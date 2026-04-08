धरने पर सुरक्षा गार्ड, बीकानेर के PBM अस्पताल के सुरक्षा इंतजाम 'बेपटरी'...
बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में सुरक्षा गार्ड का ठेका बदला तो नई शर्तों को लेकर विरोध पर उतरे गार्ड.
Published : April 8, 2026 at 5:58 PM IST
बीकानेर: संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड का ठेका बदलने के बाद व्यवस्था बेपटरी हो गई. यहां के पीबीएम अस्पताल में पिछले दिनों सुरक्षा व्यवस्था को लगाए जाने वाले सुरक्षा गार्ड की प्लेसमेंट एजेंसी का ठेका दूसरी कंपनी को मिला है. ऐसे में नियम शर्तों के तहत पुरानी कंपनी में कार्यरत सुरक्षा गार्ड्स ने नए नियम का विरोध करते हुए भुगतान बढ़ाने की मांग के साथ ही विरोध प्रदर्शन शुरू किया.
सुरक्षा गार्ड का कहना है कि वह पूर्व में 6 घंटे ड्यूटी देते थे, लेकिन नए नियम में 8 घंटे ड्यूटी की बात कही गई, जबकि वेतन कम कर दिया गया. इसके चलते महंगाई के दौर में काम करना संभव नहीं है. उन्होंने पिछली कंपनी में तीन माह का भुगतान भी बकाया बताया. दूसरी ओर अस्पताल प्रशासन ने कहा, नया टेंडर श्रम विभाग की नियमों के तहत हुआ है. ऐसे में किसी तरह की गफलत नहीं होनी चाहिए.
नियमों के तहत हो रहा काम: पीबीएम अस्पताल अधीक्षक डॉ. बीसी घीया का कहना था कि टेंडर संभाग और अस्पताल के नियमों के तहत हुआ है. इसमें किसी तरह की गड़बड़ नहीं है. मैंने सुरक्षा गार्ड को समझने की कोशिश की. बाहरी व्यक्तियों के संपर्क और भरोसे में आकर सुरक्षा गार्ड निर्णय नहीं ले पा रहे हैं. बाहरी व्यक्ति को अस्पताल की प्रशासनिक व्यवस्था में दखंदाजी नहीं करने दी जाएगी. दरअसल, उनका आरोप उन लोगों पर था, जो लगातार सुरक्षा गार्ड के साथ मिलकर अस्पताल प्रशासन पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं.
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भुगतान दिलवाएंगे: अस्पताल अधीक्षक ने कहा कि पुरानी कंपनी का भले काम या टेंडर पूरा हो गया, लेकिन उनका सिक्योरिटी अमाउंट अस्पताल के पास जमा रहता है. ऐसे में किसी गार्ड का वेतन बकाया है तो वे उसे कंपनी के सिक्योरिटी अमाउंट से काटकर संबंधित गार्ड को भुगतान कराएंगे. मैंने सुरक्षा गार्ड को इस बारे में आश्वस्त किया है. उन्होंने कहा कि नई प्लेसमेंट कंपनी पूरी व्यवस्था को समझ रही है. वह पुराने लोगों को रखने में सहमत है, लेकिन ये लोग काम पर नहीं आ रहे हैं. इससे अस्पताल की व्यवस्था प्रभावित हो रही है. हालांकि, नई प्लेसमेंट कंपनी ने 100 लोगों को काम पर रख लिया, जबकि कुल 300 लोगों को सुरक्षा गार्ड के रूप में रखना है. ऐसे में इन सुरक्षा गार्ड को समझना होगा अन्यथा अस्पताल प्रशासन और प्लेसमेंट की नई कंपनी अपने स्तर पर निर्णय करेगी.
कांग्रेस के आरोप: बुधवार को सुरक्षा गार्ड मुद्दे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश सचिव रामनिवास कूकना अस्पताल अधीक्षक से मिले. कूकना ने कहा कि पीबीएम अस्पताल प्रशासन का दावा गलत है. सुरक्षा गार्ड का नया टेंडर लेने वाली कंपनी ने केवल 1 रुपए प्रति व्यक्ति मुनाफे के हिसाब से टेंडर लिया है, लेकिन धरातल पर जितने लोगों की सुरक्षा गार्ड के रूप में जरूरत है, उतने लोगों को नहीं लगा रही है. यह सीधे तौर पर भ्रष्टाचार है. उसमें अस्पताल प्रशासन भी मिला हुआ है.
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