण खान सर और रोशन आनंद में तनातनी बढ़ती गई. वहीं, 16 साल पुरानी घटना भी ताजा हो गई.

Khan Sir
खान सर बनाम रोशन आनंद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 4, 2026 at 7:05 PM IST

9 Min Read
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पटना: बिहार की राजधानी पटना के मुसल्लहपुरहाट इलाके में 2 और 3 जून को कोचिंग संस्थानों के बीच हुए विवाद ने एक बार फिर राज्य में कोचिंग कल्चर, उनकी कंपटीशन और रेगुलेशन की जरूरत को लेकर बहस तेज कर दी है. यह वही इलाका है, जिसे बिहार का सबसे बड़ा कोचिंग हब माना जाता है और जहां हर साल लाखों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पहुंचते हैं.

खान सर बनाम रोशन आनंद: हालिया विवाद के बाद न केवल पूरे बिहार बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटना की चर्चा हो रही है. सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक यह खबर प्रमुखता से चली कि चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर खान सर के कोचिंग संस्थान के पास गोलीबारी हुई है. हालांकि बाद में पुलिस जांच और सीसीटीवी फुटेज में ऐसी किसी गोलीबारी की पुष्टि नहीं हुई.

खान सर और रोशन आनंद विवाद की वजह (ETV Bharat)

खान सर ने लगाए थे आरोप: घटना की शुरुआत 2 जून की रात हुई, जब खान सर के कोचिंग संस्थान के आसपास हंगामे की सूचना सामने आई. शुरुआती बयानों में दावा किया गया कि कई राउंड गोली चली है. इसके बाद मीडिया में और खासकर सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से प्रसारित होने लगी कि पटना में कोचिंग संस्थानों के बीच वर्चस्व की लड़ाई गोलीबारी तक पहुंच गई है.

Khan Sir
खान सर (ETV Bharat)

बिहार की छवि को नुकसान: सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में वीडियो और पोस्ट वायरल होने लगे. इससे बिहार की छवि को लेकर भी सवाल उठने लगे, क्योंकि जिस राज्य की पहचान कभी नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्राचीन शिक्षा केंद्रों से रही है, वहां शिक्षण संस्थानों से जुड़े विवादों की ऐसी तस्वीर सामने आना लोगों को परेशान कर रहा था.

पुलिस ने दिखाई सख्ती: हालांकि पुलिस प्रशासन ने मामले की जांच शुरू की तो तस्वीर कुछ अलग सामने आई. पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और घटना से जुड़े लोगों से पूछताछ की. जांच में अब तक कहीं भी गोली चलने के प्रमाण नहीं मिले. पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों के बीच मारपीट और ईंट-पत्थर चलने की घटना हुई थी. खान सर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में भी पत्थरबाजी का उल्लेख किया गया था. इसके बावजूद शुरुआती दौर में गोलीबारी की बात इतनी तेजी से फैली कि वही पूरे घटनाक्रम की मुख्य पहचान बन गई.

रोशन आनंद गिरफ्तार: इस मामले में जिस शिक्षक रोशन आनंद पर आरोप लगाए गए थे, उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया लेकिन विवाद केवल दो व्यक्तियों या दो संस्थानों तक सीमित नहीं रहा. इसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि जब कोई व्यक्ति लाखों छात्रों और युवाओं के बीच प्रभाव रखता हो, तब सार्वजनिक मंचों पर उसके बयानों की जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है. एक बयान किस तरह पूरे राज्य की छवि को प्रभावित कर सकता है, यह इस घटना में साफ दिखाई दिया.

Coaching Director Roshan Anand
कोचिंग संचालक रोशन आनंद (ETV Bharat)

क्या बोले रहमांशु सर: मुसल्लहपुरहाट क्षेत्र में वर्षों से सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले शिक्षक रहमांशु सर का कहना है कि गोली चलने की बात पूरी तरह निराधार है. उनके अनुसार उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिख रहा है कि दोनों पक्षों के बीच ईंट-पत्थर चले थे लेकिन कहीं भी गोलीबारी नहीं हुई. उन्होंने बताया कि पूरा विवाद प्रचार-प्रसार के लिए लगाए जाने वाले बैनर और होर्डिंग को लेकर शुरू हुआ था. हाल ही में बिहार पुलिस में 19838 कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई है. इस भर्ती में विभिन्न कोचिंग संस्थान अपने-अपने छात्रों की सफलता का दावा कर रहे थे.

क्या है विवाद का कारण?: रहमांशु सर के अनुसार एक संस्थान यह दावा कर रहा था कि उसके यहां से 11 हजार से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जबकि दूसरा संस्थान 10 हजार से अधिक सफल अभ्यर्थियों का दावा कर रहा था. दोनों संस्थान अपने-अपने सफल छात्रों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे. ऐसे में एक संस्थान ने इलाके में बड़ी संख्या में बैनर और पोस्टर लगा दिए, जिससे दूसरे संस्थान को प्रचार के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल सकी. इसके बाद दोनों पक्षों में पोस्टर और बैनर हटाने तथा फाड़ने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो बाद में सुरक्षा गार्डों की मारपीट तक पहुंच गया.

Bihar coaching Dispute
रहमांशु सर (ETV Bharat)

"विवाद शिक्षकों के बीच नहीं बल्कि दोनों संस्थानों के सुरक्षा कर्मियों के बीच बढ़ा. एक पक्ष के गार्ड द्वारा दूसरे पक्ष के गार्ड की पिटाई किए जाने के बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई. इसी घटना को बाद में इस तरह प्रस्तुत किया गया मानो इलाके में गोलीबारी हुई हो. मामला वास्तव में बैनर और होर्डिंग के कारण उपजे विवाद से जुड़ा है."- रहमांशु सर, शिक्षक

रहमांशु सर ने कहा कि एक शिक्षक की बातों को हजारों छात्र गंभीरता से लेते हैं. ऐसे में किसी भी घटना पर सार्वजनिक बयान देने से पहले तथ्यों की पुष्टि करना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि संभवतः तेज आवाजों के कारण गोली चलने का अनुमान लगाया गया होगा लेकिन बिना पुष्टि ऐसी बात कहना उचित नहीं था. उन्होंने पुलिस की कार्रवाई की भी सराहना की. उनका कहना है कि अगर समय रहते पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती तो दोनों संस्थानों के छात्र भी आमने-सामने आ सकते थे, जिससे स्थिति कहीं अधिक गंभीर हो सकती थी.

'शिक्षकों के लिए शर्मिंदगी का विषय': रहमांशु सर कहते हैं कि ऐसी घटनाओं से उन शिक्षकों को शर्मिंदगी महसूस हो रही है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा और विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में समर्पित कर दिया है. समाज में यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि शिक्षक भी अब हिंसक विवादों में शामिल हो रहे हैं.

खान सर पर भड़के गुरु रहमान: दूसरी ओर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले लोकप्रिय शिक्षक गुरु रहमान भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर काफी स्पष्ट विचार है. उनका कहना है कि कहीं भी गोली चलने की घटना नहीं हुई है. उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारियों और अपने कई पूर्व छात्रों से बातचीत के बाद उन्हें भी यही जानकारी मिली कि दो कोचिंग संस्थानों के सुरक्षा कर्मियों के बीच विवाद हुआ था और दोनों ओर से ईंट-पत्थर चले थे. उनके अनुसार एक गार्ड को अपेक्षाकृत अधिक चोट लगी, जिससे मामला ज्यादा चर्चित हो गया.

'खान सर को जेल में होना चाहिए': गुरु रहमान ने कहा कि उनका मानना है कि जब इस मामले में एक कोचिंग संस्थान के शिक्षक रोशन आनंद जेल में हैं तो खान सर को भी जेल में होना चाहिए, वह कैसे बाहर घूम सकते हैं? खान सर ने गैर जिम्मेदाराना बयान देकर बिहार के शिक्षा जगत की छवि खराब की है. उन्होंने खान सर पर आरोप लगाया कि गोरखपुर से आकर पटना में कोचिंग चला रहे हैं और बिहार से पैसे के साथ-साथ सम्मान कमाने के बावजूद बिहार की ही छवि खराब कर रहे हैं. उनको माफी मांगनी चाहिए.

Bihar coaching Dispute
गुरु रहमान (ETV Bharat)

"खान सर को आकर स्पष्ट रूप से देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि गोलीबारी की गलत बात कह कर उन्होंने शिक्षकों की छवि खराब की है. बिना पूरी जानकारी के गोली चलने जैसी बात कहना अत्यंत गंभीर विषय है. इससे बिहार की छवि राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित हुई है. सोशल मीडिया पर कई लोग बिहार के शिक्षकों और कोचिंग क्लचर को लेकर नकारात्मक टिप्पणियां कर रहे हैं. कानून के अनुसार सभी पर समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए."- गुरु रहमान, शिक्षक

दरअसल, मुसल्लहपुरहाट क्षेत्र में कोचिंग संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा कोई नई बात नहीं है. यही वजह है कि इस घटना के बाद लोगों को वर्ष 2010 की वह घटना भी याद आने लगी, जब इसी इलाके में कोचिंग संस्थानों की मनमानी और अव्यवस्था के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ था. उस समय भी प्रशासनिक स्तर पर कोचिंग संस्थानों के लिए स्पष्ट नियमावली बनाने की चर्चा शुरू हुई थी. विभिन्न बैठकों और प्रस्तावों के बावजूद कोई ठोस व्यवस्था लागू नहीं हो सकी. नतीजा यह हुआ कि समय के साथ कोचिंग उद्योग का आकार तो बढ़ता गया, लेकिन उसके संचालन को लेकर स्पष्ट और प्रभावी नियम नहीं बन पाए.

कड़े नियम बनाने की जरूरत: आज पटना में बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं. इनमें से कई संस्थान हजारों छात्रों को पढ़ाते हैं और करोड़ों रुपये का कारोबार करते हैं लेकिन फीस निर्धारण, प्रचार-प्रसार, छात्र सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और जवाबदेही जैसे मुद्दों पर एक समान नियमों का अभाव दिखाई देता है. यही कारण है कि समय-समय पर विवाद भी सामने आते रहते हैं.

कोचिंग संस्थान पर लगेगी लगाम: इसी पृष्ठभूमि में बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कह दिया है कि राज्य सरकार अगले तीन महीनों में कोचिंग संस्थानों के लिए एक रेगुलेशन तैयार कर सकती है. इस प्रस्तावित नियमावली का उद्देश्य कोचिंग संस्थानों के संचालन को व्यवस्थित करना और छात्रों के हितों की रक्षा करना बताया जा रहा है. शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों का मानना है कि यदि यह नियमावली प्रभावी ढंग से लागू होती है तो इससे अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा, भ्रामक प्रचार और छात्रों के आर्थिक शोषण जैसी समस्याओं पर काफी हद तक रोक लग सकती है.

क्या कहते हैं जानकार?: शिक्षा विशेषज्ञ प्रोफेसर बीएन प्रसाद का कहना है कि अब कोचिंग उद्योग केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रह गया है. सोशल मीडिया, यूट्यूब और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने शिक्षकों को बड़े पैमाने पर लोकप्रियता दिलाई है. ऐसे में शिक्षक, कोचिंग संचालक और कंटेंट क्रिएटर की भूमिकाएं कई बार एक-दूसरे से जुड़ जाती हैं. इस परिस्थिति में जिम्मेदार सार्वजनिक व्यवहार और तथ्य आधारित संवाद की आवश्यकता पहले से अधिक बढ़ गई है.

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