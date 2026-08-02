ऑपरेशन VISTA 1.0: वीजा नियम तोड़ने वाले छह बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार
देशी नागरिकों द्वारा वीजा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन VISTA 1.0 के तहत छह बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार.
Published : August 2, 2026 at 4:56 PM IST
नई दिल्ली: विदेशी नागरिकों द्वारा वीजा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन VISTA 1.0 (Visa Status Verification)' के तहत दिल्ली पुलिस के सेंट्रल जिले की स्पेशल स्टाफ की फॉरेनर सेल ने छह बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है. सभी पर डबल एंट्री वीजा की शर्तों का उल्लंघन कर भारत में निर्धारित समय से अधिक ठहरने का आरोप है. अब सभी के खिलाफ एफआरआरओ (FRRO) के माध्यम से कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है.
रोहित राजबीर सिंह के अनुसार, सेंट्रल जिले के होटलों और गेस्ट हाउसों में विदेशी नागरिकों के सत्यापन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान नबी करीम स्थित अराकाशन रोड के एक होटल में छह बांग्लादेशी नागरिक ठहरे मिले. जब पुलिस ने उनके पासपोर्ट, वीजा और इमिग्रेशन रिकॉर्ड की जांच की तो पता चला कि सभी भारत में डबल एंट्री वीजा पर आए थे. इस वीजा के तहत प्रत्येक यात्रा में अधिकतम 15 दिन तक ही भारत में रहने की अनुमति थी, लेकिन सभी निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी बिना अनुमति भारत में रह रहे थे.
#WATCH | Delhi | The Foreigner Cell of the Special Staff, Central District, successfully conducted Operation VISTA 1.0 (Visa Status Verification). During the operation, six Bangladeshi nationals were apprehended for violating the conditions of their Double Entry Visas.— ANI (@ANI) August 2, 2026
All six… pic.twitter.com/jZM9MOv3Pi
निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं लौटे
पूछताछ में सभी ने स्वीकार किया कि वे वैध वीजा पर भारत आए थे, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर वापस नहीं लौटे और न ही वीजा अवधि बढ़ाने के लिए संबंधित प्राधिकरण से अनुमति ली. इसके बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर एफआरआरओ के समक्ष पेश किया, जहां से उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए. फिलहाल सभी को सराय रोहिल्ला स्थित सेवा धाम डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है, जहां से निर्वासन (डिपोर्टेशन) की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इस कार्रवाई का नेतृत्व इंस्पेक्टर संदीप यादव ने एसीपी ऑपरेशंस पदम सिंह राणा की निगरानी में किया.
टीम ने कई होटलों और गेस्ट हाउसों का भौतिक सत्यापन कर विदेशी नागरिकों के दस्तावेजों की गहन जांच की. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से छह बांग्लादेशी पासपोर्ट, छह भारतीय डबल एंट्री वीजा, इमिग्रेशन एवं यात्रा संबंधी दस्तावेज और होटल में ठहरने के रिकॉर्ड जब्त किए हैं. प्रारंभिक जांच में किसी भी आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई केवल वीजा नियमों के उल्लंघन से संबंधित है. दिल्ली पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन VISTA 1.0 के तहत राजधानी में विदेशी नागरिकों के वीजा सत्यापन का अभियान आगे भी जारी रहेगा और जो भी व्यक्ति वीजा नियमों का उल्लंघन करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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