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ऑपरेशन तलाश: 39 गुमशुदा लोगों को रायपुर पुलिस ने खोजकर परिजनों से मिलवाया

ऑपरेशन तलाश रायुपर ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: सेंट्रल जोन डीसीपी तारकेश्वर पटेल के निर्देश पर सेंट्रल जोन के थाना क्षेत्र अंतर्गत गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश के लिए अभियान के रूप में कार्यवाही की गई. एडिशनल डीसीपी विवेक शुक्ला के मार्गदर्शन में विभिन्न थानों की पुलिस टीमों द्वारा लगातार पतासाजी और समन्वय बनाकर ढूंढने का काम किया गया. 30 अक्टूबर 2026 की स्थिति में कुल 50 गुमशुदा व्यक्तियों में से पुलिस ने 39 लापता व्यक्तियों को खोजकर उनके परिजनों से मिलवाया. शेष 11 व्यक्तियों की भी तलाश पुलिस कर रही है.

पूर्व में गुमशुदगी के इन मामलों को एक साथ कई लोगों के अपहरण की घटनाओं के रूप में प्रस्तुत करने वाली भ्रामक जानकारी भी सामने आई थी. इस संबंध में रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा पहले भी अपील जारी कर स्थिति स्पष्ट की गई थी कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 22 मई 2026 के बाद प्राप्त गुमशुदगी की सूचनाओं पर भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर तलाश एवं जांच की कार्यवाही की जा रही है. जिन सूचनाओं पर पूर्व में गुम इंसान प्रकरण दर्ज किया जाता था. उनमें अब एफआईआर दर्ज करना निर्धारित प्रक्रिया का हिस्सा है. एफआईआर दर्ज होने मात्र से अपहरण अथवा अन्य अपराध घटित होना प्रमाणित नहीं होता.