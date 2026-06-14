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ऑपरेशन त्रिनेत्र: कार से 228 किलो 520 ग्राम डोडा चूरा बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार

नाकाबंदी पर कार को रूकने का इशारा किया, लेकिन चालक वाहन को तेज गति से भगाने लगा.

Chittorgarh Superintendent of Police Office
चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 14, 2026 at 6:41 PM IST

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चित्तौड़गढ़: ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत सदर निम्बाहेड़ा थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक ब्रेजा कार से 228 किलो 520 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया है. तस्करी में प्रयुक्त ब्रेजा कार को जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. नाकाबंदी तोड़ कर भागी कार को पंचर कर के रोका था. बाद में कार आगे जाकर पलट गई.

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्रसिंह ने बताया कि जिले में ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया जा रहा है. इसमें निंबाहेड़ा सदर थानाधिकारी संजय शर्मा मय टीम ने बिनोता माईंस एरिया में नाकाबंदी की. इस दौरान बसेड़ा-गजपुरा की तरफ से एक सिल्वर कलर की ब्रेजा कार आती हुई नजर आई. इसे हाथ का ईशारा देकर रूकवाना चाहा, तो चालक कार को तेज गति से भगाने लगा. इस पर एएसआई सुन्दरपाल ने स्टोप स्टिक लगा कार का टायर पंचर कर दिया. इसके बावजूद भी चालक कार को लगातार तेज गति से भगाता रहा. इससे कार असंतुलित होकर कार कुछ दूरी पर आगे पहाड़ियों व पत्थरों से टकरा कर पलटी खाकर गिर गई.

पढ़ें: चित्तौड़गढ़: पुलिस ने पकड़ा 1.5 करोड़ का अवैध डोडा चूरा, नाकाबंदी देख जंगल में भागा तस्कर

इस पर पुलिस ने कार की जांच की, तो इसमें 12 कट्टों में 228 किलो 520 ग्राम डोडा चूरा मिला. इस पर डोडा चूरा और कार को जब्त कर चालक देवेन्द्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब डोडा चूरा की तस्करी से जुड़े गिरोह के खुलासे में जुटी है. पुलिस ने मामले में तस्करी के आरोपित ढोरिया गांव निवासी देवेन्द्र पुत्र चान्दमल शर्मा को पकड़ा, जिससे पूछताछ जारी है. मौके पर सदर थानाधिकारी संजय शर्मा, एएसआई सुन्दरपाल, प्रहलादसिंह, कांस्टेबल श्यामलाल, दयाराम, जीवनलाल, ओपीलाराम व सुरेश कुमार की टीम ने नाकाबंदी की.

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POPPY HUSK RECOVERED FROM CAR
SMUGGLING ACCUSED ARRESTED
ACTION AGAINST DRUG SMUGGLERS
DRUGS SMUGGLING IN CHITTORGARH
DODA SAWDUST SEIZED IN CHITTORGARH

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