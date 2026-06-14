ETV Bharat / state

ऑपरेशन त्रिनेत्र: कार से 228 किलो 520 ग्राम डोडा चूरा बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार

चित्तौड़गढ़: ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत सदर निम्बाहेड़ा थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक ब्रेजा कार से 228 किलो 520 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया है. तस्करी में प्रयुक्त ब्रेजा कार को जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. नाकाबंदी तोड़ कर भागी कार को पंचर कर के रोका था. बाद में कार आगे जाकर पलट गई.

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्रसिंह ने बताया कि जिले में ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया जा रहा है. इसमें निंबाहेड़ा सदर थानाधिकारी संजय शर्मा मय टीम ने बिनोता माईंस एरिया में नाकाबंदी की. इस दौरान बसेड़ा-गजपुरा की तरफ से एक सिल्वर कलर की ब्रेजा कार आती हुई नजर आई. इसे हाथ का ईशारा देकर रूकवाना चाहा, तो चालक कार को तेज गति से भगाने लगा. इस पर एएसआई सुन्दरपाल ने स्टोप स्टिक लगा कार का टायर पंचर कर दिया. इसके बावजूद भी चालक कार को लगातार तेज गति से भगाता रहा. इससे कार असंतुलित होकर कार कुछ दूरी पर आगे पहाड़ियों व पत्थरों से टकरा कर पलटी खाकर गिर गई.