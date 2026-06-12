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UP के टाइगर रिजर्व का समय 15 दिन बढ़ा; खुशनुमा मौसम में अमानगढ़ पहुंचे रहे पर्यटक

अमानगढ़ टाइगर रिजर्व का समय बढ़ने से यहां पर्यटक ज्यादा पहुंचेंगे, क्योंकि अब मौसम भी बदल रहा है.

खुशनुमा मौसम में अमानगढ़ पहुंचे रहे पर्यटक.
खुशनुमा मौसम में अमानगढ़ पहुंचे रहे पर्यटक. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 12:10 PM IST

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बिजनौर: जिले के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी है. प्रदेश सरकार ने राज्य के चारों टाइगर रिजर्व में घूमने की समय सीमा 15 दिन बढ़ा दी है. अब पर्यटक 15 जून की जगह 30 जून 2026 तक टाइगर रिजर्व में घूमने और जंगली जानवरों को देखने का आनंद उठा सकते हैं.

बिजनौर DFO जय सिंह कुशवाहा ने बताया कि इस साल नवंबर से अब तक लगभग 3500 पर्यटक अमानगढ़ आ चुके हैं. समय अवधि बढ़ने से पर्यटकों की संख्या बढ़ जाएगी. अमानगढ़ टाइगर रिजर्व 15 जून तक पर्यटकों के लिए खोला जाता था, लेकिन इस बार सरकार ने समय सीमा बढ़ाकर 30 जून कर दी है.

UP के टाइगर रिजर्व का समय 15 दिन बढ़ा. (Video Credit: ETV Bharat)

बिजनौर के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व मे देश ही नहीं विदेशी पर्यटक भी आते हैं. बिजनौर जिले के भी बहुत लोग अमानगढ़ टाइगर रिजर्व मे घूमने आते हैं और जंगली जानवरो को देखकर खुश होते हैं. अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में टाइगर, हाथी, चीतल, हीरन, भालू सहित कई जंगली जानवर निवास करते हैं.

यहां पर दुनियां का सबसे जहरीला सांप किंग कोबरा भी पाया जाता है. यह किंग कोबरा सांप अगर किसी भी इंसान को काट ले तो महज 15 मिनट मे उसकी मृत्यु होना तय है. दुनियां का कोई भी डॉक्टर इसके काटे इंसान को बचा नहीं पाएगा.

पर्यटकों का कहना है कि जून की छुट्टियों में उनको दोबारा आने का मौका मिल सकता है. यहां रहने वाले जानवर जंगल सफारी से देखने को आसानी से मिल जाते है. टाइगर रिजर्व की समय सीमा बढ़ाये जाने से पर्यटक और वन विभाग के अफसर काफी खुश हैं.

अमानगढ़ का समय बढ़ने से अब यहां पर्यटक ज्यादा पहुंचेंगे क्योंकि अब मौसम में भी बदलाव है. जिले में कुछ दिनों से हो रही बारिश ने मौसम के मिजाज को बदल दिया है. इससे आने वाले पर्यटकों को सुहाने मौसम में घूमने का मौका मिलेगा.

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