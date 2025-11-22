ETV Bharat / state

आरोपियों ने दुकान के बाहर लिखवाया, 'धनवान बनना इतना आवश्यक नहीं कि...', लेकिन बेच दिया जमीर

झालावाड़: ऑपरेशन शटर डाउन के तहत पकड़े गए दो मुख्य मास्टरमाइंड विक्रम सैनी और नरेश सैनी 7 दिनों के पीसी रिमांड पर हैं. इस दौरान आरोपियों की दौसा जिले के मानपुर, सिकंदरा, बांदीकुई, बसवा क्षेत्र में मौका तस्दीक कराई गई. ऐसे में आरोपियों की दुकान के बाहर जो स्लोगन लिखा है, उसे पढ़ हर कोई हैरान रह गया. दुकान के बाहर लिखा है, 'धनवान बनना इतना आवश्यक नहीं कि उसके लिए इमान भी खोना पड़े.' ये दुकानें ऐसे आरोपियों की है जिन्होंने सरकारी योजनाओं में अपात्र लोगों के फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर उनसे मोटी रकम ऐंठी. उन्हें योजनाओं का लाभ दिलवाया.

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि सरकारी योजनाओं में सेंधमारी कर अपात्र लोगों को लाभ दिलाने वाले गिरोह के खिलाफ शटर डाउन अभियान जारी है. एसओजी के द्वारा पकड़े गए मुख्य सरगना विक्रम तथा नरेश सैनी से बारीकी से पूछताछ जारी है. इस ऑपरेशन के तहत अब तक कुल 40 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मामले में बड़े घोटाले होने का अंदेशा है. उन्होंने बताया कि मामले को लेकर दोनों मुख्य आरोपियों की मौका तस्दीक करवाई गई.