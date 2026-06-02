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ऑपरेशन वज्र प्रहार: मादक पदार्थ तस्कर बीरम लोधा की 3.92 करोड़ की संपत्ति फ्रीज

बारां: जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान 'ऑपरेशन वज्र प्रहार' के तहत बारां पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए छीपाबड़ौद क्षेत्र के कुख्यात तस्कर बीरम लोधा की अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों को फ्रीज कर दिया है. पुलिस के अनुसार फ्रीज की गई संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 3 करोड़ 92 लाख 81 हजार 111 रुपए आंका गया है. पुलिस जांच में सामने आया कि बीरम लोधा ने मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धनराशि से विभिन्न चल-अचल संपत्तियां खरीदी थीं. इसी के आधार पर कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया.

कार्रवाई के तहत तस्कर के 2 आवासीय मकान, 5 भूखंड (प्लॉट), 2 कारें और 1 मोटरसाइकिल को जब्त कर फ्रीज किया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. बारां पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है. पुलिस का कहना है कि अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर उन्हें जब्त करने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी, ताकि अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त किया जा सके.