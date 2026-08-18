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देवघर में पांच साल से स्थायी रजिस्ट्रार नहीं, जमीन-फ्लैट की रजिस्ट्री पर लगा ब्रेक, करोड़ों के राजस्व पर असर

देवघर निबंधन कार्यालय ( ETV Bharat )