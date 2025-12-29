ETV Bharat / state

बनारस में ऑपरेशन टॉर्च; पुलिस जुटा रही बाहरी कारीगरों और कामगारों की जानकारी

वाराणसी के बाजार, सराफा मार्केट, मंदिरों में काम करने वाले लोगों के सत्यापन में पुलिस टीम जुट गई है.

वाराणसी में ऑपरेशन टार्च.
वाराणसी में ऑपरेशन टार्च. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 29, 2025 at 12:59 PM IST

वाराणसी : उत्तर प्रदेश में इन दिनों ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत भारत के बाहर से आकर बसे लोगों की तलाश और वेरिफिकेशन किया जा रहा है. खास तौर पर बांग्लादेश और बंगाल बॉर्डर से घुसकर यूपी में झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने वालों को तलाशा जा रहा है. इसी कड़ी में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में भी अभियान शुरू किया गया है.

जानकारी देते एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी. (Video Credit : ETV Bharat)

एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी का कहना है कि सेंसिटिव शहर है. यहां पर पर्यटकों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है. इसे दृष्टिगत रखते हुए निगरानी बढ़ाई जा रही है. बनारस में पूर्वांचल की सबसे बड़ी सराफा मंडियां भी हैं. जिसमें काम करने वाले कारीगर बांग्लादेश और बंगाल के बॉर्डर वाले हिस्से से यूपी में आकर लंबे वक्त से रह रहे हैं. इनका वेरिफिकेशन आज तक नहीं हुआ था. ऐसे में अब पुलिस नए सिरे से बनारस की सराफा मंडी गल्ला मंडी और मंदिरों में काम करने वाले मजदूरों, कारीगरों की पूरी लिस्ट तैयार कर रही है.

एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी के मुताबिक व्यापारियों के साथ बैठक में चौक क्षेत्र, विश्वनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर, राजा दरवाजा, ठठेरी बाजार, नारियल बाजार, रेशम कटरा और कोदई चौकी जैसे इलाकों में रहने वाले बाहरी लोगों के सत्यापन की बात उठी थी. इसके अलावा सराफा मंडी में काम करने वाले कारीगरों व कामगारों के वेरिफिकेशन पर सहमति बनी. व्यापारियों से कारीगरों की सूची लेने के बाद सत्यापन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

एसीपी के मुताबिक कई इलाकों में रहने वाले बाहरी व्यक्तियों के पास कोई पुख्ता रिकॉर्ड नहीं मिला है. ऐसे में बांग्लादेश के निवासियों की निगरानी और उनकी तलाश के लिए यह प्रक्रिया बेहद अहम है. अब तक झुग्गी झोपड़ियां और रेलवे लाइन के आसपास रहने वाले लोगों की ही जांच पड़ताल हो रही थी. फिलवक्त सराफा प्रतिष्ठानों, मंदिरों में रहने वालों का भी रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है. आवश्यक कागजात न उपलब्ध कराने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

