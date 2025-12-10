यूपी में 'ऑपरेशन टॉर्च' अभियान; सहारनपुर में पुलिस ने चेक किये दस्तावेज, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों से की पूछताछ
एसएसपी आशीष तिवारी ने बताया कि आने वाले दिनों में कैंपेन को और तेज किया जाएगा.
सहारनपुर : यूपी में अवैध घुसपैठ के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार ने कमर कस ली है. सीएम योगी के निर्देश पर सहारनपुर पुलिस ने मंगलवार की रात को जिले में "ऑपरेशन टॉर्च" अभियान चलाया. यह अभियान मुख्य रूप से सड़क किनारे की झुग्गी-झोपड़ियों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों और दूसरे अस्थायी घरों पर फोकस था.
एसएसपी आशीष तिवारी ने बताया कि सभी मकान मालिकों और स्थानीय लोगों को किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने पर तुरंत संबंधित पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करनी होगी. कैंपेन की पहली ही रात कई ऐसे लोगों की पहचान की गई, जिनके डॉक्यूमेंट्स अधूरे थे और उन्हें तुरंत वेरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए गए. आने वाले दिनों में इस कैंपेन को और तेज किया जाएगा. उन्होंने अपील की है कि कहीं भी कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तत्काल डायल 112 पर सूचना दें.
दरअसल, पिछले कुछ दिनों में जिले में बाहरी लोगों की आवाजाही बढ़ने के कारण, झुग्गियों, खाली प्लॉटों और पब्लिक जगहों पर अस्थायी रूप से रह रहे कई लोगों की पहचान साफ नहीं हो पा रही थी. इसको लेकर प्रशासन ने चिंता जताई थी. जिसके बाद मंगलवार को पुलिस ने देर रात सरप्राइज चेकिंग ऑपरेशन करने की स्ट्रेटजी बनाई. कैंपेन के दौरान पुलिस की टीमें टॉर्च की रोशनी में देर रात झुग्गियों में गई और जांच की.
पुलिस टीमों ने सभी रहने वालों के डॉक्यूमेंट्स, जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, रहने का प्रूफ और मोबाइल नंबर अच्छी तरह से चेक किए. कई जगहों पर पुलिस ने परिवारों से उनके आने की तारीख, नौकरी के सोर्स और पिछले घरों के बारे में विस्तार से पूछताछ भी की. जिले में एक महीने तक चले किराएदार वेरिफिकेशन कैंपेन के बाद पुलिस ने अब झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों, फुटपाथ पर रहने वाले परिवारों और दिहाड़ी मजदूरों की जांच तेज कर दी है.
