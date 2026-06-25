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वाराणसी में 24 कोचिंग संस्थान सील; कई संचालक ताला लगाकर फरार, VDA का अभियान जारी

वाराणसी: लखनऊ अग्निकांड ने हर किसी को झगझोर कर रख दिया है. इस घटना ने सिस्टम पर बड़े सवाल उठाए. सवाल बच्चों की सुरक्षा, सवाल भवनों के मानक को पूरा न करने का उठा. इस घटना ने विभागीय दावों की कलई खोल कर रख दी है. इसकी एक तस्वीर वाराणसी में भी नजर आ रही है, जहां लखनऊ अग्निकांड के बाद तेजी से मानक के विपरीत चल रहे कमर्शियल भवनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

बड़ी संख्या में कोचिंग संचालक ताला बंद करके फरार हो चुके हैं. वाराणसी में दर्जनों कोचिंग संचालकों ने अपने कोचिंग पर ताला लटका दिया है. साथ ही बाहर लगे बैनर-पोस्टर को भी हटाना शुरू कर दिया है, ताकि वह अपनी कमियों पर पर्दा डाल सकें.

वाराणसी के पांडेपुर इलाके की तस्वीर हैरान करने वाली है. वाराणसी का पांडेपुर इलाका जहां बड़ी संख्या में कोचिंग संचालित होती हैं और यहां की एक-एक गली में दर्जनों कोचिंग संस्थान हैं. यह ऐसे भवनों में संचालित हो रहे हैं, जो मानकों के विपरीत हैं. ऐसे में पकड़े जाने के डर से बड़ी संख्या में कोचिंग संचालकों ने अपने कोचिंग के बाहर ताला लटका दिया है. बच्चों की छुट्टी कर दी है.

कुछ स्थानों पर संचालकों ने अपने बोर्ड और विज्ञापन बैनरों को कागज से ढंक दिया है. यहां कोचिंग पर लगे ताले की तस्वीर उनके भवनों की दुर्व्यवस्था को भी बता रही हैं, कि किस तरीके से यह मानक के विपरीत चल रहे हैं. हालांकि, ऐसे स्थानों पर वीडीए और अग्निशमन विभाग की टीम चेकिंग अभियान भी चल रही है.

बंद कोचिंग के खिलाफ कार्रवाई: वाराणसी अग्निशमन विभाग के मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत ने बताया कि अलग-अलग जोन में कार्रवाई की जा रही है. पांडेयपुर इलाके में बड़ी संख्या में कोचिंग भवनों की व्यवस्थाओं की जांच की है, जिसमें कई कोचिंग संस्थान बंद दिखाई दिए.