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ऑपरेशन वज्र प्रहार: मादक पदार्थ तस्कर बीरम लोधा की 3.92 करोड़ की संपत्ति फ्रीज

तस्कर के 2 आवासीय मकान, 5 भूखंड (प्लॉट), 2 कारें और 1 मोटरसाइकिल को जब्त कर फ्रीज किया गया है.

Smuggler Beeram Lodha assets frozen
तस्कर बीरम लोधा की संपत्ति फ्रीज (ETV Bharat Baran)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 2, 2026 at 6:07 PM IST

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बारां: जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान 'ऑपरेशन वज्र प्रहार' के तहत बारां पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए छीपाबड़ौद क्षेत्र के कुख्यात तस्कर बीरम लोधा की अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों को फ्रीज कर दिया है. पुलिस के अनुसार फ्रीज की गई संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 3 करोड़ 92 लाख 81 हजार 111 रुपए आंका गया है. पुलिस जांच में सामने आया कि बीरम लोधा ने मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धनराशि से विभिन्न चल-अचल संपत्तियां खरीदी थीं. इसी के आधार पर कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया.

कार्रवाई के तहत तस्कर के 2 आवासीय मकान, 5 भूखंड (प्लॉट), 2 कारें और 1 मोटरसाइकिल को जब्त कर फ्रीज किया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. बारां पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है. पुलिस का कहना है कि अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर उन्हें जब्त करने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी, ताकि अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त किया जा सके.

Smuggler assets frozen
तस्कर की संपत्ति फ्रीज (ETV Bharat Baran)

पढ़ें: ऑपरेशन त्रिनेत्र: प्रतापगढ़ में दो ड्रग तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, 3 करोड़ 20 लाख की संपत्ति फ्रीज

Action Against Smuggler
तस्कर के खिलाफ एक्शन (ETV Bharat Baran)

जिला पुलिस अधीक्षक जिला बारां अभिषेक अन्दासू ने बताया कि मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाते हुए बारां पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के समूल नाश की परिकल्प साथ आरंभ किए गए 'ऑपरेशन वज्र प्रहार' के माध्यम से अवैध मादक की तस्करी से अर्जित सम्पत्ति विरुद्ध ऐतिहासिक कार्यवाही की है. अभियान में मादक पदार्थ तस्कारों की गिरफ्तारियों के साथ-साथ ऐसे कृत्यों से अर्जित की गई उस 'काली कमाई' को भी नष्ट किये जाने का अभूतपूर्व कार्य किया गया है, जिसक पर नशा तस्कर समाज मे आमजन पर अपना रसूख जमाते थे.

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