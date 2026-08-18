देवघर में पांच साल से स्थायी रजिस्ट्रार नहीं, जमीन-फ्लैट की रजिस्ट्री पर लगा ब्रेक, करोड़ों के राजस्व पर असर
देवघर निबंधन कार्यालय में स्थायी रजिस्ट्रार की कमी से व्यवस्था प्रभावित हो रहा है. 18 दिनों से कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है.
Published : August 18, 2026 at 8:40 PM IST
देवघर: जमीन और फ्लैट की खरीद-बिक्री से होने वाली रजिस्ट्री किसी भी राज्य के लिए राजस्व जुटाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होती है. जमीन के निबंधन से सरकार को सीधे राजस्व प्राप्त होता है और इसी वजह से निबंधन कार्यालय की कार्यप्रणाली का सीधा असर सरकारी खजाने के साथ-साथ आम लोगों की सुविधा पर भी पड़ता है. लेकिन झारखंड के देवघर जिले में निबंधन कार्यालय की व्यवस्था लंबे समय से सवालों के घेरे में है.
पांच वर्षों से स्थायी रजिस्ट्रार की नियुक्ति नहीं
देवघर निबंधन कार्यालय में पिछले करीब पांच वर्षों से स्थायी रजिस्ट्रार की नियुक्ति नहीं होने के कारण व्यवस्था अतिरिक्त प्रभार के भरोसे चल रही है. इसका असर अब जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री कराने वाले लोगों पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है.
पिछले 18 दिनों में नहीं हुई कोई रजिस्ट्री
कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, पिछले 18 दिनों में एक भी रजिस्ट्री नहीं होने की बात सामने आई है. वहीं पिछले कुछ महीनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो जमीन की रजिस्ट्री का काम बेहद कम हुआ है.
अतिरिक्त प्रभार के कारण कामकाज प्रभावित
दरअसल, देवघर निबंधन कार्यालय में स्थायी रजिस्ट्रार नहीं होने की वजह से दूसरे अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार देकर काम चलाया जा रहा है. संबंधित अधिकारियों के पास पहले से ही अपने विभाग और पद की जिम्मेदारियां होती हैं. ऐसे में निबंधन कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार मिलने के बावजूद वे नियमित रूप से यहां का काम नहीं देख पाते हैं.
आम लोगों पर सीधा असर
इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ रहा है, जिन्हें जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री, एनओसी और भूमि से जुड़े दूसरे दस्तावेजों के लिए निबंधन कार्यालय का रुख करना पड़ता है.लोगों को अपने काम के लिए कई-कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है. देवघर निबंधन कार्यालय में अपनी जमीन के लिए एनओसी लेने पहुंचे बीएन झा ने बताया कि वह पिछले तीन दिनों से कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारी के उपलब्ध नहीं होने के कारण उनका काम पूरा नहीं हो पा रहा है. उन्होंने बताया कि जमीन की रजिस्ट्री कराने में भी उन्हें काफी लंबा इंतजार करना पड़ा था. रजिस्ट्री पूरी होने के बाद अब एनओसी के लिए उन्हें एक-दो दिन के अंतराल पर दोबारा निबंधन कार्यालय पहुंचना पड़ रहा है.
यह सिर्फ एक व्यक्ति की परेशानी नहीं है. निबंधन कार्यालय में काम कराने पहुंच रहे लोगों को इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. किसी को रजिस्ट्री के लिए इंतजार करना पड़ रहा है तो किसी को एनओसी और दूसरे दस्तावेजों के लिए कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं.
हाईकोर्ट में मामला लंबित
वर्तमान में देवघर निबंधन कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार जिले के अपर समाहर्ता हीरा कुमार के पास है. उन्होंने बताया कि उन्हें निबंधन कार्यालय की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन स्टाफ की कमी के साथ-साथ हाईकोर्ट के आदेश के कारण भी फिलहाल निबंधन कार्यालय में बड़े स्तर पर कार्यों का निष्पादन नहीं हो पा रहा है. अपर समाहर्ता के अनुसार, देवघर जिले में जमीन की रजिस्ट्री, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट (LPC) सहित भूमि से जुड़े विभिन्न कार्यों में पूर्व में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर मामला हाईकोर्ट में लंबित है. इसी वजह से जिला प्रशासन की ओर से निबंधन कार्यालय में कुछ विशेष कार्यों का निष्पादन नहीं किया जा रहा है.
स्थायी रजिस्ट्रार की नियुक्ति के लिए लिखा गया पत्र
हालांकि, जिला प्रशासन की ओर से इस समस्या के समाधान के लिए पहल किए जाने की बात कही गई है. देवघर के उपायुक्त की ओर से निबंधन विभाग के महानिरीक्षक को पत्र लिखकर स्थायी रजिस्ट्रार की नियुक्ति की मांग की गई है. अपर समाहर्ता हीरा कुमार ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही देवघर निबंधन कार्यालय में स्थायी रजिस्ट्रार की नियुक्ति हो जाएगी. स्थायी अधिकारी की नियुक्ति के बाद निबंधन कार्यालय के कामकाज में तेजी आने और लोगों की परेशानी कम होने की उम्मीद है.
हर साल 50 से 60 करोड़ रुपये का राजस्व
देवघर जिले में जमीन और संपत्ति के निबंधन से राज्य सरकार को हर साल बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त होता है. एक रिपोर्ट के अनुसार, निबंधन कार्यालय के माध्यम से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष करीब 50 से 60 करोड़ रुपये का राजस्व मिलता है. ऐसे में लंबे समय तक निबंधन प्रक्रिया प्रभावित रहने से आम लोगों की परेशानी के साथ-साथ सरकारी राजस्व पर भी असर पड़ने की आशंका है. जमीन और फ्लैट की खरीद-बिक्री से जुड़े लोग जहां अपने दस्तावेजों को समय पर पूरा कराने के लिए परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार को भी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ सकता है.
अब स्थायी समाधान का इंतजार
देवघर धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से झारखंड का महत्वपूर्ण जिला है. यहां जमीन और संपत्ति से जुड़े काम लगातार होते रहते हैं. ऐसे में इतने लंबे समय तक स्थायी रजिस्ट्रार का नहीं होना निबंधन व्यवस्था की कार्यक्षमता पर गंभीर सवाल खड़े करता है. जिला प्रशासन ने स्थायी रजिस्ट्रार की नियुक्ति के लिए सरकार को पत्र भेज दिया है. अब सवाल यह है कि देवघर के लोगों को कब तक इस परेशानी से निजात मिलेगी और सरकार निबंधन कार्यालय में स्थायी रजिस्ट्रार की नियुक्ति कब तक कर पाती है. क्योंकि मामला सिर्फ एक अधिकारी की नियुक्ति का नहीं है, बल्कि इससे आम लोगों की जमीन और संपत्ति से जुड़े काम, सरकारी राजस्व और जिले की निबंधन व्यवस्था- तीनों सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं.
ये भी पढ़ें:
देवघर AIMS ने हृदय चिकित्सा के क्षेत्र में पाई नई उपलब्धि, 65 वर्षीय मरीज का हुआ सफल इलाज
देवघर के त्रिकुट पहाड़ की लौटेगी रौनक! रोपवे शुरू करने की तैयारी, इको टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा