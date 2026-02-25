ETV Bharat / state

ऑपरेशन वज्र प्रहार 2.0 : पुलिस ने साइबर ठगी के 1.43 करोड़ रुपए होल्ड करवाए, 62 लाख पीड़ितों के खातों में रिफंड

ऑपरेशन वज्र प्रहार 2.0 अभियान में जयपुर (पश्चिम) जिला पुलिस की कार्रवाई.

Jaipur Police Action
पुलिस ने बरामद किए चोरी-गुम हुए मोबाइल (ETV Bharat Jaipur)
ETV Bharat Rajasthan Team

February 25, 2026

जयपुर: राजस्थान में लगातार बढ़ रही साइबर ठगी की वारदातों के बीच पुलिस ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन वज्र प्रहार 2.0 चला रही है. इसके तहत जयपुर (पश्चिम) जिला पुलिस ने जनवरी व फरवरी महीने में साइबर ठगी के 1.43 करोड़ रुपए की राशि बैंक खातों में होल्ड करवाया है.

जबकि 62 लाख रुपए से अधिक की राशि पीड़ितों के खातों में रिफंड करवाई गई है. इसके साथ ही साइबर सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए भी अभियान चलाए जा रहे हैं. इसके तहत पांच हजार से ज्यादा लोगों को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया है. इस अभियान के तहत लोगों के गुम हुए और चोरी के मोबाइल भी बरामद किए गए हैं.

डीसीपी हनुमान प्रसाद मीणा ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

डीसीपी ने दी जानकारी : जयपुर (पश्चिम) डीसीपी हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा ऑपरेशन वज्र प्रहार 2.0 चलाया जा रहा है. जयपुर (पश्चिम) साइबर सेल प्रभारी अनिल कुमार के सुपरविजन में जिले में इस अभियान के तहत कई कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया है. उन्होंने बताया कि जनवरी और फरवरी में साइबर अपराध की शिकायतों पर एक्शन लेते हुए 1 करोड़ 42 लाख 56 हजार 748 रुपए की राशि बैंक खातों में होल्ड करवाई गई है. जबकि 62 लाख 19 हजार 322 रुपए पीड़ितों के खातों में रिफंड करवाए गए हैं.

38 लाख रुपए के मोबाइल बरामद : उन्होंने बताया कि सीईआईआर पोर्टल पर दर्ज शिकायतों और थानों में आई शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए जयपुर (पश्चिम) जिले में गुम हुए मोबाइल में से 201 मोबाइल को बरामद किया गया है. इनकी कीमत 38 लाख 50 हजार रुपए है. अब यह मोबाइल इनके मालिकों को लौटाए जा रहे हैं. उनका कहना है कि मोबाइल चोरी होने या गुम होने की शिकायतों और साइबर ठगी की शिकायतों की जांच जारी है.

पांच हजार लोगों को किया जागरूक : उनका कहना है कि ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत लोगों को साइबर सुरक्षा की जानकारी दी जा रही है. साइबर अपराध से बचने को लेकर भी आमजन को जागरूक किया जा रहा है. इसी कड़ी में जनवरी और फरवरी महीने में साइबर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत स्कूल और कॉलेजों में जाकर साइबर टीम ने पांच हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स व अन्य लोगों को साइबर ठगी और फ्रॉड से बचने के उपायों की जानकारी दी है.

सट्टेबाजी-निवेश विज्ञापनों से रहें सावधान : उन्होंने बताया कि चित्रकूट थाना इलाके में अवैध रूप से संचालित ऑनलाइन सट्टा गिरोह पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पांच आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है. यह गिरोह कैश जीतो के नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर्षक विज्ञापन के जरिए युवाओं को फंसाते थे. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये संगठित रूप से ऑनलाइन माध्यम से सट्टा गिरोह चलाकर लोगों को आर्थिक अपराध का शिकार बना रहे थे. उन्होंने आमजन को ऑनलाइन सट्टा और फर्जी निवेश के विज्ञापनों से सावधान रहने की अपील की है.

ठगी होने पर तत्काल दर्ज करवाएं शिकायत : डीसीपी हनुमान प्रसाद मीणा का कहना है कि किसी भी प्रकार की साइबर ठगी का शिकार होने पर पीड़ित को तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज करवानी चाहिए. इसके अलावा साइबर पुलिस थाना या निकटतम पुलिस थाने पर भी वे शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. उनका कहना है कि ठगी का पता चलने पर जितना जल्दी हो सके शिकायत दर्ज करवानी चाहिए. इससे पुलिस साइबर ठगी की रकम को बैंक खाते में होल्ड करवा सकती है. जांच के बाद यह रकम पीड़ित के खाते में रिफंड करवा दी जाती है.

