Operation Trinetra : चित्तौड़गढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6.5 करोड़ से अधिक का डोडा चूरा पकड़ा
उदयपुर रेंज में चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत गंगरार थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई. 46 क्विंटल से अधिक डोडा चूरा पकड़ा...
Published : May 25, 2026 at 8:12 PM IST
चित्तौड़गढ़: राजस्थान में गंगरार पुलिस थाने की टीम ने एक कंटेनर से 46 क्विंटल 25 किलो 810 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद किया है. एनएच-48 पर संदिग्ध कंटेनर की तलाशी के दौरान मुरमुरे के कट्टों की आड़ में छुपाकर रखा गया भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किया गया. पुलिस ने डोडा चूरा परिवहन में प्रयुक्त कंटेनर को भी जब्त कर प्रकरण दर्ज किया है, जबकि चालक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है.
पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह यादव ने बताया कि गंगरार के कार्यवाहक थानाधिकारी आजाद पटेल के नेतृत्व में सोमवार को पुलिस थाना गंगरार की टीम ने एनएच 48 पर एक संदिग्ध कंटेनर को डिटेन कर तलाशी ली. तलाशी के दौरान कंटेनर के अंदर उपर की तरफ मुरमुरे (चावल की फुल्ली) के कट्टे भरे हुए थे. पुलिस की टीम ने गहनता से जांच करने पर मुरमुरे की आड़ में पीछे रखे 231 प्लास्टिक के कट्टे बरामद हुए.
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पुलिस ने इनका वजन करवाया तो 46 क्विंटल 25 किलोग्राम 810 ग्राम निकला. कंटेनर का चालक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया. जब्द अवैध डोडा चूरा एवं कंटेनर को नियमानुसार जब्त किया और पुलिस थाना गंगरार पर प्रकरण दर्ज किया गया है. डोडा चूरा का परिवहन करने वाले चालक एवं अन्य संलिप्त व्यक्तियों के बारे में तलाश एवं अनुसंधान जारी है. उक्त कार्रवाई चितौडगढ़ जिले की गत वर्षों में बड़ी कार्रवाई है.
पुलिस अधीक्षक ने आमजन से अपील की है कि मादक पदार्थ तस्करी अथवा किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तुरंत निकटतम पुलिस थाना, कंट्रोल रूम अथवा नार्को टिप हेल्पलाइन नंबर पर सूचित करें. पकड़े गए डोडा चूरा का अनुमानित मूल्य साढ़े छह करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है.