पटना में DAC कोड न मिलने से भड़के उपभोक्ता, गैस एजेंसी संचालक पर किया जानलेवा हमला
पटना में DAC कोड न मिलने पर गुस्साए उपभोक्ताओं ने गैस एजेंसी पर हमला किया. संचालक गंभीर रीप से घायल. पढ़ें खबर-
Published : March 29, 2026 at 12:21 PM IST
पटना: राजधानी पटना में एलपीजी गैस बुकिंग और डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) से जुड़ी परेशानियों ने शनिवार दोपहर हिंसक रूप ले लिया. पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित गैस एजेंसी में 5-6 उपभोक्ताओं ने घुसकर जमकर हंगामा किया और एजेंसी संचालक पर हमला बोल दिया. इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
DAC नंबर न मिलने से भड़का विवाद: जानकारी के अनुसार, दोपहर करीब 12:45 बजे कुछ गुस्साए लोग एजेंसी पहुंचे. उनकी मुख्य शिकायत थी कि गैस बुकिंग नहीं हो पा रही है और मोबाइल पर DAC नंबर भी प्राप्त नहीं हो रहा है. शुरू में कहासुनी हुई, लेकिन कुछ ही देर में मामला उग्र हो गया. उपभोक्ताओं ने एजेंसी संचालक अनिल कुमार सिन्हा पर आरोप लगाया कि तकनीकी समस्या के बावजूद बुकिंग और डिलीवरी में देरी हो रही है.
एजेंसी संचालक पर जानलेवा हमला: विवाद बढ़ने पर गुस्साई भीड़ ने एजेंसी में तोड़फोड़ शुरू कर दी. आरोप है कि हमलावरों ने संचालक अनिल कुमार सिन्हा के सिर पर भारी वस्तु से वार किया, जिससे उनका सिर फट गया और खून बहने लगा. संचालक गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर मौजूद कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने किसी तरह बीच-बचाव किया और उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.
कार्यालय में जमकर तोड़फोड़: एजेंसी संचालक के पुत्र रोशन सिन्हा ने बताया कि हमला अचानक और बिना किसी चेतावनी के किया गया. हमलावरों ने न सिर्फ उनके पिता को बुरी तरह पीटा, बल्कि कार्यालय में भी व्यापक तोड़फोड़ की. एजेंसी के कई सामान और फर्नीचर क्षतिग्रस्त हो गए. घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए, लेकिन भागते समय उनकी एक बाइक वहीं छूट गई, जो अब पुलिस के कब्जे में है.
"हमला अचानक और बिना किसी कारण के किया गया. हमलावरों ने न सिर्फ उनके पिता को घायल किया, बल्कि कार्यालय में भी व्यापक नुकसान पहुंचाया."- रोशन सिन्हा, एजेंसी संचालक के पुत्र
शिकायत दर्ज, आरोपियों की तलाश में छापेमारी: एजेंसी संचालक के पुत्र रोशन सिन्हा की लिखित शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. थाना प्रभारी ने बताया कि दोषियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि घटना को बहुत गंभीरता से लिया गया है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
"घटना को गंभीरता से लिया गया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पूरा विवाद गैस बुकिंग में आ रही दिक्कत और DAC नंबर नहीं मिलने को लेकर शुरू हुआ था."-थाना प्रभारी
पुलिस ने शुरू की जांच, बाइक और CCTV फुटेज सुराग: सूचना मिलते ही पाटलिपुत्र थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से बरामद मोटरसाइकिल को कब्जे में ले लिया है. थाना प्रभारी के अनुसार यह वाहन आरोपियों की पहचान में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. इसके अलावा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है.
ये भी पढ़ें-
Explainer: गैस सिलेंडर की किल्लत, 1.58 लाख का बैकलॉग.. सब कुछ ठीक है?
'गोली मार देंगे..' बिहार में SP का बॉडीगार्ड बताकर जबरन LPG सिलेंडर ले गया पुलिसकर्मी