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दिल्ली पुलिस ने पकड़े दो बांग्लादेशी, 15 दिन की थी अनुमति; उससे ज्यादा भारत में रुके

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के सेंट्रल जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने ऑपरेशन विस्टा 1.0 के तहत वीजा नियमों का उल्लंघन कर भारत में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने वाले दो बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है. दोनों को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के बाद विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है. दोनों के खिलाफ निर्वासन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है.

पुलिस के अनुसार, पकड़े गए विदेशी नागरिकों की पहचान 25 वर्षीय जोमिर हुसैन और 39 वर्षीय एक महिला के रूप में हुई है. दोनों बांग्लादेश के रहने वाले हैं. पुलिस ने सेंट्रल जिले के होटलों और गेस्ट हाउस में विशेष सत्यापन अभियान चलाया था. इस दौरान विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट, वीजा और अन्य यात्रा दस्तावेजों की जांच की गई.

दिल्ली में वीजा नियमों का उल्लंघन

जांच में सामने आया कि दोनों भारत में डबल-एंट्री वीजा पर आए थे. उनके वीजा की शर्तों के मुताबिक प्रत्येक यात्रा के दौरान अधिकतम 15 दिन तक भारत में रहने की अनुमति थी. जोमिर हुसैन 9 जुलाई को भारत आया था और उसे अराकाशन रोड, नबी करीम स्थित एक होटल से पकड़ा गया. वहीं, 39 वर्षीय महिला 27 जुलाई को भारत आई थी और उसे चांदी वाला मेन बाजार, पहाड़गंज स्थित एक होटल से पकड़ा गया.