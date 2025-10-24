उत्तराखंड में यहां गहरी खाई में गिरा जेसीबी, चालक की दर्दनाक मौत
उत्तराखंड में नहीं थम रहे सड़क हादसे, पौड़ी में जेसीबी मशीन खाई में गिरी, रातभर खाई में पड़ा रहा चालक, चली गई जान
पौड़ी: उत्तराखंड में आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं. ताजा हादसा पौड़ी के मोहनचट्टी इलाके में हुआ है. जहां एक जेसीबी मशीन गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में जेसीबी चालक की जान चली गई. वहीं, एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर शव को खाई से बाहर निकाला. जिसके बाद पुलिस को सौंप दिया. अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
पौड़ी के मोहनचट्टी में जंपिंग हाइट्स के पास खाई में गिरा जेसीबी: दरअसल, आज यानी 24 अक्टूबर को एसडीआरएफ पोस्ट ढालवाला को लक्ष्मण झूला थाने से एक सूचना मिली. जिसमें बताया गया कि पौड़ी गढ़वाल के मोहनचट्टी में जंपिंग हाइट्स के पास जेसीबी मशीन संख्या UK 14 K 3255 दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में गिर गया है. यह सूचना मिलते ही एसआई पंकज सिंह खरोला के नेतृत्व में एसडीआरएफ की टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई.
देर रात हादसे का शिकार हुआ जेसीबी: वहीं, जब एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची तो पाया गया कि जेसीबी करीब 150 मीटर गहरी खाई में गिरा हुआ है, जो ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा था. एसडीआरएफ की टीम को स्थानीय लोगों ने बताया कि बीती देर रात करीब 12 बजे जेसीबी गिरने की आवाज सुनाई थी. जबकि, सुबह होने पर नदी के दूसरी ओर से जेसीबी खाई में गिरी नजर आई.
बमुश्किल शव का किया गया रेस्क्यू: एसडीआरएफ की टीम ने वैकल्पिक मार्ग से नदी तक पहुंच बनाई. जिसके बाद टीम कठिन रास्तों से होकर जेसीबी तक पहुंची. मौके पर सर्चिंग के दौरान कुछ दूरी पर जेसीबी चालक मृत अवस्था में मिला. इसके बाद टीम रोप एवं स्ट्रैचर की सहायता से शव को कड़ी मशक्कत के बाद खाई से बाहर निकला और सड़क मार्ग तक पहुंचाया.
परिजनों में मचा कोहराम: वहीं, सड़क तक पहुंचाने के बाद शव को जिला पुलिस के सुपुर्द कर एंबुलेंस के माध्यम से एम्स ऋषिकेश भेजा गया. बताया जा रहा है कि अगर रात में ही हादसे के वक्त चालक का रेस्क्यू किया जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी, लेकिन बदकिस्मती से उनकी जान नहीं बच पाई. उधर, जेसीबी चालक के घर पर कोहराम मचा हुआ है. हर कोई इस हादसे के बाद गमगीन है.
जेसीबी चालक का नाम-
- सुबोध पुत्र जगराम (उम्र 27 वर्ष), निवासी- गुमानीवाला, ऋषिकेश, देहरादून
उत्तराखंड में लगातार हो रहे हादसे: बीती रोज चमोली के गोपेश्वर-पोखरी मोटर मार्ग पर देवखाल के पास कार हादसे का शिकार हो गई थी. जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की जान गई. मृतकों में इंजीनियर पति, पत्नी और उनका बच्चा शामिल है. उधर, अल्मोड़ा में स्कूटी हादसे में एक महिला की जान गई.
