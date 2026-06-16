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Operation Trinetra : 60 लाख से अधिक रुपये की MDMA पाउडर पकड़ा, चार तस्कर गिरफ्तार

चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय ( ETV Bharat File Photo )