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ऑपरेशन वज्र प्रहार: बारां में NDPS तस्करों की 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त

छबड़ा निवासी कुख्यात तस्कर बल्लू सांसी और विशाल सांसी की चल एवं अचल संपत्तियां जब्त की गई.बारां में पहली बार ऐसी कार्रवाई.

Assets of NDPS Traffickers Seized in Baran
बारां में NDPS तस्करों की संपत्ति जब्त (ETV Bharat Baran)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 27, 2026 at 6:44 PM IST

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बारां: जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान ‘ऑपरेशन वज्र प्रहार’ के तहत पुलिस ने ड्रग तस्करों की अवैध संपत्तियों पर शिकंजा कसा. इस अभियान में छबड़ा निवासी कुख्यात तस्कर बल्लू सांसी और विशाल सांसी की 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियां जब्त किया गया.

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासू ने बताया कि जब्त संपत्तियों में जमीन, मकान और अन्य मूल्यवान संसाधन शामिल हैं. इन्हें तस्करों ने ड्रग्स के अवैध धंधे से कमाई राशि से खरीदा था. पुलिस की कार्रवाई को ‘आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक’ के रूप में देखा जा रहा है. इसका उद्देश्य मादक पदार्थ तस्करों की आर्थिक कमर तोड़ना है. यह कार्रवाई नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट की धारा 68F के तहत की गई है.उन संपत्तियों को जब्त किया जाता है, जो अवैध मादक पदार्थों के कारोबार से अर्जित की गई हों.

बारां एसपी अभिषेक अंदासू बोले... (ETV Bharat Baran)

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बारां में पहली बार : पुलिस के अनुसार, ऐसी सख्त कार्रवाइयों से न केवल अवैध कारोबार पर अंकुश लगेगा, बल्कि समाज में सशक्त संदेश जाएगा कि अपराध से अर्जित संपत्ति सुरक्षित नहीं है. उन्होंने ड्रग माफिया को कड़ा संदेश देते हुए कहा, आगे भी जिले में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी. पहली बार बारां में ऐसी कार्रवाई होने से स्थानीय स्तर पर लोगों ने पुलिस की पहल का स्वागत किया. उम्मीद जताई है कि इससे क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगेगी.

सहयोगियों पर भी वार: एसपी ने कहा कि हम न केवल मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे बल्कि उनके और उनके सहयोगियों की अवैध आय से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ भविष्य में भी इस प्रकार की प्रभावी कुर्की करवाएंगे. मादक पदार्थ तस्करों की ओर से अवैध आय से अर्जित चल,अचल संपत्तियों के विरुद्ध भविष्य में इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी. कार्रवाई में छबड़ा थाना अधिकारी राजेश कुमार खटाना, पुलिस निरीक्षक विनोद कुमार आदि की सक्रिय भूमिका रही.

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पुलिस का तस्करों को कड़ा संदेश
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