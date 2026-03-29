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पटना में DAC कोड न मिलने से भड़के उपभोक्ता, गैस एजेंसी संचालक पर किया जानलेवा हमला

पटना: राजधानी पटना में एलपीजी गैस बुकिंग और डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) से जुड़ी परेशानियों ने शनिवार दोपहर हिंसक रूप ले लिया. पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित गैस एजेंसी में 5-6 उपभोक्ताओं ने घुसकर जमकर हंगामा किया और एजेंसी संचालक पर हमला बोल दिया. इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

DAC नंबर न मिलने से भड़का विवाद: जानकारी के अनुसार, दोपहर करीब 12:45 बजे कुछ गुस्साए लोग एजेंसी पहुंचे. उनकी मुख्य शिकायत थी कि गैस बुकिंग नहीं हो पा रही है और मोबाइल पर DAC नंबर भी प्राप्त नहीं हो रहा है. शुरू में कहासुनी हुई, लेकिन कुछ ही देर में मामला उग्र हो गया. उपभोक्ताओं ने एजेंसी संचालक अनिल कुमार सिन्हा पर आरोप लगाया कि तकनीकी समस्या के बावजूद बुकिंग और डिलीवरी में देरी हो रही है.

एजेंसी संचालक पर जानलेवा हमला: विवाद बढ़ने पर गुस्साई भीड़ ने एजेंसी में तोड़फोड़ शुरू कर दी. आरोप है कि हमलावरों ने संचालक अनिल कुमार सिन्हा के सिर पर भारी वस्तु से वार किया, जिससे उनका सिर फट गया और खून बहने लगा. संचालक गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर मौजूद कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने किसी तरह बीच-बचाव किया और उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.

उपभोक्ताओं ने गैस एजेंसी पर हमला किया (ETV Bharat)

कार्यालय में जमकर तोड़फोड़: एजेंसी संचालक के पुत्र रोशन सिन्हा ने बताया कि हमला अचानक और बिना किसी चेतावनी के किया गया. हमलावरों ने न सिर्फ उनके पिता को बुरी तरह पीटा, बल्कि कार्यालय में भी व्यापक तोड़फोड़ की. एजेंसी के कई सामान और फर्नीचर क्षतिग्रस्त हो गए. घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए, लेकिन भागते समय उनकी एक बाइक वहीं छूट गई, जो अब पुलिस के कब्जे में है.

"हमला अचानक और बिना किसी कारण के किया गया. हमलावरों ने न सिर्फ उनके पिता को घायल किया, बल्कि कार्यालय में भी व्यापक नुकसान पहुंचाया."- रोशन सिन्हा, एजेंसी संचालक के पुत्र