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यात्रीगण ध्यान दें! 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन अवधि बढ़ी, जानें किन-किन रूटों पर मिलेगी राहत

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेनों के फेरों में विस्तार किया गया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 10:43 PM IST

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प्रयागराज : यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात को जोड़ने वाली सात जोड़ी (कुल 14) प्रमुख स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि को अगस्त 2026 के अंत तक बढ़ाने का निर्णय लिया है. इस फैसले से मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद और उधना (सूरत) की ओर जाने और वहां से लौटने वाले लाखों प्रवासियों को सीधे तौर पर कंफर्म सीट पाने में सहूलियत मिलेगी.

प्रयागराज मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह के मुताबिक, उत्तर मध्य रेलवे कई रूटों पर नियमित ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट काफी लंबी चल रही थी. यात्रियों की इसी मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन स्पेशल ट्रेनों के फेरों (Trips) में विस्तार किया गया है. इस विस्तार से सबसे अधिक राहत कानपुर, अयोध्या, पटना, भागलपुर और मालदा टाउन की ओर यात्रा करने वाले लोगों को मिलेगी.

  • कानपुर-मुंबई सेंट्रल : ट्रेन संख्या 09185/09186 मुंबई सेंट्रल–कानपुर अनवरगंज स्पेशल अब 30 और 31 अगस्त तक 5 अतिरिक्त फेरे लगाएगी.
  • इंदौर-हजरत निजामुद्दीन : मध्य प्रदेश और दिल्ली के बीच चलने वाली 09309/09310 इंदौर–निजामुद्दीन द्वि-साप्ताहिक स्पेशल को 31 अगस्त तक 9 फेरे बढ़ा दिए गए हैं.
  • सूरत (उधना) से अयोध्या : अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए उधना से अयोध्या कैंट के बीच चलने वाली दो अलग-अलग स्पेशल ट्रेनों (09093/09094 और 09097/09098) की अवधि अगस्त के अंतिम सप्ताह तक बढ़ाई गई है.
  • गुजरात से बिहार/पश्चिम बंगाल : अहमदाबाद-पटना, गांधीधाम-भागलपुर और उधना-मालदा टाउन रूट पर चलने वाली ट्रेनों की सेवा में भी 1 से 5 फेरों का विस्तार किया गया है.

    विस्तारित ट्रेनों का पूरा शेड्यूल और फेरों का विवरण

    रेलवे की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इन सभी स्पेशल ट्रेनों के ठहराव, समय-सारणी और कोच संरचना में कोई बदलाव नहीं किया गया है. ये ट्रेनें अपने पूर्व निर्धारित समय और रूट के अनुसार ही संचालित होंगी.

    इन ट्रेनों के विस्तारित फेरों की बुकिंग रेलवे के सभी आरक्षण केंद्रों और IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट/ऐप के माध्यम से शुरू की जा रही है. रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए समय रहते अपना आरक्षण करा लें.

यह भी पढ़ें : रेलवे बनी देवदूत! ट्रेन से हुआ देश का पहला लाइव हार्ट ट्रांसपोर्ट, सूरत से अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस से पहुंचा धड़कता दिल

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