ETV Bharat / state

ऑपेरशन स्क्वॉयर पिरामिड: ATS की बड़ी कार्रवाई, फर्जी 'एक्स आर्मी' बनकर नौकरी करने वाले 4 और गिरफ्तार

एटीएस ने किया था भारतीय खाद्य निगम में फर्जी दस्तावेजों से गार्ड की नौकरी हासिल करने का खुलासा.

एटीएस की गिरफ्त में चार आरोपी.
एटीएस की गिरफ्त में चार आरोपी. (फोटो सोर्स- राजस्थान एटीएस)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 13, 2025 at 9:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : भारतीय खाद्य निगम राजस्थान में पूर्व सैन्यकर्मियों के फर्जी दस्तावेजों के जरिए सुरक्षा गार्डों की नौकरी हासिल करने के मामले में राजस्थान एटीएस की कार्रवाई जारी है. राजस्थान एटीएस के आईजी विकास कुमार के नेतृत्व में 'ऑपरेशन स्क्वायर पिरामिड' चलाकर इस मामले का पिछले दिनों खुलासा किया गया था. उस समय एटीएस ने 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

अब इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए एटीएस ने चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आईजी (एटीएस) विकास कुमार ने बताया, ऑपेरशन स्क्वॉयर पिरामिड के तहत अब बदनौर निवासी अजय कुमार, जहाजपुर निवासी रामेश्वरलाल मीणा, बामला (बारां) निवासी मुकुट बिहारी गौड़ और बूंदी निवासी मोहनलाल कुमावत को गिरफ्तार किया है.

इसे भी पढ़ें: फर्जी पूर्व सैनिक बनकर एफसीआई में नौकरी, एटीएस ने 28 आरोपी दबोचे

फर्जी दस्तावेज बनाकर किया गया खेल : उन्होंने बताया कि भारत सरकार की ओर से पूर्व सैनिकों के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों में गार्ड की नौकरी के लिए 90 फीसदी कोटा निर्धारित किया है. जहां निजी सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा सत्यापन, प्रशिक्षण और गारंटी के आधार पर नौकरी दी जाती है. भारतीय खाद्य निगम में भी निजी सुरक्षा एजेंसियों के जरिए पूर्व सैनिकों को सुरक्षा गार्ड के रूप में नौकरी दी जाती है. इस प्रक्रिया में गड़बड़ी कर पूर्व सैनिकों के पहचान पत्र, पेंशन पीपीओ, कैंटीन कार्ड, डिस्चार्ज प्रमाण पत्र जैसे फर्जी दस्तावेज बनाकर ऐसे लोगों को गार्ड की नौकरी दी गई. जो सैनिक नहीं रहे.

गिरोह से जुड़े लोगों पर भी कसेगा शिकंजा : फर्जी दस्तावेजों से नौकरी दिलवाने की एवज में संगठित गिरोह द्वारा कमीशन लेकर धांधली की गई. एटीएस ने इस मामले का खुलासा कर पहले 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. अब इस मामले में चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. उनका कहना है कि मामले में आगे जांच और अनुसंधान जारी है. संगठित गिरोह से जुड़े लोगों पर भी आगामी दिनों में शिकंजा कसा जाएगा.

TAGGED:

RAJASTHAN ATS
FOOD CORPORATION OF INDIA
SECURITY GUARD RECRUITMENT FRAUD
OPERATION SQUARE PYRAMID
FCI SECURITY SCAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'जेब में पैसे होते हैं तभी...' एक ताने ने शौक को बनाया जुनून, पढ़िए मोतीलाल मोहता की कहानी

रातों-रात बदला टीम इंडिया की जर्सी का कलर, देखिए नए रंग में कैसे लगे भारतीय खिलाड़ी

राजस्थान में COPD के कारण सबसे अधिक मौतें, प्रदूषण से औसत आयु घट रही

पेट के कैंसर की पहली स्टेज में शरीर देने लगता है ये गंभीर संकेत, जानें समय पर पता लगाना क्यों है जरूरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.