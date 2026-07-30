ETV Bharat / state

मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद आंखों में संक्रमण : ऑपरेशन थिएटर को किया सीज, 7 मरीजों में इन्फेक्शन की जांच शुरू

प्रारंभ में 5 मरीजों को तत्काल SMS अस्पताल जयपुर भेजा गया, जबकि शेष दो मरीजों को भी बाद में रेफर कर दिया गया.

मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद संक्रमण
मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद संक्रमण (ETV Bharat Kuchaman)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 30, 2026 at 11:39 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

डीडवाना-कुचामन : जिले के राजकीय जिला अस्पताल, कुचामन सिटी में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 7 मरीजों की आंखों में पोस्ट सर्जिकल संक्रमण (इन्फेक्शन) की आशंका का मामला सामने आया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी 7 मरीजों को बेहतर उपचार के लिए जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल रेफर किया गया है. वहीं, एहतियात के तौर पर अस्पताल के नेत्र रोग विभाग के ऑपरेशन थिएटर को सीज कर दिया गया है और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं.

राजकीय जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. बलबीर ढाका ने बताया कि जैसे ही संक्रमण की जानकारी मिली, मरीजों को बिना देरी किए उच्च स्तरीय उपचार के लिए जयपुर रेफर किया गया. वहीं, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. राजकुमारी और डॉ. विनोद ने बताया कि सभी ऑपरेशन निर्धारित प्रोटोकॉल और पूरी सावधानी के साथ किए गए थे. फिलहाल संक्रमण के कारणों का पता नहीं चल पाया है और जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

पढ़ें. कुचामन में ऑपरेशन के बाद सात मरीजों की आंखों में संक्रमण, 5 गंभीर हालत में जयपुर रेफर, SMS में मेडिकल बोर्ड गठित

डीडवाना-कुचामन अस्पताल का नेत्र ऑपरेशन थिएटर सीज (वीडियो ईटीवी भारत कुचामनसिटी)

इस वर्ष अब तक 700 से अधिक ऑपरेशन हुए : उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि 28 जुलाई को हुए मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद कुछ मरीजों में आंखों की परेशानी सामने आने पर उन्हें तत्काल जयपुर रेफर किया गया. अब सभी सात मरीजों को SMS अस्पताल भेज दिया गया है. एहतियात के तौर पर नेत्र रोग विभाग के ऑपरेशन थिएटर को सीज कर दिया गया है और चिकित्सा विभाग की जांच टीम पूरे मामले की जांच करेगी. कुचामन के राजकीय जिला अस्पताल में इस वर्ष अब तक 700 से अधिक मोतियाबिंद ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं और इस प्रकार की घटना पहली बार सामने आई है.

आंखों में संक्रमण की आशंका : जानकारी के अनुसार 28 जुलाई को राजकीय जिला अस्पताल कुचामन सिटी के नेत्र विभाग में 7 मरीजों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए थे. ऑपरेशन के अगले दिन नियमित जांच के दौरान मरीजों की आंखों में असामान्य लक्षण दिखाई दिए. विस्तृत परीक्षण में ऑपरेशन वाली आंखों में संक्रमण की आशंका सामने आई. प्रारंभ में 5 मरीजों को तत्काल SMS अस्पताल जयपुर भेजा गया, जबकि शेष दो मरीजों को भी बाद में रेफर कर दिया गया.

पढ़ें. जोधपुर उम्मेद अस्पताल की लापरवाही: नाम की गफलत में प्रसूता को चढ़ा दिया 'B+' की जगह 'O+' ब्लड

ऑपरेशन थिएटर को सीज करवाया : मामले की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने तुरंत संज्ञान लेते हुए कुचामन उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह चौधरी को जिला अस्पताल भेजा. एसडीएम ने अस्पताल पहुंचकर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. बलबीर ढाका, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. राजकुमारी और डॉ. विनोद से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. इसके बाद नियमानुसार नेत्र रोग विभाग के ऑपरेशन थिएटर को सीज करवाया गया. चिकित्सा विभाग की जांच टीम के आने के बाद ऑपरेशन थिएटर और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच की जाएगी.

जयपुर के SMS अस्पताल में मरीजों के पहुंचने के बाद कार्यवाहक अधीक्षक डॉ. आर.के. जैन ने मामले की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया है. नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डॉ. नगेंद्र सिंह शेखावत के निर्देशन में गठित बोर्ड में मेडिकल विभागाध्यक्ष डॉ. एम.के. अग्रवाल, वरिष्ठ आचार्य डॉ. पंकज शर्मा और डॉ. मनीष शर्मा को शामिल किया गया है. वहीं, SMS मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी ने भी अस्पताल पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की फैक्ट रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं. चिकित्सकों के अनुसार मरीजों की आंखों की स्थिति पर लगातार विशेषज्ञों की निगरानी रखी जा रही है.

TAGGED:

POST SURGICAL INFECTIONS IN EYES
INFECTION AFTER CATARACT SURGERY
OPERATION THEATRE SEIZED
मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद संक्रमण
GOVERNMENT HOSPITAL KUCHAMAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.