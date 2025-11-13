ETV Bharat / state

ऑपेरशन स्क्वॉयर पिरामिड: ATS की बड़ी कार्रवाई, फर्जी 'एक्स आर्मी' बनकर नौकरी करने वाले 4 और गिरफ्तार

अब इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए एटीएस ने चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आईजी (एटीएस) विकास कुमार ने बताया, ऑपेरशन स्क्वॉयर पिरामिड के तहत अब बदनौर निवासी अजय कुमार, जहाजपुर निवासी रामेश्वरलाल मीणा, बामला (बारां) निवासी मुकुट बिहारी गौड़ और बूंदी निवासी मोहनलाल कुमावत को गिरफ्तार किया है.

जयपुर : भारतीय खाद्य निगम राजस्थान में पूर्व सैन्यकर्मियों के फर्जी दस्तावेजों के जरिए सुरक्षा गार्डों की नौकरी हासिल करने के मामले में राजस्थान एटीएस की कार्रवाई जारी है. राजस्थान एटीएस के आईजी विकास कुमार के नेतृत्व में 'ऑपरेशन स्क्वायर पिरामिड' चलाकर इस मामले का पिछले दिनों खुलासा किया गया था. उस समय एटीएस ने 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

फर्जी दस्तावेज बनाकर किया गया खेल : उन्होंने बताया कि भारत सरकार की ओर से पूर्व सैनिकों के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों में गार्ड की नौकरी के लिए 90 फीसदी कोटा निर्धारित किया है. जहां निजी सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा सत्यापन, प्रशिक्षण और गारंटी के आधार पर नौकरी दी जाती है. भारतीय खाद्य निगम में भी निजी सुरक्षा एजेंसियों के जरिए पूर्व सैनिकों को सुरक्षा गार्ड के रूप में नौकरी दी जाती है. इस प्रक्रिया में गड़बड़ी कर पूर्व सैनिकों के पहचान पत्र, पेंशन पीपीओ, कैंटीन कार्ड, डिस्चार्ज प्रमाण पत्र जैसे फर्जी दस्तावेज बनाकर ऐसे लोगों को गार्ड की नौकरी दी गई. जो सैनिक नहीं रहे.

गिरोह से जुड़े लोगों पर भी कसेगा शिकंजा : फर्जी दस्तावेजों से नौकरी दिलवाने की एवज में संगठित गिरोह द्वारा कमीशन लेकर धांधली की गई. एटीएस ने इस मामले का खुलासा कर पहले 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. अब इस मामले में चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. उनका कहना है कि मामले में आगे जांच और अनुसंधान जारी है. संगठित गिरोह से जुड़े लोगों पर भी आगामी दिनों में शिकंजा कसा जाएगा.