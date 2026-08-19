उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस का 'ऑपरेशन विश्वास', 568 लोगों के चेहरे पर लौटी मुस्कान
उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस ने ‘ऑपरेशन विश्वास’ के तहत 568 गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन किए बरामद,CEIR पोर्टल और तकनीकी संसाधनों की मदद से सफलता
Published : August 19, 2026 at 5:34 PM IST
नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस ने तकनीक आधारित पहल ‘ऑपरेशन विश्वास’ के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए 568 गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं. पुलिस ने इन सभी मोबाइल फोन को उनके असली मालिकों को सौंप दिया. मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली और उन्होंने दिल्ली पुलिस के प्रयासों की सराहना की.पुलिस के इस अभियान से यह संदेश भी गया है कि गुम या चोरी हुआ मोबाइल फोन मिलने की उम्मीद छोड़े बिना उसकी शिकायत दर्ज कराना और IMEI नंबर के जरिए उसे CEIR सिस्टम पर रिपोर्ट करना बेहद महत्वपूर्ण है.
सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल का इस्तेमाल: पुलिस के मुताबिक, मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (CEIR) पोर्टल और तकनीकी संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल किया गया. CEIR व्यवस्था के जरिए मोबाइल के यूनिक IMEI नंबर को ट्रैक करने में मदद मिलती है. गुम या चोरी हुए मोबाइल का IMEI नंबर CEIR पर रिपोर्ट होने के बाद उसे ब्लॉक किया जा सकता है. यदि मोबाइल में दूसरी सिम डालकर उसे दोबारा नेटवर्क पर सक्रिय किया जाता है तो तकनीकी इनपुट के आधार पर पुलिस उसके इस्तेमाल की जानकारी हासिल कर सकती है और मोबाइल को ट्रेस कर सकती है.
1 जुलाई से 15 अगस्त 2026 के बीच चलाया रिकवरी अभियान: उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस ने 1 जुलाई से 15 अगस्त 2026 के बीच विशेष रिकवरी अभियान चलाया. इस अभियान को जिला एडवांस नॉलेज-बेस्ड साइंटिफिक हेल्पडेस्क टीम यानी DAKS Team ने इंस्पेक्टर राम मनोहर मिश्रा के नेतृत्व में अंजाम दिया. टीम को अतिरिक्त डीसीपी-II उत्तर-पूर्वी जिला राहुल अलावल की निगरानी में काम करने के निर्देश दिए गए थे. टीम में एसआई विश्व विजय, एएसआई बिजेंद्र, हेड कांस्टेबल नितिन समेत उत्तर-पूर्वी जिले के सभी थानों के पुलिसकर्मी शामिल रहे.
मोबाइल मिलने के बाद लोगों ने जताया आभार: पुलिस ने बताया कि बरामद किए गए मोबाइल फोन में सबसे पुराना मोबाइल दिसंबर 2021 में चोरी हुआ था, जबकि हाल में चोरी हुआ मोबाइल मई 2026 का था. तकनीकी विश्लेषण, फील्ड स्तर पर सत्यापन, टेलीकॉम कंपनियों के साथ समन्वय और लगातार फॉलोअप के जरिए पुलिस टीम ने इन मोबाइल फोन को ट्रेस कर बरामद किया.संबंधित थानों के एसीपी, एसएचओ और अन्य पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में बरामद मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिकों को सौंपे गए. लंबे समय से मोबाइल वापस मिलने की उम्मीद छोड़ चुके कई लोगों के लिए यह पल बेहद खुशी का रहा. मोबाइल मिलने के बाद लोगों ने पुलिस टीम का आभार जताया.
‘ऑपरेशन विश्वास’ के तहत 568 लोगों के खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें उनके असली मालिकों को सौंपना तकनीक आधारित और नागरिक केंद्रित पुलिसिंग का उदाहरण है. उन्होंने कहा कि किसी नागरिक के चेहरे पर अपना खोया हुआ सामान वापस मिलने की खुशी ही पुलिस के प्रयासों की सबसे बड़ी सफलता है.CEIR जैसी तकनीक के प्रभावी इस्तेमाल से मोबाइल चोरी करने वालों के लिए चोरी किए गए फोन का इस्तेमाल करना, उन्हें बेचना या ठिकाने लगाना मुश्किल हो रहा है. दिल्ली पुलिस आधुनिक तकनीक और जमीनी स्तर पर पुलिसकर्मियों के समन्वित प्रयासों के जरिए नागरिकों की संपत्ति की सुरक्षा और उनकी खोई हुई वस्तुओं की बरामदगी के लिए लगातार काम करती रहेगी. -डीसीपी राहुल अलावल,उत्तर-पूर्वी जिले
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