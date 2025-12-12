ETV Bharat / state

ऑपेरशन वज्र प्रहार 2.0: एक महीने में साइबर ठगी के 1.50 करोड़ रुपए होल्ड करवाए, 27.15 लाख रुपए पीड़ितों के खाते में रिफंड

जयपुर (पश्चिम) डीसीपी हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि पुलिस मुख्यालय की ओर से चलाए जा रहे ऑपेरशन वज्र प्रहार के तहत जयपुर (पश्चिम) जिले में कार्रवाई जारी है. इस साल नवंबर महीने में साइबर ठगी की शिकायतों पर तत्काल एक्शन लेते हुए 1 करोड़ 49 लाख 2 हजार 585 रुपए साइबर अपराधियों के खातों में होल्ड करवाए गए हैं, जबकि 27 लाख 15 हजार 330 रुपए पीड़ितों के खातों में रिफंड करवाए गए हैं.

जयपुर: राजधानी जयपुर में लगातार सामने आ रहे साइबर ठगी के मामलों के बीच एक बड़ी खबर है. जयपुर (पश्चिम) जिले में ऑपेरशन वज्र प्रहार 2.0 के तहत साइबर ठगी के 1.50 करोड़ रुपए अपराधियों के खातों में होल्ड करवाने में पुलिस ने सफलता हासिल की है. इसके साथ ही साइबर फ्रॉड की तत्काल शिकायत मिलने पर पुलिस ने 27.15 लाख रुपए पीड़ितों को रिफंड भी करवाए हैं. इसके अलावा विश्वकर्मा और बनीपार्क थाना पुलिस ने साइबर अपराध के दो मुकदमे दर्ज कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार करने में भी सफलता हासिल की है.

पढ़ें: फर्जी चालान-पेमेंट गेटवे से साइबर फ्रॉड, SMS में आए लिंक पर क्लिक करना पड़ सकता है भारी

उन्होंने बताया कि नवंबर में सीईआईआर पोर्टल और अन्य तकनीकी माध्यमों से चोरी और गुम हुए 123 मोबाइल रिकवर किए गए हैं. जिनकी कीमत करीब 26.50 लाख रुपए हैं. उनका कहना है कि साइबर ठगी के आरोपियों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई जारी है. एस्कॉर्ट सर्विस मुहैया करवाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. इसके अलावा साइबर ठगी के अन्य मामलों में भी एक्शन लिया जा रहा है.

साइबर सेल अधिकारी बन ठगी करने वाला पकड़ा: उन्होंने बताया कि ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत बनीपार्क थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी वरुण पंवार साइबर सेल का अधिकारी बनकर साइबर अपराध के पीड़ितों से ठगी की वारदात को अंजाम देता था. वह फेक इंस्टाग्राम आईडी के जरिए साइबर ठगी के पीड़ितों से संपर्क करता और एडिटेड स्क्रीनशॉट भेजकर झांसे में लेता था. वह लोगों को भरोसे में लेकर साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देता था. उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

खाते में ठगी की रकम मंगवाते, सट्टे में लगाते: इसी तरह विश्वकर्मा थाना पुलिस ने साइबर ठगी की रकम जमा करवाने के लिए बैंक खाते मुहैया करवाने के आरोप में रविशंकर और विनोद मीणा को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी 2500 रुपए में दुकान किराए पर लेकर साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे. पुलिस को उनकी दुकान से जल्द दौलतमंद बनने की एक किताब भी मिली. पूछताछ में सामने आया कि वह अपने और अन्य लोगों के बैंक खाते साइबर ठगी की रकम जमा करवाने में उपयोग करते और इस रकम को ऑनलाइन सट्टेबाजी एप में लगाते.