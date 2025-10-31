ETV Bharat / state

लखनऊ के इस बड़े अस्पताल में अब होने लगा पार्किंसन का इलाज; गंभीर मरीजों का ऑपरेशन भी हो सकेगा

पार्किंसन की गंभीर अवस्था से जूझ रहे लखनऊ निवासी 68 वर्षीय बुजुर्ग का डॉक्टरों ने किया सफल ऑपरेशन.

लखनऊ के पार्किंसन मरीज का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स की टीम. (Photo Credit; RML HOSPITAL PR Cell)
October 31, 2025

लखनऊ: पार्किंसन एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज के हाथ पैर में बहुत कंपन होता है. साथ ही शरीर में अकड़न की शिकायत भी होती है. पार्किंसन के जिन मरीजों पर दवाएं फेल हो चुकी हैं, अब उनका भी सटीक इलाज हो सकेगा. लखनऊ के राम मनोहर लोहिया संस्थान में पार्किंसन के गंभीर मरीजों का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है.

न्यूरो सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने जटिल ऑपरेशन कर पार्किंसन मरीजों को राहत देने में कामयाबी हासिल की है. संस्थान में पहली बार डीन ब्रेन स्टिमुलेशन (डीबीएस) सर्जरी से पार्किंसन मरीज को राहत दी गई है. दरअसल, लखनऊ निवासी 68 वर्षीय बुजुर्ग पार्किंसन की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे. इसकी वजह से उन्हें चलने-फिरने में कठिनाई हो रही थी. शरीर में जकड़न और कंपन जैसी गंभीर समस्याएं थीं.

कई अस्पतालों में इलाज के बाद लोहिया संस्थान के न्यूरोलॉजी विभाग पहुंचे. यहां डॉ. दिनकर कुलश्रेष्ठ व डॉ. अब्दुल कवि ने इलाज शुरू किया, लेकिन दवाओं से फायदा नहीं हुआ. डॉक्टरों ने ऑपरेशन कराने की सलाह दी. मरीज को न्यूरो सर्जरी विभाग में शिफ्ट कर दिया गया.

विभाग के अध्यक्ष डॉ. दीपक सिंह ने जांचें कराकर डीबीएस तकनीक से ऑपरेशन करने की सलाह दी. उन्होंने बताया कि ऐसे मरीज के दिमाग के विशेष हिस्से में इलेक्ट्रोड प्रत्यारोपित किए जाते हैं. सर्जरी के लिए मुंबई के डीबीएस विशेषज्ञ डॉ. नरेन नाइक की मदद ली गई. दो चरणों में ऑपरेशन का फैसला किया गया. चार अक्टूबर को पहली डीबीएस सर्जरी में ब्रेन मैपिंग की गई. फिर महीन तार की तरह इलेक्ट्रोड दिमाग में ऑपरेशन कर प्रत्यारोपित किए गए.

डॉ. दीपक ने बताया कि ये एक सुरक्षित और ऑपरेशन की प्रभावी प्रक्रिया है. इसमें आधुनिक न्यूरो-नेविगेशन तकनीक की सहायता से न्यूनतम जोखिम के साथ की जाती है. जिन मरीजों में दवाएं असर नहीं करतीं. उन्हें इस प्रक्रिया से लाभ मिल सकता है. इसे न्यूरोमॉड्यूलेशन थेरेपी के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित किया है. अब प्रदेश और आसपास के राज्यों के मरीजों को दूर नहीं जाना पड़ेगा.

यह प्रक्रिया दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं. उपकरण की सेटिंग्स को जरूरत पड़ने पर समायोजित या बंद किया जा सकता है. यह दीर्घकालिक रूप से लक्षणों को नियंत्रित करने और जीवन की गुणवत्ता सुधारने में मदद करती है.

दूसरे ऑपरेशन में मरीज के सीने के पास खास तरह की बैटरी प्रत्यारोपित की गई. यह मस्तिष्क को हल्के विद्युत संकेत भेजता है. ये संकेत मस्तिष्क में असामान्य तंत्रिका गतिविधि को काबू करते हैं. जिससे मरीज के कंपन, जकड़न और चलने में कठिनाई जैसी समस्याओं में सुधार होता है.

डॉ. दिनकर कुलश्रेष्ठ ने बताया कि सर्जरी के बाद 30 अक्तूबर को मरीज के डिवाइस को प्रोग्राम किया गया. इलेक्ट्रोड सेटिंग्स को ठीक किया गया. जिसके बाद उनके कंपन लि में उल्लेखनीय कमी आई. वे बिना सहारे चलने में सक्षम हो गए.

