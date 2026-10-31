ऑपरेशन तलाश: 39 गुमशुदा लोगों को रायपुर पुलिस ने खोजकर परिजनों से मिलवाया
रायपुर पुलिस ने 30 अक्टूबर की स्थिति में 50 में से 39 को ढूंढ निकाला. बाकी की तलाश कर रही है. रितेश तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 31, 2026 at 12:35 PM IST
रायपुर: सेंट्रल जोन डीसीपी तारकेश्वर पटेल के निर्देश पर सेंट्रल जोन के थाना क्षेत्र अंतर्गत गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश के लिए अभियान के रूप में कार्यवाही की गई. एडिशनल डीसीपी विवेक शुक्ला के मार्गदर्शन में विभिन्न थानों की पुलिस टीमों द्वारा लगातार पतासाजी और समन्वय बनाकर ढूंढने का काम किया गया. 30 अक्टूबर 2026 की स्थिति में कुल 50 गुमशुदा व्यक्तियों में से पुलिस ने 39 लापता व्यक्तियों को खोजकर उनके परिजनों से मिलवाया. शेष 11 व्यक्तियों की भी तलाश पुलिस कर रही है.
पूर्व में गुमशुदगी के इन मामलों को एक साथ कई लोगों के अपहरण की घटनाओं के रूप में प्रस्तुत करने वाली भ्रामक जानकारी भी सामने आई थी. इस संबंध में रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा पहले भी अपील जारी कर स्थिति स्पष्ट की गई थी कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 22 मई 2026 के बाद प्राप्त गुमशुदगी की सूचनाओं पर भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर तलाश एवं जांच की कार्यवाही की जा रही है. जिन सूचनाओं पर पूर्व में गुम इंसान प्रकरण दर्ज किया जाता था. उनमें अब एफआईआर दर्ज करना निर्धारित प्रक्रिया का हिस्सा है. एफआईआर दर्ज होने मात्र से अपहरण अथवा अन्य अपराध घटित होना प्रमाणित नहीं होता.
50 गुमशुदा में 39 मिले
थाना कोतवाली में दर्ज 5 मामलों में 4, थाना गोलबाजार में 4 मामलों में 3, थाना मौदहापारा में 12 मामलों में 11, थाना गंज में 7 मामलों में 4, थाना सिविल लाइन में 10 मामलों में 6, थाना तेलीबांधा में 8 मामलों में 7 और थाना देवेंद्र नगर में दर्ज सभी 4 मामलों में लापता व्यक्तियों को खोजकर परिजनों से मिलवाया गया है. इस प्रकार कुल 50 मामलों में गुमशुदा व्यक्तियों में से 39 व्यक्ति मिल चुके हैं.
घर छोड़ने के सबके अलग अलग कारण
अब तक मिल चुके व्यक्तियों से पूछताछ एवं मामलों की जांच में उनके लापता होने के अलग-अलग व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कारण सामने आए हैं. इनमें काम की तलाश में बाहर चले जाना, परिवार से नाराज होकर घर छोड़ना, मानसिक अस्वस्थता के कारण परिवार से बिछड़ जाना, प्रेम संबंध के चलते घर से चले जाना और विवाह कर लेना जैसी परिस्थितियां भी शामिल हैं. कुछ व्यक्ति नवरात्रि के दौरान परिजनों को बिना बताए डोंगरगढ़ दर्शन के लिए चले गए थे. जिनके परिजन ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी.
बाकी की तलाश जारी
मिल चुके सभी 39 व्यक्तियों के कथन एवं अब तक की जांच में किसी के साथ अपराध अथवा किसी प्रकार का अनिष्ट घटित होना नहीं पाया गया है. बाकी बचे लापता व्यक्तियों की तलाश रायपुर पुलिस कर रही है. उनके परिजनों से संपर्क रखते हुए पतासाजी जारी है.