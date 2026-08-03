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मां दंतेश्वरी धाम से 'ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र' की शुरुआत, बस्तर की बेटियों ने जवानों के नाम भेजीं राखियां

दंतेवाड़ा से शुरू हुआ 'ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र', छात्राओं और महिलाओं ने भेजे संदेश, सैनिकों के प्रति सम्मान, गर्व और आभार जताया

Operation Sipahi Raksha Sutra
मां दंतेश्वरी धाम से 'ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र' की शुरुआत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 3, 2026 at 7:50 PM IST

3 Min Read
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दंतेवाड़ा: रक्षाबंधन से पहले दंतेवाड़ा के मां दंतेश्वरी मंदिर परिसर में सोमवार को 'ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र' कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में बस्तर की बहनों ने देश की सीमाओं पर तैनात भारतीय सैनिकों के लिए राखियां, तिलक, बस्तर की पवित्र मिट्टी और शुभकामना संदेश भेजे.

छात्राओं और महिलाओं ने भेजे संदेश, सैनिकों के प्रति सम्मान, गर्व और आभार जताया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हाथों से लिखे पत्रों में दिखा सम्मान और स्नेह

कार्यक्रम में महिलाओं, छात्राओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. बहनों ने अपने हाथों से भावनात्मक पत्र लिखकर सैनिकों के प्रति सम्मान, गर्व और आभार व्यक्त किया. राखियों के साथ भेजी गई बस्तर की मिट्टी मातृभूमि और संस्कृति के प्रति प्रेम का प्रतीक बनी.

जनप्रतिनिधियों की रही मौजूदगी

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की अध्यक्ष शालिनी गुप्ता, विधायक चैतराम अटामी, भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष रमशीला नाग, नगर पालिका अध्यक्ष पायल गुप्ता सहित कई जनप्रतिनिधि और महिला मोर्चा की पदाधिकारी मौजूद रहीं.

सैनिकों के सम्मान का दिया संदेश

वक्ताओं ने कहा कि देश की सुरक्षा में लगे सैनिकों का त्याग और बलिदान हर भारतीय के लिए प्रेरणा है. उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई-बहन का त्योहार नहीं, बल्कि समाज और सुरक्षा बलों के बीच विश्वास और सम्मान का भी प्रतीक है. ऐसे कार्यक्रम सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हैं.

पूरे बस्तर से भेजी जाएंगी राखियां

पूर्व सैनिक महेंद्र प्रताप सिंह राणा ने बताया कि हर साल की तरह इस वर्ष भी 'ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र' अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत बस्तर संभाग की बहनें सैनिकों के लिए राखियां, तिलक, बस्तर की मिट्टी और अपने हाथों से लिखे संदेश भेज रही हैं. कई बहनों ने अपने मोबाइल नंबर भी पत्रों में लिखे हैं ताकि सैनिक राखी मिलने के बाद उन्हें शुभकामनाएं दे सकें.

इन सभी राखियों और संदेशों को लेकर एक विशेष 'रक्षा सूत्र रथ' तैयार किया गया है. यह रथ सड़क मार्ग से कई जिलों से गुजरते हुए देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगा, जहां से इन्हें सीमा पर तैनात सैनिकों तक पहुंचाया जाएगा- महेंद्र प्रताप सिंह राणा , पूर्व सैनिक

Operation Sipahi Raksha Sutra
दंतेवाड़ा से शुरू हुआ ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई राज्यों से होते हुए दिल्ली पहुंचेगा रक्षा सूत्र रथ

महेंद्र प्रताप सिंह राणा ने बताया कि यह यात्रा मां दंतेश्वरी शक्तिपीठ से शुरू हुई है. रक्षा सूत्र रथ दंतेवाड़ा से जगदलपुर, कोंडागांव, कांकेर, राजिम, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, बेमेतरा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, रांची और अयोध्या होते हुए दिल्ली पहुंचेगा. रास्ते में विभिन्न जिलों की बहनें भी इस अभियान से जुड़ेंगी.

देश की एकता के लिए की गई प्रार्थना

कार्यक्रम के अंत में सभी लोगों ने देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए प्रार्थना की. भारत माता की जय और वंदे मातरम् के नारों के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ. यह अभियान सैनिकों के प्रति बस्तर की बेटियों के प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता का संदेश लेकर आगे बढ़ रहा है.

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