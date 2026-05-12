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ऑपरेशन नसबंदी या श्वान संस्कार महोत्सव, जगदलपुर में कुत्तों की आरती उतारते नजर आए महापौर

रायपुर: बस्तर संभाग के जगदलपुर में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक कम और नगर निगम का श्वान प्रेम ज्यादा चर्चाओं में है. शहर में डॉग बाइट की घटनाओं के बीच निगम ने नसबंदी अभियान तो शुरू किया, लेकिन अंदाज़ ऐसा रखा कि लोग समझ ही नहीं पाए, यह सरकारी अभियान है, धार्मिक अनुष्ठान है या फिर हाई-वोल्टेज पीआर शो. दरअसल, महाराणा प्रताप वार्ड में कुत्तों को पकड़ने से पहले उनके माथे पर तिलक लगाया गया, आरती उतारी गई और फिर पूरे सम्मान के साथ नसबंदी केंद्र भेजा गया.





कुत्ते बने सरकारी मेहमान, महापौर ने उतारी आरती

जगदलपुर नगर निगम के अभियान में नजारा बिल्कुल फिल्मी था, आम दिनों में जिन आवारा कुत्तों को देखकर लोग रास्ता बदल लेते हैं, उन्हीं कुत्तों का निगम ने ऐसा स्वागत किया जैसे किसी मंत्री का दौरा हो. महापौर संजय पाण्डेय पूजा की थाली लेकर खड़े थे, पहले रोली-चंदन का तिलक, फिर धूप-दीप से आरती और उसके बाद नसबंदी प्रक्रिया, बेचारे कुत्ते भी शायद सोच रहे होंगे, कल तक डंडा लेकर दौड़ाने वाले आज इतना प्यार क्यों लुटा रहे हैं.

निगम का कहना है कि यह पूरा अभियान रेबीज और डॉग बाइट की घटनाओं को रोकने के लिए चलाया जा रहा. मकसद सही है, लेकिन तरीका ऐसा कि पूरा अभियान डॉग कंट्रोल से ज्यादा इवेंट मैनेजमेंट लगने लगा.