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यात्रीगण ध्यान दें! 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन अवधि बढ़ी, जानें किन-किन रूटों पर मिलेगी राहत

प्रयागराज : यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात को जोड़ने वाली सात जोड़ी (कुल 14) प्रमुख स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि को अगस्त 2026 के अंत तक बढ़ाने का निर्णय लिया है. इस फैसले से मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद और उधना (सूरत) की ओर जाने और वहां से लौटने वाले लाखों प्रवासियों को सीधे तौर पर कंफर्म सीट पाने में सहूलियत मिलेगी.

प्रयागराज मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह के मुताबिक, उत्तर मध्य रेलवे कई रूटों पर नियमित ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट काफी लंबी चल रही थी. यात्रियों की इसी मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन स्पेशल ट्रेनों के फेरों (Trips) में विस्तार किया गया है. इस विस्तार से सबसे अधिक राहत कानपुर, अयोध्या, पटना, भागलपुर और मालदा टाउन की ओर यात्रा करने वाले लोगों को मिलेगी.