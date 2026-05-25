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Operation Trinetra : चित्तौड़गढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6.5 करोड़ से अधिक का डोडा चूरा पकड़ा

गंगरार थाना पुलिस की टीम डोडा चूरा के कट्टों के साथ ( Source : Chittorgarh Police )