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पौड़ी में जेसीबी खाई में गिरने से चालक की मौत, रामनगर में होमगार्ड समेत 3 स्कूली बच्चे घायल

पौड़ी में जेसीबी मशीन खाई में गिरी, चालक की दर्दनाक मौत, रामनगर में कार ने बाइक को मारी टक्कर, होमगार्ड समेत 3 स्कूली बच्चे घायल

JCB ACCIDENT IN PAURI
शव का रेस्क्यू करती पुलिस (फोटो सोर्स- SDRF)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 11, 2026 at 9:43 PM IST

3 Min Read
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पौड़ी/रामनगर: पौड़ी-कोटद्वार मोटर मार्ग पर कुल्हाड़ बैंड के पास एक जेसीबी मशीन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. जिसमें जेसीबी चालक की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को खाई से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. उधर, रामनगर में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी. जिसमें होमगार्ड समेत 3 बच्चे घायल हो गए.

पौड़ी-कोटद्वार मोटर मार्ग पर जेसीबी खाई में गिरी: दरअसल, पौड़ी के सतपुली थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोटद्वार रोड पर स्थित कुल्हाड़ बैंड के पास पुलिस को एक जेसीबी गिरने की सूचना मिली. जिस पर एसडीआरएफ पोस्ट सतपुली से एएसआई प्रेम प्रकाश के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम आवश्यक उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई.

JCB ACCIDENT IN PAURI
जेसीबी ऑपरेटर का रेस्क्यू (फोटो सोर्स- SDRF)

मौके पर पहुंचने पर टीम ने पाया कि जेसीबी करीब 120 मीटर गहरी खाई में गिरी हुई थी. जिसके चलते रेस्क्यू अभियान काफी जोखिमपूर्ण और चुनौतीपूर्ण बन गया, लेकिन विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद एसडीआरएफ जवानों ने बिना समय गंवाए रेस्क्यू उपकरणों की सहायता से गहरी खाई में उतरकर जेसीबी तक पहुंच बनाई. टीम ने जेसीबी में फंसे व्यक्ति को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

जेसीबी हादसे में मौत-

  • बाबूराम शर्मा पुत्र बलवीर प्रसाद शर्मा (उम्र 57 वर्ष), निवासी- काशीराम, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल

रामनगर में कार ने बाइक को मारी टक्कर, होमगार्ड समेत 3 स्कूली बच्चे घायल: रामनगर में सड़क हादसे में बाइक सवार होमगार्ड और उसके तीन मासूम बच्चे घायल हो गए. हादसा उस समय हुआ, जब होमगार्ड अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था. तभी तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी, फिर मौके से फरार हो गया. फिलहाल, रामनगर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

Ramnagar Bike Accident
हादसे में स्कूली बच्चे घायल (फोटो सोर्स- Local Resident)

जानकारी के मुताबिक, रामनगर में सोमवार सुबह तेज रफ्तार और लापरवाही से चल रही एक अज्ञात कार ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार होमगार्ड प्रमोद कुमार समेत उनके तीन बच्चे घायल हो गए. घायलों में दो बेटियां और एक छोटा बेटा शामिल है. सभी को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बताया जा रहा है कि रामनगर कोतवाली में तैनात होमगार्ड प्रमोद कुमार सोमवार सुबह अपने गांव कामदेवपुर पीरुमदारा से बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए बाइक से निकले थे. जैसे ही वो ललितपुर स्थित स्कूल के पास पहुंचे, तभी मोड़ पर सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार चारों लोग सड़क पर गिरकर घायल हो गए.

Ramnagar Bike Accident
घायलों के लेने पहुंची एंबुलेंस (फोटो सोर्स- Local Resident)

वहीं, घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद स्थानीय लोगों और पुलिस कर्मियों ने तत्काल एंबुलेंस की मदद से रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है. घायल होमगार्ड प्रमोद कुमार ने बताया कि हादसे में उनकी 12 साल की बेटी महक, 14 साल की बेटी इशिका और 5 साल का बेटा हिमांश भी घायल हुआ है.

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