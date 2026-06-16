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Operation Trinetra : 60 लाख से अधिक रुपये की MDMA पाउडर पकड़ा, चार तस्कर गिरफ्तार

चित्तौड़गढ़ पुलिस एवं जिला विशेष टीम की बड़ी कार्रवाई. 350 ग्राम अवैध एमडीएमए पाउडर पकड़ा.

Chittorgarh SP Office
चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 16, 2026 at 3:34 PM IST

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चित्तौड़गढ़: ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत चंदेरिया थाना पुलिस एवं जिला विशेष टीम (डीएसटी) ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 350 ग्राम अवैध एमडीएमए (मौली) पाउडर बरामद किया है. चार आरोपियों को गिरफ्तार कर तस्करी में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है. पकड़ी गई एमडीएमए (मौली) पाउडर का अंतरराष्ट्रीय अनुमानित मूल्य 60 लाख रुपये से ज्यादा बताया है.

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कार्रवाई की गई है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकुल शर्मा के निर्देशन व डीएसपी चित्तौड़गढ़ ग्रामीण दिनेश सुखवाल के सुपरविजन में चंदेरिया थानाधिकारी मोतीराम मय जाब्ता एवं डीएसटी की संयुक्त टीम का गठन किया गया.

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टीम ने मंगलवार को नई आबादी बोदियाना में जाहिद खान के किराए के मकान में दबिश दी. यहां से आरोपी आसिफ खान, जाहिद खान, फिरोज खान एवं जाहिद हुसैन के कब्जे से अवैध एमडीएमए (मौली) पाउडर पकड़ा. इसका कुल वजन 350 ग्राम मय प्लास्टिक की थैली के जब्त की. वहीं, तस्करी में प्रयुक्त बाइक को नियमानुसार जब्त किया है.

मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर चंदेरिया थाने पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है. मामले में पुलिस ने चंदेरिया थाना अंतर्गत नई आबादी बोदियाना निवासी आसिफ खान पुत्र अशरफ खान पठान, निम्बाहेड़ा कोतवाली थाने के घटेराहाल नई आबादी बोदियाना निवासी जाहिद खान पुत्र मुनीर खान पठान, राजसमन्द जिले के रेलमगरा निवासी फिरोज मोहम्मद पुत्र लतीफ मोहम्मद मंसूरी तथा जाहिद हुसैन पुत्र मुस्ताक खां मेव को गिरफ्तार किया.

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