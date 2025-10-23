ETV Bharat / state

Operation Shutter Down : सरकारी योजनाओं में ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 3 करोड़ की संपत्ति जब्त

झालावाड़ के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि साइबर थाना क्षेत्र में एक गुप्त शिकायत प्राप्त हुई थी. इसमें बताया गया था कि कामखेड़ा क्षेत्र में आशिक नामक व्यक्ति सरकारी योजनाओं के मार्फत धोखाधड़ी कर रहा है. इसके बाद साइबर थाना पुलिस ने मनोहरथाना एवं दांगीपुरा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में गहन जांच की. इसमें पता चला कि कुछ व्यक्ति अपात्र लोगों के बैंक खाते एवं पहचान दस्तावेज खरीदकर योजनाओं का फर्जी लाभ पहुंचा रहे हैं. जांच में आशिक अली, राजुलाल सैनी, परमानंद मीणा, महावीर पारेता, सुनील साहू के नाम सामने आए. गिरोह के तार मास्टरमाइंड दौसा के बांदीकुई निवासी रामावतार सैनी से सीधे जुड़े थे.

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे छापेमारी के दौरान करीब 52 लाख 70 हजार नकद, 1 नोट गिनने की मशीन, 13 लग्जरी कारें, 16 मोटरसाइकल, 35 कंप्यूटर/लैपटॉप, 16 प्रिंटर, सैकड़ों सिम कार्ड, बायोमेट्रिक स्कैनर, एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक, हार्ड डिस्क, पहचान पत्र, खाता खोलने के फॉर्म, क्यूआर स्कैनर, सील और मोहरें बरामद की है. आरोपियों से बरामद संपत्ति का बाजार मूल्य करीब 3 करोड़ रुपए है. आरोपियों से 11 हजार से अधिक बैंक खातों का डेटा भी बरामद किया है.

झालावाड़: जिला पुलिस ने 'ऑपरेशन शटरडाउन' के तहत अंतराज्यीय साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया है. गिरोह के सदस्य अपात्र लोगों के बैंक खाते एवं पहचान दस्तावेज खरीदकर उन्हें सरकारी योजनाओं का फर्जी लाभ पहुंचा रहे थे. गिरोह के लोगों द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही थी.

एसपी अमित कुमार ने बताया कि संदिग्ध बैंक खातों से सरकारी राशि जमा होने के बाद तत्काल निकाली जा रही थी. इसके बाद यह पाया गया कि साइबर फ्रॉड का कोई बड़ा नेटवर्क जिले में काम कर रहा है. एसपी ने बताया कि पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला कि एक ही मोबाइल नंबर से दर्जनों बैंक खाते जुड़े हुए थे. अल्प समय में सरकारी कोष से अनेक किस्तें जमा हो रही थी. जमा होते ही तत्काल नकदी निकाली जा रही थी.

एजेंटों के माध्यम से वसूलता था राशि: उन्होंने बताया कि साइबर फ्रॉड गिरोह का सरगना राम अवतार सैनी सरकारी डिजिटल प्रणालियों का दुरुपयोग करते हुए करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दे रहा था. इसे सभी सरकारी पोर्टल का विशेष ज्ञान था. राम अवतार सैनी लोकहितकारी लाभ देने के नाम पर ग्रामीणों से उनके बैंक खाते, आधार कार्ड एवं पहचान दस्तावेज प्राप्त करता और उन्हें फर्जी लाभार्थी बनाकर पोर्टल पर स्वीकृत करवा देता. बाद में सरकारी कोष से करोड़ों रुपये इन खातों में ट्रांसफर करवाकर 50% से 75% भाग अपने एजेंटों के माध्यम से वसूला करता था.

ऑपरेशन शटर डाउन के तहत कार्रवाई: एसपी अमित कुमार ने बताया कि मामले में गोपनीय जांच रिपोर्ट आने पर साइबर थाना झालावाड़ में साइबर ठगी का मामला दर्ज किया गया. प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एक अति गोपनीय, सटीक एवं समन्वित छापेमारी योजना तैयार की गई, जिसके तहत 30 मुख्य टीमें, 30 रिजर्व पार्टी, 10 बैकअप पार्टी. इस तरह कुल 70 टीमों का गठन किया गया.

पुलिस ने यह छापेमारी राजस्थान के दौसा व बांदीकुई से लेकर मध्य प्रदेश की सीमा तक 600–700 किलोमीटर क्षेत्र में एक ही समय पर की. कार्रवाई के दौरान एक विशेष साइबर कंट्रोल रूम जिला मुख्यालय पर स्थापित किया गया, जहां से पुलिस अधीक्षक ने सभी टीमों के साथ निरंतर डिजिटल समन्वय बनाए रखते हुए पूरी कार्रवाई की निगरानी की.