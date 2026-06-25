वाराणसी में 24 कोचिंग संस्थान सील; कई संचालक ताला लगाकर फरार, VDA का अभियान जारी
VDA की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में संचालित अवैध कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 9:20 AM IST
वाराणसी: लखनऊ अग्निकांड ने हर किसी को झगझोर कर रख दिया है. इस घटना ने सिस्टम पर बड़े सवाल उठाए. सवाल बच्चों की सुरक्षा, सवाल भवनों के मानक को पूरा न करने का उठा. इस घटना ने विभागीय दावों की कलई खोल कर रख दी है. इसकी एक तस्वीर वाराणसी में भी नजर आ रही है, जहां लखनऊ अग्निकांड के बाद तेजी से मानक के विपरीत चल रहे कमर्शियल भवनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.
बड़ी संख्या में कोचिंग संचालक ताला बंद करके फरार हो चुके हैं. वाराणसी में दर्जनों कोचिंग संचालकों ने अपने कोचिंग पर ताला लटका दिया है. साथ ही बाहर लगे बैनर-पोस्टर को भी हटाना शुरू कर दिया है, ताकि वह अपनी कमियों पर पर्दा डाल सकें.
वाराणसी के पांडेपुर इलाके की तस्वीर हैरान करने वाली है. वाराणसी का पांडेपुर इलाका जहां बड़ी संख्या में कोचिंग संचालित होती हैं और यहां की एक-एक गली में दर्जनों कोचिंग संस्थान हैं. यह ऐसे भवनों में संचालित हो रहे हैं, जो मानकों के विपरीत हैं. ऐसे में पकड़े जाने के डर से बड़ी संख्या में कोचिंग संचालकों ने अपने कोचिंग के बाहर ताला लटका दिया है. बच्चों की छुट्टी कर दी है.
कुछ स्थानों पर संचालकों ने अपने बोर्ड और विज्ञापन बैनरों को कागज से ढंक दिया है. यहां कोचिंग पर लगे ताले की तस्वीर उनके भवनों की दुर्व्यवस्था को भी बता रही हैं, कि किस तरीके से यह मानक के विपरीत चल रहे हैं. हालांकि, ऐसे स्थानों पर वीडीए और अग्निशमन विभाग की टीम चेकिंग अभियान भी चल रही है.
बंद कोचिंग के खिलाफ कार्रवाई: वाराणसी अग्निशमन विभाग के मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत ने बताया कि अलग-अलग जोन में कार्रवाई की जा रही है. पांडेयपुर इलाके में बड़ी संख्या में कोचिंग भवनों की व्यवस्थाओं की जांच की है, जिसमें कई कोचिंग संस्थान बंद दिखाई दिए.
उनके बाहर ताला लगा हुआ है. ऐसे में इन संचालकों के खिलाफ नोटिस जारी की गई है और उनसे जवाब मांगा गया है. साथ ही यदि वह मानक के विपरीत होंगे तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
इसी क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में संचालित अवैध कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाया गया, जिसके तहत कई संस्थान बिना मानचित्र स्वीकृति और आवश्यक अनुमतियों के संचालित किए जा रहे थे. संस्थानों के विरुद्ध मौके पर सीलिंग की कार्रवाई की गई. कुल 24 कोचिंग संस्थानों को सील किया गया है.
वीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि जनसुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी. सभी कोचिंग संस्थानों, लाइब्रेरी एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निर्धारित भवन मानकों, अग्नि सुरक्षा प्रावधानों तथा प्राधिकरण से प्राप्त स्वीकृतियों के अनुरूप ही संचालन सुनिश्चित करना होगा. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर भविष्य में भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी.
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