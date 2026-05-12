ऑपरेशन नसबंदी या श्वान संस्कार महोत्सव, जगदलपुर में कुत्तों की आरती उतारते नजर आए महापौर
कुत्तों को पकड़ने से पहले उनको तिलक लगाया गया, आरती उतारी गई फिर पूरे सम्मान के साथ नसबंदी केंद्र भेजा गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 12, 2026 at 8:25 PM IST
रायपुर: बस्तर संभाग के जगदलपुर में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक कम और नगर निगम का श्वान प्रेम ज्यादा चर्चाओं में है. शहर में डॉग बाइट की घटनाओं के बीच निगम ने नसबंदी अभियान तो शुरू किया, लेकिन अंदाज़ ऐसा रखा कि लोग समझ ही नहीं पाए, यह सरकारी अभियान है, धार्मिक अनुष्ठान है या फिर हाई-वोल्टेज पीआर शो. दरअसल, महाराणा प्रताप वार्ड में कुत्तों को पकड़ने से पहले उनके माथे पर तिलक लगाया गया, आरती उतारी गई और फिर पूरे सम्मान के साथ नसबंदी केंद्र भेजा गया.
कुत्ते बने सरकारी मेहमान, महापौर ने उतारी आरती
जगदलपुर नगर निगम के अभियान में नजारा बिल्कुल फिल्मी था, आम दिनों में जिन आवारा कुत्तों को देखकर लोग रास्ता बदल लेते हैं, उन्हीं कुत्तों का निगम ने ऐसा स्वागत किया जैसे किसी मंत्री का दौरा हो. महापौर संजय पाण्डेय पूजा की थाली लेकर खड़े थे, पहले रोली-चंदन का तिलक, फिर धूप-दीप से आरती और उसके बाद नसबंदी प्रक्रिया, बेचारे कुत्ते भी शायद सोच रहे होंगे, कल तक डंडा लेकर दौड़ाने वाले आज इतना प्यार क्यों लुटा रहे हैं.
निगम का कहना है कि यह पूरा अभियान रेबीज और डॉग बाइट की घटनाओं को रोकने के लिए चलाया जा रहा. मकसद सही है, लेकिन तरीका ऐसा कि पूरा अभियान डॉग कंट्रोल से ज्यादा इवेंट मैनेजमेंट लगने लगा.
संवेदनशीलता या कैमरे के लिए श्वान-भक्ति
नगर निगम ने अभियान में पशु प्रेमियों और विशेष टीम को भी शामिल किया, ताकि कुत्तों के साथ किसी तरह की बेरहमी न हो, यह कदम सराहनीय माना जा सकता है, लेकिन सवाल वहीं खड़ा है, क्या संवेदनशीलता दिखाने के लिए धार्मिक तामझाम जरूरी था. आयोजन को देखकर लगा मानो महापौर संजय पाण्डेय ने इस पूरे अभियान को जनहित से ज्यादा जनसंपर्क का माध्यम बना दिया. आज के दौर में काम बोले या न बोले, कैमरा जरूर बोलता है. हकीकत यह है कि शहर में आवारा कुत्तों की समस्या गंभीर है, लोग रात में निकलने से डरते हैं. बच्चों और बुजुर्गों पर हमले की घटनाएं सामने आती रहती हैं.
सुर्खियों में आ गया अभियान
इस पूरे अभियान में नसबंदी पीछे छूट गई और श्वान आरती सुर्खियों में आ गई. जगदलपुर नगर निगम ने यह साबित कर दिया कि अगर आपके पास क्रिएटिविटी, कैमरा और थोड़ा सा धार्मिक तड़का हो, तो नसबंदी जैसे गंभीर अभियान को भी महोत्सव में बदला जा सकता है.
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